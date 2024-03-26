Федерация журналистов IFJ приветствовала решение суда по Ассанжу
Президент IFJ: поднятые Ассанжем вопросы свободы слова заслуживают рассмотрения
© AP Photo / Alberto PezzaliАкция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед зданием Высокого суда в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
Акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед зданием Высокого суда в Лондоне
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Международная федерация журналистов (IFJ) приветствует решение суда дать основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу возможность подать апелляцию, заявил президент федерации Доминик Прадали.
Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации, изобличающего убийства, нарушения прав человека, прослушку и другие нарушения американских силовиков.
"С тех пор, как были опубликованы обвинительные заключения против Джулиана Ассанжа, было очевидно, что данное судебное преследование создает серьезную угрозу для журналистов во всем мире. Решение о том, что могут быть основания для обжалования решения первого слушания – это признание того, что поднятые в деле вопросы защиты свободы слова, действия договора об экстрадиции между США и Великобританией, возможности справедливого судебного разбирательства и избирательного судебного преследования заслуживают дальнейшего рассмотрения", - приводятся слова Прадали на сайте IFJ.
Президент федерации отметил, что за последние несколько месяцев дважды посещал Ассанжа и обеспокоен его здоровьем и моральным состоянием.
В случае, если бы суд вынес решение не в пользу журналиста, Ассанж исчерпал бы все апелляционные возможности в Великобритании. Это инициировало бы процесс его экстрадиции в США и судебное преследование в соответствии с законом о шпионаже. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, могло стать обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.