https://ria.ru/20240326/barentsevomore-1935922952.html

Российский истребитель сопроводил два самолета США над Баренцевым морем

Российский истребитель сопроводил два самолета США над Баренцевым морем - РИА Новости, 26.03.2024

Российский истребитель сопроводил два самолета США над Баренцевым морем

Российский МиГ-31 сопроводил двух американских бомбардировщиков В1-В над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны РФ РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:45

2024-03-26T14:45

2024-03-26T14:54

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российский МиГ-31 сопроводил двух американских бомбардировщиков В1-В над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны РФ"26 марта российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации групповая воздушная цель", - говорится в сообщении.Для опознавания цели и недопущения нарушения границы "в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил"."Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США", - добавили в МО РФ.При приближении российского истребителя американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс своего полета, удалились, а затем и вовсе развернулись от границы.МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения границы допущено не было.Полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности, подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20240321/aviakompaniya-1934671729.html

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баренцево море, россия, сша, ввс сша, миг-31, космос - риа наука, безопасность