https://ria.ru/20240326/abilimpiks-1935809720.html

В Красноярском крае определились победители чемпионата "Абилимпикс" — 2024

В Красноярском крае определились победители чемпионата "Абилимпикс" — 2024 - РИА Новости, 26.03.2024

В Красноярском крае определились победители чемпионата "Абилимпикс" — 2024

Более 140 человек в Красноярском крае стали победителями регионального чемпионата профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T09:03

2024-03-26T09:03

2024-03-26T09:03

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красноярский край

ольга никитина

россия

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 26 мар - РИА Новости. Более 140 человек в Красноярском крае стали победителями регионального чемпионата профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", сообщает краевое Министерство образования. Чемпионат "Абилимпикс" является одним из проектов платформы "Россия – страна возможностей". Основная его цель – обеспечить эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов к получению профессионального образования, трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Команда Красноярского края на протяжении нескольких лет входит в пятерку сильнейших команд среди всех регионов РФ. "(Региональное) Мероприятие прошло в рамках нацпроекта "Образование". В чемпионате участвовали 1045 конкурсантов – это школьники, студенты, специалисты. Свое мастерство они демонстрировали по 73 компетенциям. Чемпионат проходил в Красноярске, Лесосибирске, Минусинске, Канске и Ачинске. Победителем стал 141 человек. Все они получат денежное вознаграждение и возможность пройти стажировку на предприятиях", - говорится в сообщении. Индустриальными партнерами соревнований стали более 50 предприятий. С успешным завершением регионального этапа участников поздравила заместитель министра образования Красноярского края Ольга Никитина. На чемпионате участникам помогали 298 добровольцев из техникумов края. Также в рамках "Абилимпикса" прошел фестиваль инклюзивного образования, на котором были представлены успешные практики социализации через профессиональную деятельность. Из числа победителей регионального этапа будет сформирована команда для участия в Национальном чемпионате.

https://ria.ru/20231203/abilimpiks-1913440937.html

https://ria.ru/20201123/ablimpiks-1585961689.html

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красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, красноярский край, ольга никитина, россия, красноярск