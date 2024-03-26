https://ria.ru/20240326/belgorod-1935794775.html

Ракетную опасность в Белгороде отменили

Ракетную опасность в Белгороде отменили - РИА Новости, 26.03.2024

Ракетную опасность в Белгороде отменили

Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии города. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T04:11

2024-03-26T04:11

2024-03-26T04:11

белгород

происшествия

белгородский район

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919229647_0:133:3172:1917_1920x0_80_0_0_38502c0392399b0805af9875ff8b8e9f.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии города. ГУМЧС России по Белгородской области объявило о ракетной опасности в Белгороде и районе в 3.22. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240325/ukrytie-1935598262.html

белгород

белгородский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, происшествия, белгородский район, россия