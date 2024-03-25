https://ria.ru/20240325/zaval-1935695940.html

Один из двух рабочих, оказавшихся под завалом в шахте на Урале, погиб

Один из двух рабочих, оказавшихся под завалом в шахте на Урале, погиб - РИА Новости, 25.03.2024

Один из двух рабочих, оказавшихся под завалом в шахте на Урале, погиб

Второй рабочий, оказавшийся под завалами при обрушении горной породы в шахте "Кальинская" в Свердловской области, погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T16:22

2024-03-25T16:22

2024-03-25T16:39

происшествия

урал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мар — РИА Новости. Второй рабочий, оказавшийся под завалами при обрушении горной породы в шахте "Кальинская" в Свердловской области, погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе Североуральского бокситового рудника."Горнорабочий Кирилл Лоскутов погиб. СУБР окажет близким всю необходимую помощь", — сказала собеседница агентства.Кроме того, компания выплатит семье три миллиона рублей.Спасательные работы на шахте завершены, заключила представитель пресс-службы.В ночь на понедельник после горного удара на шахте "Кальинская" обрушилась порода. Под завалами оказались два человека, от них поступали сигналы. Спасателям удалось поднять на поверхность горнорабочего очистного забоя Алексея Амозова, сообщалось, что он в сознании доставлен в больницу.Свердловская прокуратура начала проверку соблюдения техники безопасности при производстве горных работ и требований охраны труда.

https://ria.ru/20240325/pioner-1935612264.html

урал

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происшествия, урал