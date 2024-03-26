https://ria.ru/20240326/bakhreyn-1935805598.html

Бахрейн хочет работать с российскими фирмами, заявил посол

Бахрейн хочет работать с российскими фирмами, заявил посол - РИА Новости, 26.03.2024

Бахрейн хочет работать с российскими фирмами, заявил посол

Бахрейн хочет работать и расширять сотрудничество с российскими нефтегазовыми, торговыми и промышленными фирмами, заявил РИА Новости посол Бахрейна в Москве... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T08:11

2024-03-26T08:11

2024-03-26T08:12

экономика

бахрейн

ахмед аль-саати

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427632_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_b9314227f52f6a50ddc87cd1ac363b33.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Бахрейн хочет работать и расширять сотрудничество с российскими нефтегазовыми, торговыми и промышленными фирмами, заявил РИА Новости посол Бахрейна в Москве Ахмед Аль-Саати. "Мы хотим расширять отношения с Россией... Каждую неделю мы принимаем очень много представителей фирм, специализирующихся на нефтегазовой сфере, торговле, промышленности. Мы действительно хотим, чтобы они работали с Бахрейном, и наша дверь открыта. Мы по-настоящему хотим расширять сотрудничество", - сказал посол. По словам Аль-Саати, Манама ранее предложила Москве открыть российские представительства в торговых и экономических организациях Бахрейна, включая торговый дом РФ в королевстве, однако не увидела "никакой активности в этом направлении со стороны профильных российских структур". "Без сомнения, есть большой интерес, но есть и сложности. Самый большой вопрос сейчас – финансовые переводы между Россией и Бахрейном. Другие трудности, такие как логистические аспекты, языковой барьер можно решить", - сказал посол.По его словам, российская сторона может предоставить инвесторам из арабских стран шанс для инвестиций. "Мы ждем от России, что она предоставит нам шанс для инвестиций. Мы заинтересованы в таких сферах, как продовольственная безопасность, туризм, медицина, фармацевтика", - добавил он.

https://ria.ru/20240320/putin-1934559553.html

https://ria.ru/20240326/bakhreyn-1935798314.html

бахрейн

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, бахрейн, ахмед аль-саати, москва, россия