https://ria.ru/20240326/baltimor-1935834278.html
Мэр Балтимора выехал к месту обрушения моста
Мэр Балтимора выехал к месту обрушения моста - РИА Новости, 26.03.2024
Мэр Балтимора выехал к месту обрушения моста
Мэр Балтимора Брэндон Скотт сообщил в соцсети X о том, что направляется к месту ЧП с обрушившимся автомобильным мостом Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта,... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T10:57
2024-03-26T10:57
2024-03-26T11:02
в мире
балтимор
мэриленд
обрушение моста в балтиморе
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мэр Балтимора Брэндон Скотт сообщил в соцсети X о том, что направляется к месту ЧП с обрушившимся автомобильным мостом Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта, отметив, что на месте работают сотрудники службы по ЧС. "Я осведомлен об инциденте на Key Bridge и направляюсь туда... На месте находится персонал аварийных служб, ведутся работы", - сообщил он в публикации в соцсети. Ранее телеканал Fox Baltimore сообщал, что автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта обрушился в городе Балтимор в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно. Движение было перекрыто в обе стороны. По данным радиостанции WTOP, в воду упали несколько автомобилей.
https://ria.ru/20240301/fura-1930613237.html
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Обрушение моста в американском штате Мэриленд
Мост обрушился в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно, передают местные СМИ.
2024-03-26T10:57
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, балтимор, мэриленд, обрушение моста в балтиморе
В мире, Балтимор, Мэриленд, Обрушение моста в Балтиморе
Мэр Балтимора выехал к месту обрушения моста
Мэр Балтимора сообщил, что направляется к месту обрушения моста