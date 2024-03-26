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"Росатом" обсуждает с Турцией потребность страны и в больших, и в малых АЭС - РИА Новости, 26.03.2024
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Ядерные технологии
 
15:27 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/aes-1935938256.html
"Росатом" обсуждает с Турцией потребность страны и в больших, и в малых АЭС
"Росатом" обсуждает с Турцией потребность страны и в больших, и в малых АЭС - РИА Новости, 26.03.2024
"Росатом" обсуждает с Турцией потребность страны и в больших, и в малых АЭС
"Росатом" обсуждает с Турцией потребность страны не только в больших, но и в малых АЭС, заявил первый заместитель госкорпорации по развитию и международному... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:27
2024-03-26T15:27
ядерные технологии
турция
россия
синоп (провинция)
кирилл комаров
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "аккую"
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СИРИУС, 26 мар - РИА Новости. "Росатом" обсуждает с Турцией потребность страны не только в больших, но и в малых АЭС, заявил первый заместитель госкорпорации по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров. "Очень важно, что Турция не хочет останавливаться на сооружении только одной атомной электростанции ("Аккую" - ред.)... Как мы обсуждаем с вашим правительством, вам нужны даже не две и даже не три больших (атомных - ред.) электростанции, а может быть так - три больших и еще очень много маленьких", - сказал Комаров в ответ на вопрос турецкого журналиста на брифинге в рамках международного форума "Атомэкспо-2024". Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил о готовности участвовать в тендере и на строительство третьей АЭС в Турции, госкорпорация не боится конкуренции. По второй АЭС в Синопе, строительство которой Турция, по словам Лихачева, также доверила России, "Росатом" и турецкое минэнерго сейчас ведут переговоры. Сооружение с участием России первой в Турции АЭС "Аккую" идет четко по графику, строительная готовность ее энергоблока №1 превышает 90%.
https://ria.ru/20240308/turtsiya-1931874138.html
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россия
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турция, россия, синоп (провинция), кирилл комаров, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую", атомэкспо
Ядерные технологии, Турция, Россия, Синоп (провинция), Кирилл Комаров, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Аккую", Атомэкспо
"Росатом" обсуждает с Турцией потребность страны и в больших, и в малых АЭС

Росатом: Турция не хочет останавливаться на сооружении только одной АЭС "Аккую"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАтомная станция "Аккую" в Турции
Атомная станция Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Атомная станция "Аккую" в Турции. Архивное фото
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СИРИУС, 26 мар - РИА Новости. "Росатом" обсуждает с Турцией потребность страны не только в больших, но и в малых АЭС, заявил первый заместитель госкорпорации по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров.
"Очень важно, что Турция не хочет останавливаться на сооружении только одной атомной электростанции ("Аккую" - ред.)... Как мы обсуждаем с вашим правительством, вам нужны даже не две и даже не три больших (атомных - ред.) электростанции, а может быть так - три больших и еще очень много маленьких", - сказал Комаров в ответ на вопрос турецкого журналиста на брифинге в рамках международного форума "Атомэкспо-2024".
Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил о готовности участвовать в тендере и на строительство третьей АЭС в Турции, госкорпорация не боится конкуренции. По второй АЭС в Синопе, строительство которой Турция, по словам Лихачева, также доверила России, "Росатом" и турецкое минэнерго сейчас ведут переговоры.
Сооружение с участием России первой в Турции АЭС "Аккую" идет четко по графику, строительная готовность ее энергоблока №1 превышает 90%.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Турция продолжит переговоры по двум новым АЭС
8 марта, 10:04
 
Ядерные технологииТурцияРоссияСиноп (провинция)Кирилл КомаровАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Аккую"Атомэкспо
 
 
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