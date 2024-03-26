https://ria.ru/20240326/bakhreyn-1935805598.html
Бахрейн хочет работать с российскими фирмами, заявил посол
Бахрейн хочет работать с российскими фирмами, заявил посол - РИА Новости, 26.03.2024
Бахрейн хочет работать с российскими фирмами, заявил посол
Бахрейн хочет работать и расширять сотрудничество с российскими нефтегазовыми, торговыми и промышленными фирмами, заявил РИА Новости посол Бахрейна в Москве... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T08:11
2024-03-26T08:11
2024-03-26T08:12
экономика
бахрейн
ахмед аль-саати
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Бахрейн хочет работать и расширять сотрудничество с российскими нефтегазовыми, торговыми и промышленными фирмами, заявил РИА Новости посол Бахрейна в Москве Ахмед Аль-Саати. "Мы хотим расширять отношения с Россией... Каждую неделю мы принимаем очень много представителей фирм, специализирующихся на нефтегазовой сфере, торговле, промышленности. Мы действительно хотим, чтобы они работали с Бахрейном, и наша дверь открыта. Мы по-настоящему хотим расширять сотрудничество", - сказал посол. По словам Аль-Саати, Манама ранее предложила Москве открыть российские представительства в торговых и экономических организациях Бахрейна, включая торговый дом РФ в королевстве, однако не увидела "никакой активности в этом направлении со стороны профильных российских структур". "Без сомнения, есть большой интерес, но есть и сложности. Самый большой вопрос сейчас – финансовые переводы между Россией и Бахрейном. Другие трудности, такие как логистические аспекты, языковой барьер можно решить", - сказал посол.По его словам, российская сторона может предоставить инвесторам из арабских стран шанс для инвестиций. "Мы ждем от России, что она предоставит нам шанс для инвестиций. Мы заинтересованы в таких сферах, как продовольственная безопасность, туризм, медицина, фармацевтика", - добавил он.
https://ria.ru/20240320/putin-1934559553.html
https://ria.ru/20240326/bakhreyn-1935798314.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, бахрейн, ахмед аль-саати, москва, россия
Экономика, Бахрейн, Ахмед Аль-Саати, Москва, Россия
Бахрейн хочет работать с российскими фирмами, заявил посол
Посол Аль-Саати: Бахрейн хочет работать с нефтегазовыми фирмами России
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Бахрейн хочет работать и расширять сотрудничество с российскими нефтегазовыми, торговыми и промышленными фирмами, заявил РИА Новости посол Бахрейна в Москве Ахмед Аль-Саати.
"Мы хотим расширять отношения с Россией
... Каждую неделю мы принимаем очень много представителей фирм, специализирующихся на нефтегазовой сфере, торговле, промышленности. Мы действительно хотим, чтобы они работали с Бахрейном, и наша дверь открыта. Мы по-настоящему хотим расширять сотрудничество", - сказал посол.
По словам Аль-Саати, Манама
ранее предложила Москве открыть российские представительства в торговых и экономических организациях Бахрейна, включая торговый дом РФ в королевстве, однако не увидела "никакой активности в этом направлении со стороны профильных российских структур".
"Без сомнения, есть большой интерес, но есть и сложности. Самый большой вопрос сейчас – финансовые переводы между Россией и Бахрейном. Другие трудности, такие как логистические аспекты, языковой барьер можно решить", - сказал посол.
По его словам, российская сторона может предоставить инвесторам из арабских стран шанс для инвестиций. "Мы ждем от России, что она предоставит нам шанс для инвестиций. Мы заинтересованы в таких сферах, как продовольственная безопасность, туризм, медицина, фармацевтика", - добавил он.