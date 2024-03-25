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Путин присвоил Алибеку Делимханову звание генерал-полковника
Путин присвоил Алибеку Делимханову звание генерал-полковника - РИА Новости, 25.03.2024
Путин присвоил Алибеку Делимханову звание генерал-полковника
Президент России Владимир Путин присвоил директору Росгвардии Алибеку Делимханову звание генерал-полковника, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T22:48
2024-03-25T22:48
2024-03-25T22:48
россия
алибек делимханов
рамзан кадыров
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ГРОЗНЫЙ, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил директору Росгвардии Алибеку Делимханову звание генерал-полковника, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Президент России Владимир Путин своим указом за номером 205 от 25 марта 2024 года присвоил очередное воинское звание высшего офицера "генерал-полковник"… помощнику директора Росгвардии Алибеку Делимханову. Я с большим удовольствием поздравляю его с этим значимым событием", — написал Кадыров в Telegram-канале. Он добавил, что Делимханов зарекомендовал себя как талантливый стратег, способный эффективно руководить боевыми операциями и достигать поставленных целей. По словам Кадырова, вместе со своими братьями Адамом, Шарипом и Амхадом Делимхановыми достойно служит в команде, основанной первым президентом Чечни Ахматом-Хаджи Кадыровым. "С началом специальной военной операции Алибек Султанович, как и подобает истинному патриоту, отправился в зону боевых действий. Руководил подразделениями Росгвардии на самых сложных и ответственных участках фронта. Под его командованием бойцам удалось добиться отличных результатов в освобождении многих населенных пунктов Донбасса", — написал Кадыров.
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россия, алибек делимханов, рамзан кадыров, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Алибек Делимханов, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Путин присвоил Алибеку Делимханову звание генерал-полковника
Путин присвоил директору Росгвардии Делимханову звание генерал-полковника