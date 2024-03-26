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Боевики ехали в сторону Украины со скоростью более 140 километров в час - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:26 26.03.2024 (обновлено: 13:48 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/boeviki-1935889674.html
Боевики ехали в сторону Украины со скоростью более 140 километров в час
Боевики ехали в сторону Украины со скоростью более 140 километров в час - РИА Новости, 26.03.2024
Боевики ехали в сторону Украины со скоростью более 140 километров в час
Боевики после теракта в "Крокусе" ехали по трассе в сторону Украины со скоростью более 140 км/ч, свидетельствуют фотографии и данные, имеющиеся в распоряжении... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:26
2024-03-26T13:48
теракт в "крокус сити холле"
брянская область
крокус сити холл
украина
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Боевики после теракта в "Крокусе" ехали по трассе в сторону Украины со скоростью более 140 км/ч, свидетельствуют фотографии и данные, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.Белый Renault был зафиксирован дорожной камерой на трассе М-3 "Украина" примерно в 70 километрах от столицы - в районе деревни Башкино Наро-Фоминского района Московской области. Федеральная автодорога М-3 идет от Москвы через Калугу и Брянск до госграницы с Украиной. Скорость машины террористов в 21.08 мск 22 марта составляла 141 км/ч при разрешенной для легковушек до 90 км/ч.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Как доложил в понедельник президенту РФ Владимиру Путину глава СК России Александр Бастрыкин, террористы прибыли в "Крокус сити холл" в 19.58 мск, а покинули здание в 20.11. По последним данным СК, в результате теракта погибли 139 человек.
https://ria.ru/20240326/ukraina-1935890845.html
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брянская область, крокус сити холл, украина
Теракт в "Крокус Сити Холле", Брянская область, Крокус Сити Холл, Украина
Боевики ехали в сторону Украины со скоростью более 140 километров в час

Боевики ехали по трассе в сторону Украины со скоростью более 140 км/ч

На месте задержания подозреваемых в нападении на Крокус в Брянской области
На месте задержания подозреваемых в нападении на Крокус в Брянской области
На месте задержания подозреваемых в нападении на Крокус в Брянской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Боевики после теракта в "Крокусе" ехали по трассе в сторону Украины со скоростью более 140 км/ч, свидетельствуют фотографии и данные, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Белый Renault был зафиксирован дорожной камерой на трассе М-3 "Украина" примерно в 70 километрах от столицы - в районе деревни Башкино Наро-Фоминского района Московской области. Федеральная автодорога М-3 идет от Москвы через Калугу и Брянск до госграницы с Украиной. Скорость машины террористов в 21.08 мск 22 марта составляла 141 км/ч при разрешенной для легковушек до 90 км/ч.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Как доложил в понедельник президенту РФ Владимиру Путину глава СК России Александр Бастрыкин, террористы прибыли в "Крокус сити холл" в 19.58 мск, а покинули здание в 20.11. По последним данным СК, в результате теракта погибли 139 человек.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Патрушев заявил, что Украина стоит за терактом в "Крокус Сити Холле"
Вчера, 13:30
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Брянская областьКрокус Сити ХоллУкраина
 
 
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