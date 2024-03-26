https://ria.ru/20240326/assanzh-1935986754.html

Федерация журналистов IFJ приветствовала решение суда по Ассанжу

Федерация журналистов IFJ приветствовала решение суда по Ассанжу - РИА Новости, 26.03.2024

Федерация журналистов IFJ приветствовала решение суда по Ассанжу

Международная федерация журналистов (IFJ) приветствует решение суда дать основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу возможность подать апелляцию, заявил президент... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T17:52

2024-03-26T17:52

2024-03-26T17:52

медиа

сша

великобритания

джулиан ассанж

wikileaks

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Международная федерация журналистов (IFJ) приветствует решение суда дать основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу возможность подать апелляцию, заявил президент федерации Доминик Прадали. Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации, изобличающего убийства, нарушения прав человека, прослушку и другие нарушения американских силовиков. "С тех пор, как были опубликованы обвинительные заключения против Джулиана Ассанжа, было очевидно, что данное судебное преследование создает серьезную угрозу для журналистов во всем мире. Решение о том, что могут быть основания для обжалования решения первого слушания – это признание того, что поднятые в деле вопросы защиты свободы слова, действия договора об экстрадиции между США и Великобританией, возможности справедливого судебного разбирательства и избирательного судебного преследования заслуживают дальнейшего рассмотрения", - приводятся слова Прадали на сайте IFJ. Президент федерации отметил, что за последние несколько месяцев дважды посещал Ассанжа и обеспокоен его здоровьем и моральным состоянием. В случае, если бы суд вынес решение не в пользу журналиста, Ассанж исчерпал бы все апелляционные возможности в Великобритании. Это инициировало бы процесс его экстрадиции в США и судебное преследование в соответствии с законом о шпионаже. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, могло стать обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.

https://ria.ru/20240326/assanzh-1935911084.html

https://ria.ru/20240311/assanzh-1932225231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

медиа, сша, великобритания, джулиан ассанж, wikileaks