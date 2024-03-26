https://ria.ru/20240326/afiny-1935856632.html

В Афинах произошло нападение на школу

В Афинах произошло нападение на школу - РИА Новости, 26.03.2024

В Афинах произошло нападение на школу

Нападение на школу произошло в афинском районе Патисия, 19-летний молодой человек ранил ученика и директора молотком и ножом, сообщило греческое общественное... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T12:00

2024-03-26T12:00

2024-03-26T12:00

в мире

афины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568203824_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_94879fa27a052af3077d4ad5215dc0c2.jpg

АФИНЫ, 26 мар - РИА Новости. Нападение на школу произошло в афинском районе Патисия, 19-летний молодой человек ранил ученика и директора молотком и ножом, сообщило греческое общественное телевидение ERT. "Серьезный инцидент произошел сегодня вскоре после 8.00 в средней школе в районе Патисия. По данным полиции, иностранный гражданин, брат одного из учеников, вошел в школу с молотком и ранил 18-летнего ученика, ударив его молотком по голове и телу, а затем ударил директора школы ножом в живот", - сообщило ERT. "Травмы не кажутся серьезными, но оба пострадавших были доставлены в больницу для оказания первой помощи", - говорится в сообщении. Полиция арестована нападавшего. По предварительным данным, он якобы совершил нападение на школьника, ударившего его брата.

https://ria.ru/20240326/politsiya-1935814985.html

афины

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, афины