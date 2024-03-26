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Автора спорных постов о теракте арестовали на 14 суток за хулиганство - РИА Новости, 26.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:40 26.03.2024 (обновлено: 22:41 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/avtor-1936051233.html
Автора спорных постов о теракте арестовали на 14 суток за хулиганство
Автора спорных постов о теракте арестовали на 14 суток за хулиганство - РИА Новости, 26.03.2024
Автора спорных постов о теракте арестовали на 14 суток за хулиганство
Житель Санкт-Петербурга Николай Конашенок, ранее задержанный в аэропорту "Пулково" после своих неоднозначных высказываний о теракте в Подмосковье, получил 14... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T22:40
2024-03-26T22:41
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
брянская область
маргарита симоньян
владимир путин
александр бортников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар - РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга Николай Конашенок, ранее задержанный в аэропорту "Пулково" после своих неоднозначных высказываний о теракте в Подмосковье, получил 14 суток административного ареста за мелкое хулиганство, сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. "Двадцать пятого марта... в 21 час 50 минут в дежурную часть 76 отдела полиции УМВД России по Центральному району... был доставлен Конашенок, который на улице Мытнинская в 21.47 вел себя неадекватно, кричал, размахивал руками, выражался грубой, нецензурной бранью, чем испугал... мимо проходящих людей, то есть фигурант совершил мелкое хулиганство, нарушил общественный порядок", - написала Лебедева в своем Telegram-канале. По ее словам, Конашенок получил 14 суток административного ареста. Пресс-служба регионального главка МВД РФ в понедельник вечером сообщила о задержании в аэропорту "Пулково" 41-летнего местного жителя, высказывания которого в интернете, предположительно, имели "признаки экстремизма". По данным полиции, задержанный собирался покинуть Россию. Как уточнял источник РИА Новости в экстренных службах, им оказался Николай Конашенок, который ранее неоднозначно высказался о теракте в Подмосковье. Ранее после задержания Конашенка пресс-служба регионального главка МВД распространила видео, где он приносит извинения аудитории и объясняет, что не поддерживает терроризм. Жена Конашенка Роксана Шатуновская, ранее возглавлявшая АНО "Новая Голландия", в понедельник сообщила, что покинула пост гендиректора из-за высказываний супруга. Осуждая его позицию, она отметила, что "остается с семьей". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240326/feyk-1936046416.html
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происшествия, россия, украина, брянская область, маргарита симоньян, владимир путин, александр бортников, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Брянская область, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Александр Бортников, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Автора спорных постов о теракте арестовали на 14 суток за хулиганство

Николая Конашенко арестовали на 14 суток за спорные посты о теракте в "Крокусе"

© МВД РФНиколай Конашенок
Николай Конашенок - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© МВД РФ
Николай Конашенок. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар - РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга Николай Конашенок, ранее задержанный в аэропорту "Пулково" после своих неоднозначных высказываний о теракте в Подмосковье, получил 14 суток административного ареста за мелкое хулиганство, сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
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"Двадцать пятого марта... в 21 час 50 минут в дежурную часть 76 отдела полиции УМВД России по Центральному району... был доставлен Конашенок, который на улице Мытнинская в 21.47 вел себя неадекватно, кричал, размахивал руками, выражался грубой, нецензурной бранью, чем испугал... мимо проходящих людей, то есть фигурант совершил мелкое хулиганство, нарушил общественный порядок", - написала Лебедева в своем Telegram-канале.
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Вчера, 21:47
По ее словам, Конашенок получил 14 суток административного ареста.
Пресс-служба регионального главка МВД РФ в понедельник вечером сообщила о задержании в аэропорту "Пулково" 41-летнего местного жителя, высказывания которого в интернете, предположительно, имели "признаки экстремизма". По данным полиции, задержанный собирался покинуть Россию. Как уточнял источник РИА Новости в экстренных службах, им оказался Николай Конашенок, который ранее неоднозначно высказался о теракте в Подмосковье.
Ранее после задержания Конашенка пресс-служба регионального главка МВД распространила видео, где он приносит извинения аудитории и объясняет, что не поддерживает терроризм.
Жена Конашенка Роксана Шатуновская, ранее возглавлявшая АНО "Новая Голландия", в понедельник сообщила, что покинула пост гендиректора из-за высказываний супруга. Осуждая его позицию, она отметила, что "остается с семьей".
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
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Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияУкраинаБрянская областьМаргарита СимоньянВладимир ПутинАлександр БортниковСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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