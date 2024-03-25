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Путин присвоил Алибеку Делимханову звание генерал-полковника

Путин присвоил Алибеку Делимханову звание генерал-полковника - РИА Новости, 25.03.2024

Путин присвоил Алибеку Делимханову звание генерал-полковника

Президент России Владимир Путин присвоил директору Росгвардии Алибеку Делимханову звание генерал-полковника, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T22:48

2024-03-25T22:48

2024-03-25T22:48

россия

алибек делимханов

рамзан кадыров

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ГРОЗНЫЙ, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил директору Росгвардии Алибеку Делимханову звание генерал-полковника, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Президент России Владимир Путин своим указом за номером 205 от 25 марта 2024 года присвоил очередное воинское звание высшего офицера "генерал-полковник"… помощнику директора Росгвардии Алибеку Делимханову. Я с большим удовольствием поздравляю его с этим значимым событием", — написал Кадыров в Telegram-канале. Он добавил, что Делимханов зарекомендовал себя как талантливый стратег, способный эффективно руководить боевыми операциями и достигать поставленных целей. По словам Кадырова, вместе со своими братьями Адамом, Шарипом и Амхадом Делимхановыми достойно служит в команде, основанной первым президентом Чечни Ахматом-Хаджи Кадыровым. "С началом специальной военной операции Алибек Султанович, как и подобает истинному патриоту, отправился в зону боевых действий. Руководил подразделениями Росгвардии на самых сложных и ответственных участках фронта. Под его командованием бойцам удалось добиться отличных результатов в освобождении многих населенных пунктов Донбасса", — написал Кадыров.

https://ria.ru/20240131/delimkhanov-1924635468.html

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россия, алибек делимханов, рамзан кадыров, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)