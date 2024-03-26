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Адвокат Ассанжа назвал решение суда большим глотком кислорода - РИА Новости, 26.03.2024
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22:57 26.03.2024 (обновлено: 23:02 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/assanzh-1936053154.html
Адвокат Ассанжа назвал решение суда большим глотком кислорода
Адвокат Ассанжа назвал решение суда большим глотком кислорода - РИА Новости, 26.03.2024
Адвокат Ассанжа назвал решение суда большим глотком кислорода
Решение суда Лондона по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа – это глоток воздуха для мировой журналистики, считает его адвокат Карлос Поведа. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T22:57
2024-03-26T23:02
в мире
лондон
сша
джулиан ассанж
wikileaks
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МОНТЕВИДЕО, 26 мар - РИА Новости. Решение суда Лондона по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа – это глоток воздуха для мировой журналистики, считает его адвокат Карлос Поведа. "Это (решение) очень позитивное. Это большой глоток кислорода. Я думаю, что помимо юридической победы, это победа всего глобального движения в поддержку Ассанжа. Я думаю, они услышали, что это не индивидуальная тема, а дело всей сферы журналистики, которая борется за правду и права человека", - сказал он Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу Ассанжа , у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. При этом суд постановил, что следующее заседание по его делу пройдет не ранее 20 мая, если американская сторона предоставит необходимые документы по гарантиям относительно будущего Ассанжа в США к 16 апреля.
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в мире, лондон, сша, джулиан ассанж, wikileaks
В мире, Лондон, США, Джулиан Ассанж, WikiLeaks
Адвокат Ассанжа назвал решение суда большим глотком кислорода

Юрист назвал решение по делу Ассанжа глотком воздуха для мировой журналистики

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкПлакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа. Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 26 мар - РИА Новости. Решение суда Лондона по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа – это глоток воздуха для мировой журналистики, считает его адвокат Карлос Поведа.
«
"Это (решение) очень позитивное. Это большой глоток кислорода. Я думаю, что помимо юридической победы, это победа всего глобального движения в поддержку Ассанжа. Я думаю, они услышали, что это не индивидуальная тема, а дело всей сферы журналистики, которая борется за правду и права человека", - сказал он
Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу Ассанжа , у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. При этом суд постановил, что следующее заседание по его делу пройдет не ранее 20 мая, если американская сторона предоставит необходимые документы по гарантиям относительно будущего Ассанжа в США к 16 апреля.
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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В миреЛондонСШАДжулиан АссанжWikiLeaks
 
 
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