https://ria.ru/20240325/zapad-1935567211.html

Обернется кошмаром. На Западе забили тревогу из-за маневра России

Обернется кошмаром. На Западе забили тревогу из-за маневра России - РИА Новости, 25.03.2024

Обернется кошмаром. На Западе забили тревогу из-за маневра России

Альянс России, Китая и Ирана грозит обернуться кошмаром для США и их союзников, пишет издание The Economist. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T05:38

2024-03-25T05:38

2024-03-25T15:45

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сша

китай

иран

владимир путин

брикс

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Альянс России, Китая и Ирана грозит обернуться кошмаром для США и их союзников, пишет издание The Economist.Как говорится в статье, санкционное давление Запада привело к тому, что три страны сплотились перед лицом общего врага, поддержав идею многополярного мира, "где владычествовать Америке будет уже не суждено"."Все три страны состоят в одних и тех же международных клубах вроде того же БРИКС. Двусторонняя торговля между ними растет, и разрабатываются планы беспошлинных блоков, новых платежных систем и торговых маршрутов в обход подконтрольных Западу территорий. Для Америки и ее союзников это грозит обернуться кошмаром", — предупреждает автор.Кроме того, процветающая "антизападная ось" позволит странам обходить санкции, выигрывать войны и привлекать на свою сторону других игроков, пишет издание.Как ранее указывал президент Владимир Путин, агрессивные проявления неоколониализма наблюдаются сегодня в поведении коллективного Запада, в их попытках оказывать экономическое давление на другие страны, лишить их суверенитета и навязать чужие ценности.Глава государства отметил, что подобная политика стала одним из главных дестабилизирующих факторов в международных отношениях и барьером на пути развития всего человечества. По его словам, Россия готова объединить усилия в борьбе за подлинную свободу и справедливость, прогресс для всех стран и народов, за формирование демократического многополярного мира.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240324/nato-1935488450.html

https://ria.ru/20240324/voyna-1935343530.html

россия

сша

китай

иран

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в мире, россия, сша, китай, иран, владимир путин, брикс