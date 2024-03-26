https://ria.ru/20240326/baltimor-1935975308.html

В Балтиморе объявили режим ЧС

В Балтиморе объявили режим ЧС - РИА Новости, 26.03.2024

В Балтиморе объявили режим ЧС

Мэр города Балтимор Брэндон Скотт объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с обрушением моста Key Bridge, свидетельствует подписанный и опубликованный им... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T17:24

2024-03-26T17:24

2024-03-26T17:24

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обрушение моста в балтиморе

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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Мэр города Балтимор Брэндон Скотт объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с обрушением моста Key Bridge, свидетельствует подписанный и опубликованный им документ. Распоряжение он опубликовал в социальной сети Х.Автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки обрушился в городе Балтиморе в американском штате Мэриленд рано утром во вторник после того, как в него врезалось грузовое судно. Сообщалось, что в воду упали несколько автомобилей, в воде могли оказаться до двух десятков человек. В районе обрушения продолжается поисково-спасательная операция. "Балтимор, в связи с обрушением моста Key Bridge я официально объявляю режим чрезвычайной ситуации", - сообщил градоначальник, опубликовав соответствующее распоряжение. Режим чрезвычайной ситуации, согласно, тексту документа, необходим для оказания помощи тем, кого затронула данная ситуация, а также для решения транспортных проблем и восстановления конструкции.

https://ria.ru/20240326/sudno-1935941125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, балтимор, мэриленд, обрушение моста в балтиморе