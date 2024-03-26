https://ria.ru/20240326/avstriya-1935983444.html

В Австрии разгорелись дискуссии о российских подарках полицейским

В Австрии разгорелись дискуссии о российских подарках полицейским - РИА Новости, 26.03.2024

В Австрии разгорелись дискуссии о российских подарках полицейским

В Австрии разгорелись дискуссии о подарках со стороны российского посольства в адрес правоохранителей, следивших за порядком у российской дипмиссии в день... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T17:45

2024-03-26T17:45

2024-03-26T17:45

в мире

россия

австрия

вена

элла памфилова

владимир путин

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ВЕНА, 26 мар - РИА Новости. В Австрии разгорелись дискуссии о подарках со стороны российского посольства в адрес правоохранителей, следивших за порядком у российской дипмиссии в день голосования на выборах президента России 17 марта, сообщила австрийская радиостанция Ö1 в своей новостной передаче Mittagsjournal. По данным радиопередачи, в день голосования на выборах президента РФ несколько полицейских, следивших за порядком у российской дипмиссии в Вене 17 марта, якобы покинули посольство с подарочными пакетами в руках. Как отмечает радиостанция, этот вопрос вызывает дискуссии в том числе и потому, что незадолго до этого Австрия выслала двух российских дипломатов. "В конце службы полицейские получили бумажные пакеты с предметами, не представляющими особой ценности", - приводит телеканал ORF комментарии для новостного агентства APA представителя управления полиции Вены. Как отметили в управлении, хотя это не является правонарушением в соответствии с Законом о государственной службе, "оно оставляет нежелательное впечатление, которое не соответствует профессиональному подходу сотрудников". В этой связи управление полиции Вены разослало своим сотрудникам предупреждение с рекомендацией отказываться от подарков. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщала, что более 388 тысяч избирателей приняли участие в выборах президента РФ за рубежом.

https://ria.ru/20240322/avstriya-1935030274.html

https://ria.ru/20240317/dialog-1933768768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, австрия, вена, элла памфилова, владимир путин