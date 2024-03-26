https://ria.ru/20240326/baltimor-1935831970.html
В Балтиморе несколько человек и машин упали в воду при обрушении моста
В Балтиморе несколько человек и машин упали в воду при обрушении моста - РИА Новости, 26.03.2024
В Балтиморе несколько человек и машин упали в воду при обрушении моста
В американском Балтиморе в воду могли упасть до 20 человек, сообщил телеканал CNN со ссылкой на пожарных. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T10:49
2024-03-26T10:49
2024-03-26T13:42
балтимор
в мире
мэриленд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935826965_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c9b1bcf7b1630f0c96f4c1e3aa17c59c.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В американском Балтиморе в воду могли упасть до 20 человек, сообщил телеканал CNN со ссылкой на пожарных."Мы сейчас занимаемся урегулированием инцидента с большим количеством пострадавших при участии нескольких ведомств. К сожалению, насколько нам известно, в реке Патапско могут быть до 20 человек, а также несколько автомобилей", — заявил представитель местной пожарной части Кевин Картрайт.Автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки обрушился в Балтиморе в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно. Как отметил телеканал CBS News со ссылкой на пожарную службу города, команда водолазов и спасателей уже прибыла на место.В службе отметили, что пока не известно, сколько автомобилей было на мосту в момент обрушения, но там "несомненно, был грузовик с прицепом".Власти Балтимора объявили инцидент с обрушением моста "происшествием с большим количеством пострадавших".В воде вокруг судна обнаружили крупный разлив дизельного топлива.
https://ria.ru/20240326/baltimor-1935834278.html
балтимор
мэриленд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935826965_149:0:1589:1080_1920x0_80_0_0_133c3987905ea5795c35daa6bca8d16d.jpg
Обрушение моста в американском штате Мэриленд
Мост обрушился в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно, передают местные СМИ.
2024-03-26T10:49
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
балтимор, в мире, мэриленд
Балтимор, В мире, Мэриленд
В Балтиморе несколько человек и машин упали в воду при обрушении моста
В Балтиморе в США несколько человек и машин упали в воду при обрушении моста