https://ria.ru/20240326/aes-1935938256.html

"Росатом" обсуждает с Турцией потребность страны и в больших, и в малых АЭС

"Росатом" обсуждает с Турцией потребность страны и в больших, и в малых АЭС - РИА Новости, 26.03.2024

"Росатом" обсуждает с Турцией потребность страны и в больших, и в малых АЭС

"Росатом" обсуждает с Турцией потребность страны не только в больших, но и в малых АЭС, заявил первый заместитель госкорпорации по развитию и международному... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:27

2024-03-26T15:27

2024-03-26T15:27

ядерные технологии

турция

россия

синоп (провинция)

кирилл комаров

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "аккую"

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СИРИУС, 26 мар - РИА Новости. "Росатом" обсуждает с Турцией потребность страны не только в больших, но и в малых АЭС, заявил первый заместитель госкорпорации по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров. "Очень важно, что Турция не хочет останавливаться на сооружении только одной атомной электростанции ("Аккую" - ред.)... Как мы обсуждаем с вашим правительством, вам нужны даже не две и даже не три больших (атомных - ред.) электростанции, а может быть так - три больших и еще очень много маленьких", - сказал Комаров в ответ на вопрос турецкого журналиста на брифинге в рамках международного форума "Атомэкспо-2024". Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил о готовности участвовать в тендере и на строительство третьей АЭС в Турции, госкорпорация не боится конкуренции. По второй АЭС в Синопе, строительство которой Турция, по словам Лихачева, также доверила России, "Росатом" и турецкое минэнерго сейчас ведут переговоры. Сооружение с участием России первой в Турции АЭС "Аккую" идет четко по графику, строительная готовность ее энергоблока №1 превышает 90%.

https://ria.ru/20240308/turtsiya-1931874138.html

турция

россия

синоп (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, россия, синоп (провинция), кирилл комаров, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую", атомэкспо