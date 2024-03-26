https://ria.ru/20240326/afiny-1935856632.html
В Афинах произошло нападение на школу
В Афинах произошло нападение на школу - РИА Новости, 26.03.2024
В Афинах произошло нападение на школу
Нападение на школу произошло в афинском районе Патисия, 19-летний молодой человек ранил ученика и директора молотком и ножом, сообщило греческое общественное... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T12:00
2024-03-26T12:00
2024-03-26T12:00
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АФИНЫ, 26 мар - РИА Новости. Нападение на школу произошло в афинском районе Патисия, 19-летний молодой человек ранил ученика и директора молотком и ножом, сообщило греческое общественное телевидение ERT. "Серьезный инцидент произошел сегодня вскоре после 8.00 в средней школе в районе Патисия. По данным полиции, иностранный гражданин, брат одного из учеников, вошел в школу с молотком и ранил 18-летнего ученика, ударив его молотком по голове и телу, а затем ударил директора школы ножом в живот", - сообщило ERT. "Травмы не кажутся серьезными, но оба пострадавших были доставлены в больницу для оказания первой помощи", - говорится в сообщении. Полиция арестована нападавшего. По предварительным данным, он якобы совершил нападение на школьника, ударившего его брата.
https://ria.ru/20240326/politsiya-1935814985.html
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в мире, афины
В Афинах произошло нападение на школу
В Афинах произошло нападение на школу , ранены ученик и директор