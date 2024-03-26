В Австрии разгорелись дискуссии о российских подарках полицейским
В Австрии разгорелись дискуссии о подарках полицейским от российского посольства
Сотрудники полиции в Вене. Архивное фото
ВЕНА, 26 мар - РИА Новости. В Австрии разгорелись дискуссии о подарках со стороны российского посольства в адрес правоохранителей, следивших за порядком у российской дипмиссии в день голосования на выборах президента России 17 марта, сообщила австрийская радиостанция Ö1 в своей новостной передаче Mittagsjournal.
По данным радиопередачи, в день голосования на выборах президента РФ несколько полицейских, следивших за порядком у российской дипмиссии в Вене 17 марта, якобы покинули посольство с подарочными пакетами в руках. Как отмечает радиостанция, этот вопрос вызывает дискуссии в том числе и потому, что незадолго до этого Австрия выслала двух российских дипломатов.
"В конце службы полицейские получили бумажные пакеты с предметами, не представляющими особой ценности", - приводит телеканал ORF комментарии для новостного агентства APA представителя управления полиции Вены.
Как отметили в управлении, хотя это не является правонарушением в соответствии с Законом о государственной службе, "оно оставляет нежелательное впечатление, которое не соответствует профессиональному подходу сотрудников". В этой связи управление полиции Вены разослало своим сотрудникам предупреждение с рекомендацией отказываться от подарков.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщала, что более 388 тысяч избирателей приняли участие в выборах президента РФ за рубежом.
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