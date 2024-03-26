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Российский истребитель сопроводил два самолета США над Баренцевым морем - РИА Новости, 26.03.2024
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14:45 26.03.2024 (обновлено: 14:54 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/barentsevomore-1935922952.html
Российский истребитель сопроводил два самолета США над Баренцевым морем
Российский истребитель сопроводил два самолета США над Баренцевым морем - РИА Новости, 26.03.2024
Российский истребитель сопроводил два самолета США над Баренцевым морем
Российский МиГ-31 сопроводил двух американских бомбардировщиков В1-В над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны РФ РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:45
2024-03-26T14:54
баренцево море
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ввс сша
миг-31
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российский МиГ-31 сопроводил двух американских бомбардировщиков В1-В над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны РФ"26 марта российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации групповая воздушная цель", - говорится в сообщении.Для опознавания цели и недопущения нарушения границы "в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил"."Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США", - добавили в МО РФ.При приближении российского истребителя американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс своего полета, удалились, а затем и вовсе развернулись от границы.МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения границы допущено не было.Полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20240321/aviakompaniya-1934671729.html
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баренцево море, россия, сша, ввс сша, миг-31, космос - риа наука, безопасность
Баренцево море, Россия, США, ВВС США, МиГ-31, Космос - РИА Наука, Безопасность
Российский истребитель сопроводил два самолета США над Баренцевым морем

Минобороны: МиГ-31 сопроводил два В1-В США над Баренцевым морем

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСамолет МиГ-31
Самолет МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Самолет МиГ-31. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российский МиГ-31 сопроводил двух американских бомбардировщиков В1-В над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны РФ
«
"26 марта российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации групповая воздушная цель", - говорится в сообщении.
Для опознавания цели и недопущения нарушения границы "в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил".
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США", - добавили в МО РФ.
При приближении российского истребителя американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс своего полета, удалились, а затем и вовсе развернулись от границы.
МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения границы допущено не было.
Полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности, подчеркнули в МО РФ.
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