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В Балтиморе объявили режим ЧС - РИА Новости, 26.03.2024
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17:24 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/baltimor-1935975308.html
В Балтиморе объявили режим ЧС
В Балтиморе объявили режим ЧС - РИА Новости, 26.03.2024
В Балтиморе объявили режим ЧС
Мэр города Балтимор Брэндон Скотт объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с обрушением моста Key Bridge, свидетельствует подписанный и опубликованный им... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T17:24
2024-03-26T17:24
в мире
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мэриленд
обрушение моста в балтиморе
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Мэр города Балтимор Брэндон Скотт объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с обрушением моста Key Bridge, свидетельствует подписанный и опубликованный им документ. Распоряжение он опубликовал в социальной сети Х.Автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки обрушился в городе Балтиморе в американском штате Мэриленд рано утром во вторник после того, как в него врезалось грузовое судно. Сообщалось, что в воду упали несколько автомобилей, в воде могли оказаться до двух десятков человек. В районе обрушения продолжается поисково-спасательная операция. "Балтимор, в связи с обрушением моста Key Bridge я официально объявляю режим чрезвычайной ситуации", - сообщил градоначальник, опубликовав соответствующее распоряжение. Режим чрезвычайной ситуации, согласно, тексту документа, необходим для оказания помощи тем, кого затронула данная ситуация, а также для решения транспортных проблем и восстановления конструкции.
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в мире, балтимор, мэриленд, обрушение моста в балтиморе
В мире, Балтимор, Мэриленд, Обрушение моста в Балтиморе
В Балтиморе объявили режим ЧС

В Балтиморе объявили режим ЧС из-за обрушения моста Key Bridge

© AP Photo / Steve RuarkЧасти моста Фрэнсиса Скотта Ки после того, как контейнеровоз столкнулся с опорой моста в Балтиморе
Части моста Фрэнсиса Скотта Ки после того, как контейнеровоз столкнулся с опорой моста в Балтиморе - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / Steve Ruark
Части моста Фрэнсиса Скотта Ки после того, как контейнеровоз столкнулся с опорой моста в Балтиморе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Мэр города Балтимор Брэндон Скотт объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с обрушением моста Key Bridge, свидетельствует подписанный и опубликованный им документ. Распоряжение он опубликовал в социальной сети Х.
Автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки обрушился в городе Балтиморе в американском штате Мэриленд рано утром во вторник после того, как в него врезалось грузовое судно. Сообщалось, что в воду упали несколько автомобилей, в воде могли оказаться до двух десятков человек. В районе обрушения продолжается поисково-спасательная операция.
"Балтимор, в связи с обрушением моста Key Bridge я официально объявляю режим чрезвычайной ситуации", - сообщил градоначальник, опубликовав соответствующее распоряжение. Режим чрезвычайной ситуации, согласно, тексту документа, необходим для оказания помощи тем, кого затронула данная ситуация, а также для решения транспортных проблем и восстановления конструкции.
Грузовое судно и рухнувший мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Судно, врезавшееся в мост в Балтиморе, потеряло управление
Вчера, 15:34
 
В миреБалтиморМэрилендОбрушение моста в Балтиморе
 
 
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