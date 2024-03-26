https://ria.ru/20240326/bakhreyn-1935806321.html
Делегация Бахрейна примет участие в ПМЭФ летом 2024 года
Делегация Бахрейна примет участие в ПМЭФ летом 2024 года - РИА Новости, 26.03.2024
Делегация Бахрейна примет участие в ПМЭФ летом 2024 года
Делегация из Бахрейна примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне этого года, заявил РИА Новости посол Бахрейна в Москве... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T08:22
2024-03-26T08:22
2024-03-26T08:22
бахрейн
москва
россия
ахмед аль-саати
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
в мире
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Делегация из Бахрейна примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне этого года, заявил РИА Новости посол Бахрейна в Москве Ахмед Аль-Саати. "Королевство Бахрейн очень хочет, как и всегда, участвовать в ПМЭФ… На данный момент мы ждем программу форума на 2024 год, после этого мы займемся вопросами организации и направления делегации на ПМЭФ", - сообщил посол. По его словам, такая площадка позволяет представителям Бахрейна обменяться опытом и обсудить торгово-экономическое сотрудничество с коллегами из России и других стран. В этом году ПМЭФ пройдет 5-8 июня в Санкт-Петербурге, организатором выступит фонд "Росконгресс". Форум будет проведен с соблюдением мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
https://ria.ru/20240326/bakhreyn-1935798314.html
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бахрейн, москва, россия, ахмед аль-саати, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире
Бахрейн, Москва, Россия, Ахмед Аль-Саати, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), В мире
Делегация Бахрейна примет участие в ПМЭФ летом 2024 года
Посол Аль-Саати: Бахрейн очень хочет участвовать в ПМЭФ и ждет программу форума