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В Австрии разгорелись дискуссии о российских подарках полицейским - РИА Новости, 26.03.2024
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17:45 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/avstriya-1935983444.html
В Австрии разгорелись дискуссии о российских подарках полицейским
В Австрии разгорелись дискуссии о российских подарках полицейским - РИА Новости, 26.03.2024
В Австрии разгорелись дискуссии о российских подарках полицейским
В Австрии разгорелись дискуссии о подарках со стороны российского посольства в адрес правоохранителей, следивших за порядком у российской дипмиссии в день... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T17:45
2024-03-26T17:45
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австрия
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элла памфилова
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ВЕНА, 26 мар - РИА Новости. В Австрии разгорелись дискуссии о подарках со стороны российского посольства в адрес правоохранителей, следивших за порядком у российской дипмиссии в день голосования на выборах президента России 17 марта, сообщила австрийская радиостанция Ö1 в своей новостной передаче Mittagsjournal. По данным радиопередачи, в день голосования на выборах президента РФ несколько полицейских, следивших за порядком у российской дипмиссии в Вене 17 марта, якобы покинули посольство с подарочными пакетами в руках. Как отмечает радиостанция, этот вопрос вызывает дискуссии в том числе и потому, что незадолго до этого Австрия выслала двух российских дипломатов. "В конце службы полицейские получили бумажные пакеты с предметами, не представляющими особой ценности", - приводит телеканал ORF комментарии для новостного агентства APA представителя управления полиции Вены. Как отметили в управлении, хотя это не является правонарушением в соответствии с Законом о государственной службе, "оно оставляет нежелательное впечатление, которое не соответствует профессиональному подходу сотрудников". В этой связи управление полиции Вены разослало своим сотрудникам предупреждение с рекомендацией отказываться от подарков. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщала, что более 388 тысяч избирателей приняли участие в выборах президента РФ за рубежом.
https://ria.ru/20240322/avstriya-1935030274.html
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в мире, россия, австрия, вена, элла памфилова, владимир путин
В мире, Россия, Австрия, Вена, Элла Памфилова, Владимир Путин
В Австрии разгорелись дискуссии о российских подарках полицейским

В Австрии разгорелись дискуссии о подарках полицейским от российского посольства

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Вене
Сотрудники полиции в Вене - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 26 мар - РИА Новости. В Австрии разгорелись дискуссии о подарках со стороны российского посольства в адрес правоохранителей, следивших за порядком у российской дипмиссии в день голосования на выборах президента России 17 марта, сообщила австрийская радиостанция Ö1 в своей новостной передаче Mittagsjournal.
По данным радиопередачи, в день голосования на выборах президента РФ несколько полицейских, следивших за порядком у российской дипмиссии в Вене 17 марта, якобы покинули посольство с подарочными пакетами в руках. Как отмечает радиостанция, этот вопрос вызывает дискуссии в том числе и потому, что незадолго до этого Австрия выслала двух российских дипломатов.
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"В конце службы полицейские получили бумажные пакеты с предметами, не представляющими особой ценности", - приводит телеканал ORF комментарии для новостного агентства APA представителя управления полиции Вены.
Как отметили в управлении, хотя это не является правонарушением в соответствии с Законом о государственной службе, "оно оставляет нежелательное впечатление, которое не соответствует профессиональному подходу сотрудников". В этой связи управление полиции Вены разослало своим сотрудникам предупреждение с рекомендацией отказываться от подарков.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщала, что более 388 тысяч избирателей приняли участие в выборах президента РФ за рубежом.
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