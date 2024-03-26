https://ria.ru/20240326/belgorod-1935794775.html
Ракетную опасность в Белгороде отменили
Ракетную опасность в Белгороде отменили - РИА Новости, 26.03.2024
Ракетную опасность в Белгороде отменили
Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии города. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T04:11
2024-03-26T04:11
2024-03-26T04:11
белгород
происшествия
белгородский район
россия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии города. ГУМЧС России по Белгородской области объявило о ракетной опасности в Белгороде и районе в 3.22. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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белгород, происшествия, белгородский район, россия
Белгород, Происшествия, Белгородский район, Россия
Ракетную опасность в Белгороде отменили
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность