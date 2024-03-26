https://ria.ru/20240326/boeviki-1935889674.html

Боевики ехали в сторону Украины со скоростью более 140 километров в час

Боевики ехали в сторону Украины со скоростью более 140 километров в час - РИА Новости, 26.03.2024

Боевики ехали в сторону Украины со скоростью более 140 километров в час

Боевики после теракта в "Крокусе" ехали по трассе в сторону Украины со скоростью более 140 км/ч, свидетельствуют фотографии и данные, имеющиеся в распоряжении... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:26

2024-03-26T13:26

2024-03-26T13:48

теракт в "крокус сити холле"

брянская область

крокус сити холл

украина

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Боевики после теракта в "Крокусе" ехали по трассе в сторону Украины со скоростью более 140 км/ч, свидетельствуют фотографии и данные, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.Белый Renault был зафиксирован дорожной камерой на трассе М-3 "Украина" примерно в 70 километрах от столицы - в районе деревни Башкино Наро-Фоминского района Московской области. Федеральная автодорога М-3 идет от Москвы через Калугу и Брянск до госграницы с Украиной. Скорость машины террористов в 21.08 мск 22 марта составляла 141 км/ч при разрешенной для легковушек до 90 км/ч.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Как доложил в понедельник президенту РФ Владимиру Путину глава СК России Александр Бастрыкин, террористы прибыли в "Крокус сити холл" в 19.58 мск, а покинули здание в 20.11. По последним данным СК, в результате теракта погибли 139 человек.

https://ria.ru/20240326/ukraina-1935890845.html

брянская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

брянская область, крокус сити холл, украина