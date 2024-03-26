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Федерация журналистов IFJ приветствовала решение суда по Ассанжу - РИА Новости, 26.03.2024
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17:52 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/assanzh-1935986754.html
Федерация журналистов IFJ приветствовала решение суда по Ассанжу
Федерация журналистов IFJ приветствовала решение суда по Ассанжу - РИА Новости, 26.03.2024
Федерация журналистов IFJ приветствовала решение суда по Ассанжу
Международная федерация журналистов (IFJ) приветствует решение суда дать основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу возможность подать апелляцию, заявил президент... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T17:52
2024-03-26T17:52
медиа
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великобритания
джулиан ассанж
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Международная федерация журналистов (IFJ) приветствует решение суда дать основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу возможность подать апелляцию, заявил президент федерации Доминик Прадали. Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации, изобличающего убийства, нарушения прав человека, прослушку и другие нарушения американских силовиков. "С тех пор, как были опубликованы обвинительные заключения против Джулиана Ассанжа, было очевидно, что данное судебное преследование создает серьезную угрозу для журналистов во всем мире. Решение о том, что могут быть основания для обжалования решения первого слушания – это признание того, что поднятые в деле вопросы защиты свободы слова, действия договора об экстрадиции между США и Великобританией, возможности справедливого судебного разбирательства и избирательного судебного преследования заслуживают дальнейшего рассмотрения", - приводятся слова Прадали на сайте IFJ. Президент федерации отметил, что за последние несколько месяцев дважды посещал Ассанжа и обеспокоен его здоровьем и моральным состоянием. В случае, если бы суд вынес решение не в пользу журналиста, Ассанж исчерпал бы все апелляционные возможности в Великобритании. Это инициировало бы процесс его экстрадиции в США и судебное преследование в соответствии с законом о шпионаже. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, могло стать обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
https://ria.ru/20240326/assanzh-1935911084.html
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медиа, сша, великобритания, джулиан ассанж, wikileaks
Медиа, США, Великобритания, Джулиан Ассанж, WikiLeaks
Федерация журналистов IFJ приветствовала решение суда по Ассанжу

Президент IFJ: поднятые Ассанжем вопросы свободы слова заслуживают рассмотрения

© AP Photo / Alberto PezzaliАкция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед зданием Высокого суда в Лондоне
Акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед зданием Высокого суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / Alberto Pezzali
Акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед зданием Высокого суда в Лондоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Международная федерация журналистов (IFJ) приветствует решение суда дать основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу возможность подать апелляцию, заявил президент федерации Доминик Прадали.
Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации, изобличающего убийства, нарушения прав человека, прослушку и другие нарушения американских силовиков.
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"С тех пор, как были опубликованы обвинительные заключения против Джулиана Ассанжа, было очевидно, что данное судебное преследование создает серьезную угрозу для журналистов во всем мире. Решение о том, что могут быть основания для обжалования решения первого слушания – это признание того, что поднятые в деле вопросы защиты свободы слова, действия договора об экстрадиции между США и Великобританией, возможности справедливого судебного разбирательства и избирательного судебного преследования заслуживают дальнейшего рассмотрения", - приводятся слова Прадали на сайте IFJ.
Президент федерации отметил, что за последние несколько месяцев дважды посещал Ассанжа и обеспокоен его здоровьем и моральным состоянием.
В случае, если бы суд вынес решение не в пользу журналиста, Ассанж исчерпал бы все апелляционные возможности в Великобритании. Это инициировало бы процесс его экстрадиции в США и судебное преследование в соответствии с законом о шпионаже. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, могло стать обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
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МедиаСШАВеликобританияДжулиан АссанжWikiLeaks
 
 
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