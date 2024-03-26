https://ria.ru/20240326/bakhreyn-1935806321.html

Делегация Бахрейна примет участие в ПМЭФ летом 2024 года

Делегация Бахрейна примет участие в ПМЭФ летом 2024 года - РИА Новости, 26.03.2024

Делегация Бахрейна примет участие в ПМЭФ летом 2024 года

Делегация из Бахрейна примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне этого года, заявил РИА Новости посол Бахрейна в Москве... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T08:22

2024-03-26T08:22

2024-03-26T08:22

бахрейн

москва

россия

ахмед аль-саати

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

в мире

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Делегация из Бахрейна примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне этого года, заявил РИА Новости посол Бахрейна в Москве Ахмед Аль-Саати. "Королевство Бахрейн очень хочет, как и всегда, участвовать в ПМЭФ… На данный момент мы ждем программу форума на 2024 год, после этого мы займемся вопросами организации и направления делегации на ПМЭФ", - сообщил посол. По его словам, такая площадка позволяет представителям Бахрейна обменяться опытом и обсудить торгово-экономическое сотрудничество с коллегами из России и других стран. В этом году ПМЭФ пройдет 5-8 июня в Санкт-Петербурге, организатором выступит фонд "Росконгресс". Форум будет проведен с соблюдением мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

https://ria.ru/20240326/bakhreyn-1935798314.html

https://ria.ru/20240320/putin-1934559553.html

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Дарья Буймова

бахрейн, москва, россия, ахмед аль-саати, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире