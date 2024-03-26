https://ria.ru/20240326/assanzh-1936053154.html

Адвокат Ассанжа назвал решение суда большим глотком кислорода

Адвокат Ассанжа назвал решение суда большим глотком кислорода - РИА Новости, 26.03.2024

Адвокат Ассанжа назвал решение суда большим глотком кислорода

Решение суда Лондона по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа – это глоток воздуха для мировой журналистики, считает его адвокат Карлос Поведа. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T22:57

2024-03-26T22:57

2024-03-26T23:02

в мире

лондон

сша

джулиан ассанж

wikileaks

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МОНТЕВИДЕО, 26 мар - РИА Новости. Решение суда Лондона по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа – это глоток воздуха для мировой журналистики, считает его адвокат Карлос Поведа. "Это (решение) очень позитивное. Это большой глоток кислорода. Я думаю, что помимо юридической победы, это победа всего глобального движения в поддержку Ассанжа. Я думаю, они услышали, что это не индивидуальная тема, а дело всей сферы журналистики, которая борется за правду и права человека", - сказал он Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу Ассанжа , у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. При этом суд постановил, что следующее заседание по его делу пройдет не ранее 20 мая, если американская сторона предоставит необходимые документы по гарантиям относительно будущего Ассанжа в США к 16 апреля.

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лондон

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лондон, сша, джулиан ассанж, wikileaks