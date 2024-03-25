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При землетрясении в Папуа — Новой Гвинее погибли люди - РИА Новости, 25.03.2024
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08:36 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/zemletryasenie-1935576810.html
При землетрясении в Папуа — Новой Гвинее погибли люди
При землетрясении в Папуа — Новой Гвинее погибли люди - РИА Новости, 25.03.2024
При землетрясении в Папуа — Новой Гвинее погибли люди
Три человека, в том числе двое детей, погибли в результате землетрясения в Папуа - Новой Гвинее, произошедшего утром в воскресенье, сообщает в понедельник... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T08:36
2024-03-25T08:36
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БАНГКОК, 25 мар - РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, погибли в результате землетрясения в Папуа - Новой Гвинее, произошедшего утром в воскресенье, сообщает в понедельник новостной портал новозеландской радиостанции RNZ. В результате землетрясения, произошедшего накануне в регионе Восточный Сепик в Папуа-Новой Гвинее, погибли три человека, двое из них дети. В районе эпицентра полностью или частично разрушены более 90 домов. Гибель людей связана не только с самим землетрясением, но и с тем, что в районе его эпицентра уже несколько дней происходило наводнение, отмечает портал. Один из погибших детей был сброшен в воду отколовшимся в результате подземного толчка фрагментом стены дома и утонул, сообщает портал со ссылкой на местные СМИ. По данным геологической службы США, магнитуда землетрясения была 6,9, его очаг залегал на глубине немногим больше 40 километров.
https://ria.ru/20240322/zemletryasenie-1934903700.html
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в мире, папуа-новая гвинея, сша
В мире, Папуа-Новая Гвинея, США
При землетрясении в Папуа — Новой Гвинее погибли люди

При землетрясении в Папуа — Новой Гвинее погибли три человека, в том числе дети

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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БАНГКОК, 25 мар - РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, погибли в результате землетрясения в Папуа - Новой Гвинее, произошедшего утром в воскресенье, сообщает в понедельник новостной портал новозеландской радиостанции RNZ.
В результате землетрясения, произошедшего накануне в регионе Восточный Сепик в Папуа-Новой Гвинее, погибли три человека, двое из них дети. В районе эпицентра полностью или частично разрушены более 90 домов. Гибель людей связана не только с самим землетрясением, но и с тем, что в районе его эпицентра уже несколько дней происходило наводнение, отмечает портал. Один из погибших детей был сброшен в воду отколовшимся в результате подземного толчка фрагментом стены дома и утонул, сообщает портал со ссылкой на местные СМИ.
По данным геологической службы США, магнитуда землетрясения была 6,9, его очаг залегал на глубине немногим больше 40 километров.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение
22 марта, 12:52
 
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