https://ria.ru/20240326/assanzh-1935892569.html

Лондонский суд вынес решение в пользу Ассанжа

Лондонский суд вынес решение в пользу Ассанжа - РИА Новости, 26.03.2024

Лондонский суд вынес решение в пользу Ассанжа

Высокий суд Лондона вынес решение в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:34

2024-03-26T13:34

2024-03-26T14:42

в мире

сша

джулиан ассанж

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Высокий суд Лондона вынес решение в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах."У господина Ассанжа есть реальные шансы на успех по трем из девяти оснований для апелляции", — говорится в решении инстанции.В документе при этом уточняется, что суд дал американскому правительству три недели на предоставление достаточных гарантий того, что при судебном процессе в Штатах журналист сможет опираться на первую поправку к Конституции США (которая защищает свободу слова). Также Вашингтон должен гарантировать, что Ассанж не будет ущемлен при судебном процессе из-за своего гражданства и что он не будет приговорен к смертной казни.Если эти гарантии не будут предоставлены, журналист получит разрешение на апелляцию, после чего состоятся апелляционные слушания. В случае предоставления требуемых гарантий суд вновь заслушает обе стороны процесса 20 мая 2024 года, чтобы рассмотреть ответ США и принять окончательное решение о праве Ассанжа на апелляцию.В свою очередь, супруга основателя WikiLeaks Стелла Ассанж призвала США снять с него обвинения и закрыть дело, а не предоставлять "гарантии о его будущем". Она указала, что решение суда в Лондоне разрешает "политическое вмешательство США" в дело, и назвала это "поразительным". Кроме того, она призвала Британию освободить ее супруга.Если бы суд вынес решение не в пользу журналиста, Ассанж исчерпал бы все апелляционные возможности в Великобритании. Это инициировало бы процесс его экстрадиции в США и судебное преследование по закону о шпионаже 1917 года. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в Штаты, могло стать обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году из-за сайта WikiLeaks, основанного им для публикации секретных документов. В 2010-м ресурс предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010-м сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.Основателю WikiLeaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США из-за раскрытия крупнейшего в истории страны массива секретной информации.С июня 2012 года журналист скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019-го его задержали по запросу США после выдворения с территории дипмиссии, после чего поместили в лондонскую тюрьму строгого режима Белмарш.В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела Вестминстерским магистратским судом и Высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция журналиста была бы репрессивной или несправедливой.В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в Высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер о его экстрадиции.

https://ria.ru/20240311/assanzh-1932225231.html

https://ria.ru/20240320/assanzh-1934581408.html

https://ria.ru/20240304/assanzh-1931055569.html

https://ria.ru/20240222/assanzh-1929058374.html

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в мире, сша, джулиан ассанж