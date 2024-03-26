В Красноярском крае определились победители чемпионата "Абилимпикс" — 2024
В Красноярском крае более 140 человек победили в чемпионате "Абилимпикс" — 2024
© Фото : Инновационно-образовательный комплекс "Техноград"Участники чемпионата "Абилимпикс"
© Фото : Инновационно-образовательный комплекс "Техноград"
Участники чемпионата "Абилимпикс". Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 26 мар - РИА Новости. Более 140 человек в Красноярском крае стали победителями регионального чемпионата профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", сообщает краевое Министерство образования.
Чемпионат "Абилимпикс" является одним из проектов платформы "Россия – страна возможностей". Основная его цель – обеспечить эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов к получению профессионального образования, трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Команда Красноярского края на протяжении нескольких лет входит в пятерку сильнейших команд среди всех регионов РФ.
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"(Региональное) Мероприятие прошло в рамках нацпроекта "Образование". В чемпионате участвовали 1045 конкурсантов – это школьники, студенты, специалисты. Свое мастерство они демонстрировали по 73 компетенциям. Чемпионат проходил в Красноярске, Лесосибирске, Минусинске, Канске и Ачинске. Победителем стал 141 человек. Все они получат денежное вознаграждение и возможность пройти стажировку на предприятиях", - говорится в сообщении.
Индустриальными партнерами соревнований стали более 50 предприятий. С успешным завершением регионального этапа участников поздравила заместитель министра образования Красноярского края Ольга Никитина.
На чемпионате участникам помогали 298 добровольцев из техникумов края. Также в рамках "Абилимпикса" прошел фестиваль инклюзивного образования, на котором были представлены успешные практики социализации через профессиональную деятельность. Из числа победителей регионального этапа будет сформирована команда для участия в Национальном чемпионате.
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