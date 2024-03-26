https://ria.ru/20240326/baltimor-1935834278.html

Мэр Балтимора выехал к месту обрушения моста

Мэр Балтимора выехал к месту обрушения моста - РИА Новости, 26.03.2024

Мэр Балтимора выехал к месту обрушения моста

Мэр Балтимора Брэндон Скотт сообщил в соцсети X о том, что направляется к месту ЧП с обрушившимся автомобильным мостом Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта,... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T10:57

2024-03-26T10:57

2024-03-26T11:02

в мире

балтимор

мэриленд

обрушение моста в балтиморе

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мэр Балтимора Брэндон Скотт сообщил в соцсети X о том, что направляется к месту ЧП с обрушившимся автомобильным мостом Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта, отметив, что на месте работают сотрудники службы по ЧС. "Я осведомлен об инциденте на Key Bridge и направляюсь туда... На месте находится персонал аварийных служб, ведутся работы", - сообщил он в публикации в соцсети. Ранее телеканал Fox Baltimore сообщал, что автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта обрушился в городе Балтимор в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно. Движение было перекрыто в обе стороны. По данным радиостанции WTOP, в воду упали несколько автомобилей.

https://ria.ru/20240301/fura-1930613237.html

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мэриленд

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Обрушение моста в американском штате Мэриленд Мост обрушился в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно, передают местные СМИ. 2024-03-26T10:57 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, балтимор, мэриленд, обрушение моста в балтиморе