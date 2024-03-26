https://ria.ru/20240326/assanzh-1935988089.html

Активисты: решение суда по Ассанжу дает надежду, что его не выдадут США

Активисты: решение суда по Ассанжу дает надежду, что его не выдадут США - РИА Новости, 26.03.2024

Активисты: решение суда по Ассанжу дает надежду, что его не выдадут США

Решение суда дать основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу возможность подать апелляцию было неожиданным и дает надежду на окончательный отказ Великобритании... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T17:55

2024-03-26T17:55

2024-03-26T17:55

в мире

сша

джулиан ассанж

европейский суд по правам человека (еспч)

великобритания

рим

wikileaks

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РИМ, 26 мар - РИА Новости. Решение суда дать основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу возможность подать апелляцию было неожиданным и дает надежду на окончательный отказ Великобритании выдать его властям США, рассказали РИА Новости участники прошедшего во вторник у британского посольства в Риме митинга в поддержку журналиста. Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. "Решение было немного неожиданным, потому что многие ожидали подтверждения экстрадиции. Тюремные условия в США не дадут ему надлежащего уровня жизни, но и британская тюрьма - это цементная клетка, где он содержится на площади шести квадратных метров", - рассказала представитель итальянского Комитета за освобождение Ассанжа по имени Минина. "Да, всё возможно, мы надеемся, что его не выдадут в США. И всё же нужно всегда помнить, что он невиновный человек, которого заключили только за то, что он рассказал правду", - отметила активистка. Говоря об условиях содержания Ассанжа в Британии, она заявила, что журналист спит на матрасе, под которым хранятся книги, и каждый день должен сворачивать его, чтобы освободить себе место для чтения. "Это пока не глоток воздуха, а прокрастинация еще на несколько недель ради попытки заново обсудить аргументы его защиты, - сказала сторонница Ассанжа. Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации, изобличающего убийства, нарушения прав человека, прослушку и другие нарушения американских силовиков. В случае, если бы суд вынес решение не в пользу журналиста, Ассанж исчерпал бы все апелляционные возможности в Великобритании. Это инициировало бы процесс его экстрадиции в США и судебное преследование в соответствии с законом о шпионаже. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, могло стать обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.

https://ria.ru/20240326/assanzh-1935986754.html

https://ria.ru/20240326/assanzh-1935961258.html

https://ria.ru/20240326/assanzh-1935911084.html

сша

великобритания

рим

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в мире, сша, джулиан ассанж, европейский суд по правам человека (еспч), великобритания, рим, wikileaks