https://ria.ru/20240326/boeviki-1935889674.html
Боевики ехали в сторону Украины со скоростью более 140 километров в час
Боевики ехали в сторону Украины со скоростью более 140 километров в час - РИА Новости, 26.03.2024
Боевики ехали в сторону Украины со скоростью более 140 километров в час
Боевики после теракта в "Крокусе" ехали по трассе в сторону Украины со скоростью более 140 км/ч, свидетельствуют фотографии и данные, имеющиеся в распоряжении... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:26
2024-03-26T13:26
2024-03-26T13:48
теракт в "крокус сити холле"
брянская область
крокус сити холл
украина
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Боевики после теракта в "Крокусе" ехали по трассе в сторону Украины со скоростью более 140 км/ч, свидетельствуют фотографии и данные, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.Белый Renault был зафиксирован дорожной камерой на трассе М-3 "Украина" примерно в 70 километрах от столицы - в районе деревни Башкино Наро-Фоминского района Московской области. Федеральная автодорога М-3 идет от Москвы через Калугу и Брянск до госграницы с Украиной. Скорость машины террористов в 21.08 мск 22 марта составляла 141 км/ч при разрешенной для легковушек до 90 км/ч.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Как доложил в понедельник президенту РФ Владимиру Путину глава СК России Александр Бастрыкин, террористы прибыли в "Крокус сити холл" в 19.58 мск, а покинули здание в 20.11. По последним данным СК, в результате теракта погибли 139 человек.
https://ria.ru/20240326/ukraina-1935890845.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, крокус сити холл, украина
Теракт в "Крокус Сити Холле", Брянская область, Крокус Сити Холл, Украина
Боевики ехали в сторону Украины со скоростью более 140 километров в час
Боевики ехали по трассе в сторону Украины со скоростью более 140 км/ч