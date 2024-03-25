https://ria.ru/20240325/zemletryasenie-1935576810.html

При землетрясении в Папуа — Новой Гвинее погибли люди

При землетрясении в Папуа — Новой Гвинее погибли люди - РИА Новости, 25.03.2024

При землетрясении в Папуа — Новой Гвинее погибли люди

Три человека, в том числе двое детей, погибли в результате землетрясения в Папуа - Новой Гвинее, произошедшего утром в воскресенье, сообщает в понедельник... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T08:36

2024-03-25T08:36

2024-03-25T08:36

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БАНГКОК, 25 мар - РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, погибли в результате землетрясения в Папуа - Новой Гвинее, произошедшего утром в воскресенье, сообщает в понедельник новостной портал новозеландской радиостанции RNZ. В результате землетрясения, произошедшего накануне в регионе Восточный Сепик в Папуа-Новой Гвинее, погибли три человека, двое из них дети. В районе эпицентра полностью или частично разрушены более 90 домов. Гибель людей связана не только с самим землетрясением, но и с тем, что в районе его эпицентра уже несколько дней происходило наводнение, отмечает портал. Один из погибших детей был сброшен в воду отколовшимся в результате подземного толчка фрагментом стены дома и утонул, сообщает портал со ссылкой на местные СМИ. По данным геологической службы США, магнитуда землетрясения была 6,9, его очаг залегал на глубине немногим больше 40 километров.

https://ria.ru/20240322/zemletryasenie-1934903700.html

папуа-новая гвинея

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, папуа-новая гвинея, сша