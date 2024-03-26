В Балтиморе объявили режим ЧС
В Балтиморе объявили режим ЧС из-за обрушения моста Key Bridge
© AP Photo / Steve RuarkЧасти моста Фрэнсиса Скотта Ки после того, как контейнеровоз столкнулся с опорой моста в Балтиморе
© AP Photo / Steve Ruark
Части моста Фрэнсиса Скотта Ки после того, как контейнеровоз столкнулся с опорой моста в Балтиморе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Мэр города Балтимор Брэндон Скотт объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с обрушением моста Key Bridge, свидетельствует подписанный и опубликованный им документ. Распоряжение он опубликовал в социальной сети Х.
Автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки обрушился в городе Балтиморе в американском штате Мэриленд рано утром во вторник после того, как в него врезалось грузовое судно. Сообщалось, что в воду упали несколько автомобилей, в воде могли оказаться до двух десятков человек. В районе обрушения продолжается поисково-спасательная операция.
"Балтимор, в связи с обрушением моста Key Bridge я официально объявляю режим чрезвычайной ситуации", - сообщил градоначальник, опубликовав соответствующее распоряжение. Режим чрезвычайной ситуации, согласно, тексту документа, необходим для оказания помощи тем, кого затронула данная ситуация, а также для решения транспортных проблем и восстановления конструкции.