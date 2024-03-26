https://ria.ru/20240326/baltimor-1935831970.html

В Балтиморе несколько человек и машин упали в воду при обрушении моста

В Балтиморе несколько человек и машин упали в воду при обрушении моста - РИА Новости, 26.03.2024

В Балтиморе несколько человек и машин упали в воду при обрушении моста

В американском Балтиморе в воду могли упасть до 20 человек, сообщил телеканал CNN со ссылкой на пожарных. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T10:49

2024-03-26T10:49

2024-03-26T13:42

балтимор

в мире

мэриленд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935826965_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c9b1bcf7b1630f0c96f4c1e3aa17c59c.jpg

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В американском Балтиморе в воду могли упасть до 20 человек, сообщил телеканал CNN со ссылкой на пожарных."Мы сейчас занимаемся урегулированием инцидента с большим количеством пострадавших при участии нескольких ведомств. К сожалению, насколько нам известно, в реке Патапско могут быть до 20 человек, а также несколько автомобилей", — заявил представитель местной пожарной части Кевин Картрайт.Автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки обрушился в Балтиморе в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно. Как отметил телеканал CBS News со ссылкой на пожарную службу города, команда водолазов и спасателей уже прибыла на место.В службе отметили, что пока не известно, сколько автомобилей было на мосту в момент обрушения, но там "несомненно, был грузовик с прицепом".Власти Балтимора объявили инцидент с обрушением моста "происшествием с большим количеством пострадавших".В воде вокруг судна обнаружили крупный разлив дизельного топлива.

https://ria.ru/20240326/baltimor-1935834278.html

балтимор

мэриленд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обрушение моста в американском штате Мэриленд Мост обрушился в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно, передают местные СМИ. 2024-03-26T10:49 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

балтимор, в мире, мэриленд