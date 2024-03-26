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В Красноярском крае определились победители чемпионата "Абилимпикс" — 2024 - РИА Новости, 26.03.2024
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09:03 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/abilimpiks-1935809720.html
В Красноярском крае определились победители чемпионата "Абилимпикс" — 2024
В Красноярском крае определились победители чемпионата "Абилимпикс" — 2024 - РИА Новости, 26.03.2024
В Красноярском крае определились победители чемпионата "Абилимпикс" — 2024
Более 140 человек в Красноярском крае стали победителями регионального чемпионата профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T09:03
2024-03-26T09:03
общество
красноярский край
ольга никитина
россия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 26 мар - РИА Новости. Более 140 человек в Красноярском крае стали победителями регионального чемпионата профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", сообщает краевое Министерство образования. Чемпионат "Абилимпикс" является одним из проектов платформы "Россия – страна возможностей". Основная его цель – обеспечить эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов к получению профессионального образования, трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Команда Красноярского края на протяжении нескольких лет входит в пятерку сильнейших команд среди всех регионов РФ. "(Региональное) Мероприятие прошло в рамках нацпроекта "Образование". В чемпионате участвовали 1045 конкурсантов – это школьники, студенты, специалисты. Свое мастерство они демонстрировали по 73 компетенциям. Чемпионат проходил в Красноярске, Лесосибирске, Минусинске, Канске и Ачинске. Победителем стал 141 человек. Все они получат денежное вознаграждение и возможность пройти стажировку на предприятиях", - говорится в сообщении. Индустриальными партнерами соревнований стали более 50 предприятий. С успешным завершением регионального этапа участников поздравила заместитель министра образования Красноярского края Ольга Никитина. На чемпионате участникам помогали 298 добровольцев из техникумов края. Также в рамках "Абилимпикса" прошел фестиваль инклюзивного образования, на котором были представлены успешные практики социализации через профессиональную деятельность. Из числа победителей регионального этапа будет сформирована команда для участия в Национальном чемпионате.
https://ria.ru/20231203/abilimpiks-1913440937.html
https://ria.ru/20201123/ablimpiks-1585961689.html
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общество, красноярский край, ольга никитина, россия, красноярск
Общество, Красноярский край, Ольга Никитина, Россия, Красноярск
В Красноярском крае определились победители чемпионата "Абилимпикс" — 2024

В Красноярском крае более 140 человек победили в чемпионате "Абилимпикс" — 2024

© Фото : Инновационно-образовательный комплекс "Техноград"Участники чемпионата "Абилимпикс"
Участники чемпионата Абилимпикс - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© Фото : Инновационно-образовательный комплекс "Техноград"
Участники чемпионата "Абилимпикс". Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 26 мар - РИА Новости. Более 140 человек в Красноярском крае стали победителями регионального чемпионата профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", сообщает краевое Министерство образования.
Чемпионат "Абилимпикс" является одним из проектов платформы "Россия – страна возможностей". Основная его цель – обеспечить эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов к получению профессионального образования, трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Команда Красноярского края на протяжении нескольких лет входит в пятерку сильнейших команд среди всех регионов РФ.
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"(Региональное) Мероприятие прошло в рамках нацпроекта "Образование". В чемпионате участвовали 1045 конкурсантов – это школьники, студенты, специалисты. Свое мастерство они демонстрировали по 73 компетенциям. Чемпионат проходил в Красноярске, Лесосибирске, Минусинске, Канске и Ачинске. Победителем стал 141 человек. Все они получат денежное вознаграждение и возможность пройти стажировку на предприятиях", - говорится в сообщении.
Индустриальными партнерами соревнований стали более 50 предприятий. С успешным завершением регионального этапа участников поздравила заместитель министра образования Красноярского края Ольга Никитина.
На чемпионате участникам помогали 298 добровольцев из техникумов края. Также в рамках "Абилимпикса" прошел фестиваль инклюзивного образования, на котором были представлены успешные практики социализации через профессиональную деятельность. Из числа победителей регионального этапа будет сформирована команда для участия в Национальном чемпионате.
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ОбществоКрасноярский крайОльга НикитинаРоссияКрасноярск
 
 
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