Активисты: решение суда по Ассанжу дает надежду, что его не выдадут США
Активисты: решение суда по Ассанжу дает надежду, что его не выдадут властям США
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкУчастница акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне
Участница акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. Архивное фото
РИМ, 26 мар - РИА Новости. Решение суда дать основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу возможность подать апелляцию было неожиданным и дает надежду на окончательный отказ Великобритании выдать его властям США, рассказали РИА Новости участники прошедшего во вторник у британского посольства в Риме митинга в поддержку журналиста.
Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах.
«
"Решение было немного неожиданным, потому что многие ожидали подтверждения экстрадиции. Тюремные условия в США не дадут ему надлежащего уровня жизни, но и британская тюрьма - это цементная клетка, где он содержится на площади шести квадратных метров", - рассказала представитель итальянского Комитета за освобождение Ассанжа по имени Минина.
«
"Да, всё возможно, мы надеемся, что его не выдадут в США. И всё же нужно всегда помнить, что он невиновный человек, которого заключили только за то, что он рассказал правду", - отметила активистка.
Говоря об условиях содержания Ассанжа в Британии, она заявила, что журналист спит на матрасе, под которым хранятся книги, и каждый день должен сворачивать его, чтобы освободить себе место для чтения.
«
"Это пока не глоток воздуха, а прокрастинация еще на несколько недель ради попытки заново обсудить аргументы его защиты, - сказала сторонница Ассанжа.
Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации, изобличающего убийства, нарушения прав человека, прослушку и другие нарушения американских силовиков.
В случае, если бы суд вынес решение не в пользу журналиста, Ассанж исчерпал бы все апелляционные возможности в Великобритании. Это инициировало бы процесс его экстрадиции в США и судебное преследование в соответствии с законом о шпионаже. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, могло стать обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.