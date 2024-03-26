https://ria.ru/20240326/arest-1935861752.html
Суд признал законным продление ареста Беркович и Петрийчук
Суд признал законным продление ареста Беркович и Петрийчук - РИА Новости, 26.03.2024
Суд признал законным продление ареста Беркович и Петрийчук
Мосгорсуд признал законным продление до 7 марта ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, обвиняемым в оправдании терроризма, сообщили... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T12:11
2024-03-26T12:11
2024-03-26T12:11
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до 7 марта ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, обвиняемым в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. "Постановление Замоскворецкого суда Москвы оставлено без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Замоскворецкий суд Москвы 7 марта продлил девушкам арест до 10 апреля. Задержанным в начале мая 2023 года Беркович и Петрийчук предъявлено обвинение в окончательной редакции, сейчас они знакомятся с материалами дела. Как следует из оглашенных в суде материалов, дело было возбуждено за размещение на YouTube читки пьесы "Финист Ясный Сокол", в которой, по оценке экспертизы, содержались признаки оправдания терроризма, идеологии запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство*" и джихадизма. Защита считает незаконной "деструктологическую" экспертизу, на которой строится дело. В ответе ВФБУ РФЦСЭ при Минюсте России на запрос адвокатов о компетентности исследования говорится, что в РФЦСЭ такие экспертизы не проводятся, кроме того, "деструктология не является наукой, а также какой-либо областью техники, искусства или ремесла, а только такие понимаются законодательством Российской Федерации под специальными знаниями". Спектакль "Финист Ясный Сокол" Беркович поставила в Москве по пьесе Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска".* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20230506/terrorizm-1870063687.html
https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html
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происшествия, москва, россия, сирия, московский городской суд, youtube, исламское государство*
Происшествия, Москва, Россия, Сирия, Московский городской суд, YouTube, Исламское государство*
Суд признал законным продление ареста Беркович и Петрийчук
Мосгорсуд признал законным продление до 7 марта ареста Беркович и Петрийчук
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до 7 марта ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, обвиняемым в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Постановление Замоскворецкого суда Москвы оставлено без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Замоскворецкий суд Москвы 7 марта продлил девушкам арест до 10 апреля.
Задержанным в начале мая 2023 года Беркович и Петрийчук предъявлено обвинение в окончательной редакции, сейчас они знакомятся с материалами дела.
Как следует из оглашенных в суде материалов, дело было возбуждено за размещение на YouTube читки пьесы "Финист Ясный Сокол", в которой, по оценке экспертизы, содержались признаки оправдания терроризма, идеологии запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство*" и джихадизма.
Защита считает незаконной "деструктологическую" экспертизу, на которой строится дело. В ответе ВФБУ РФЦСЭ при Минюсте России на запрос адвокатов о компетентности исследования говорится, что в РФЦСЭ такие экспертизы не проводятся, кроме того, "деструктология не является наукой, а также какой-либо областью техники, искусства или ремесла, а только такие понимаются законодательством Российской Федерации под специальными знаниями".
Спектакль "Финист Ясный Сокол" Беркович поставила в Москве по пьесе Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска".
* Террористическая организация, запрещенная в России