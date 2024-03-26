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Администратор "Крокуса" рассказала, как координировала людей при теракте

Администратор "Крокуса" рассказала, как координировала людей при теракте - РИА Новости, 26.03.2024

Администратор "Крокуса" рассказала, как координировала людей при теракте

Администратор "Крокус сити холла" София Мейер рассказала журналистам, как координировала людей при эвакуации во время теракта. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T22:28

2024-03-26T22:28

2024-03-26T22:28

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

брянская область

сергей светлаков

владимир путин

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОГОРСК, 26 мар - РИА Новости. Администратор "Крокус сити холла" София Мейер рассказала журналистам, как координировала людей при эвакуации во время теракта. "Я увидела, что очень много людей забегает из фойе через техническую часть с криками: "Спасите, там стрельба". В этот же момент спускались люди со второго этажа в вип-ложах. Я сразу поняла, что это террористический акт. Уже были слышны выстрелы, я начала координировать людей на выход", – сказала она. По ее словам, она понимала, насколько велико количество посетителей в "Крокусе", и возвращалась за ними несколько раз. Опасаясь встречи с террористами, она решила вывести гостей через второй этаж по другой эвакуационной лестнице. "Я не думала, чтобы как-то выбежать и убежать. Я просто думала, сколько людей, понимала масштаб, зная вместимость зала и вип-лож, и понимала, какая это будет катастрофа сейчас", - отметила Мейер. Среди спасенных ею посетителей был телеведущий Сергей Светлаков. Администратор отметила, что после теракта он связался с ней и они обсудили произошедшее. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/nagrazhdenie-1935645287.html

https://ria.ru/20240325/sotrudnik-1935773889.html

россия

украина

брянская область

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россия, украина, брянская область, сергей светлаков, владимир путин, крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), маргарита симоньян