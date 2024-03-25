Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил Алибеку Делимханову звание генерал-полковника - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:48 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/zvanie-1935776011.html
Путин присвоил Алибеку Делимханову звание генерал-полковника
Путин присвоил Алибеку Делимханову звание генерал-полковника - РИА Новости, 25.03.2024
Путин присвоил Алибеку Делимханову звание генерал-полковника
Президент России Владимир Путин присвоил директору Росгвардии Алибеку Делимханову звание генерал-полковника, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T22:48
2024-03-25T22:48
россия
алибек делимханов
рамзан кадыров
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106430/44/1064304414_0:122:3211:1928_1920x0_80_0_0_1e900de4f134c5d58a13bbcedfbfad4f.jpg
ГРОЗНЫЙ, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил директору Росгвардии Алибеку Делимханову звание генерал-полковника, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Президент России Владимир Путин своим указом за номером 205 от 25 марта 2024 года присвоил очередное воинское звание высшего офицера "генерал-полковник"… помощнику директора Росгвардии Алибеку Делимханову. Я с большим удовольствием поздравляю его с этим значимым событием", — написал Кадыров в Telegram-канале. Он добавил, что Делимханов зарекомендовал себя как талантливый стратег, способный эффективно руководить боевыми операциями и достигать поставленных целей. По словам Кадырова, вместе со своими братьями Адамом, Шарипом и Амхадом Делимхановыми достойно служит в команде, основанной первым президентом Чечни Ахматом-Хаджи Кадыровым. "С началом специальной военной операции Алибек Султанович, как и подобает истинному патриоту, отправился в зону боевых действий. Руководил подразделениями Росгвардии на самых сложных и ответственных участках фронта. Под его командованием бойцам удалось добиться отличных результатов в освобождении многих населенных пунктов Донбасса", — написал Кадыров.
https://ria.ru/20240131/delimkhanov-1924635468.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106430/44/1064304414_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_760e84f27cfa251fba567897c25e6de2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, алибек делимханов, рамзан кадыров, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Алибек Делимханов, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Путин присвоил Алибеку Делимханову звание генерал-полковника

Путин присвоил директору Росгвардии Делимханову звание генерал-полковника

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкАлибек Делимханов (слева)
Алибек Делимханов (слева) - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Алибек Делимханов (слева). Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил директору Росгвардии Алибеку Делимханову звание генерал-полковника, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«
"Президент России Владимир Путин своим указом за номером 205 от 25 марта 2024 года присвоил очередное воинское звание высшего офицера "генерал-полковник"… помощнику директора Росгвардии Алибеку Делимханову. Я с большим удовольствием поздравляю его с этим значимым событием", — написал Кадыров в Telegram-канале.
Он добавил, что Делимханов зарекомендовал себя как талантливый стратег, способный эффективно руководить боевыми операциями и достигать поставленных целей.
По словам Кадырова, вместе со своими братьями Адамом, Шарипом и Амхадом Делимхановыми достойно служит в команде, основанной первым президентом Чечни Ахматом-Хаджи Кадыровым.
«
"С началом специальной военной операции Алибек Султанович, как и подобает истинному патриоту, отправился в зону боевых действий. Руководил подразделениями Росгвардии на самых сложных и ответственных участках фронта. Под его командованием бойцам удалось добиться отличных результатов в освобождении многих населенных пунктов Донбасса", — написал Кадыров.
Член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов
Депутату Госдумы Делимханову присвоили звание генерал-майора
31 января, 17:28
 
РоссияАлибек ДелимхановРамзан КадыровВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала