Рейтинг@Mail.ru
Обернется кошмаром. На Западе забили тревогу из-за маневра России - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:38 25.03.2024 (обновлено: 15:45 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/zapad-1935567211.html
Обернется кошмаром. На Западе забили тревогу из-за маневра России
Обернется кошмаром. На Западе забили тревогу из-за маневра России - РИА Новости, 25.03.2024
Обернется кошмаром. На Западе забили тревогу из-за маневра России
Альянс России, Китая и Ирана грозит обернуться кошмаром для США и их союзников, пишет издание The Economist. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T05:38
2024-03-25T15:45
в мире
россия
сша
китай
иран
владимир путин
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5555d8980042b0eeafc5a057e6cc44f0.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Альянс России, Китая и Ирана грозит обернуться кошмаром для США и их союзников, пишет издание The Economist.Как говорится в статье, санкционное давление Запада привело к тому, что три страны сплотились перед лицом общего врага, поддержав идею многополярного мира, "где владычествовать Америке будет уже не суждено"."Все три страны состоят в одних и тех же международных клубах вроде того же БРИКС. Двусторонняя торговля между ними растет, и разрабатываются планы беспошлинных блоков, новых платежных систем и торговых маршрутов в обход подконтрольных Западу территорий. Для Америки и ее союзников это грозит обернуться кошмаром", — предупреждает автор.Кроме того, процветающая "антизападная ось" позволит странам обходить санкции, выигрывать войны и привлекать на свою сторону других игроков, пишет издание.Как ранее указывал президент Владимир Путин, агрессивные проявления неоколониализма наблюдаются сегодня в поведении коллективного Запада, в их попытках оказывать экономическое давление на другие страны, лишить их суверенитета и навязать чужие ценности.Глава государства отметил, что подобная политика стала одним из главных дестабилизирующих факторов в международных отношениях и барьером на пути развития всего человечества. По его словам, Россия готова объединить усилия в борьбе за подлинную свободу и справедливость, прогресс для всех стран и народов, за формирование демократического многополярного мира.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240324/nato-1935488450.html
https://ria.ru/20240324/voyna-1935343530.html
россия
сша
китай
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c323711cf59996b96a86d047a82ab6e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, китай, иран, владимир путин, брикс
В мире, Россия, США, Китай, Иран, Владимир Путин, БРИКС
Обернется кошмаром. На Западе забили тревогу из-за маневра России

Economist: альянс России, Китая и Ирана грозит обернуться кошмаром для Запада

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Альянс России, Китая и Ирана грозит обернуться кошмаром для США и их союзников, пишет издание The Economist.
Как говорится в статье, санкционное давление Запада привело к тому, что три страны сплотились перед лицом общего врага, поддержав идею многополярного мира, "где владычествовать Америке будет уже не суждено".
Офицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
СМИ: НАТО готовит войну против России в новом регионе
24 марта, 16:16
"Все три страны состоят в одних и тех же международных клубах вроде того же БРИКС. Двусторонняя торговля между ними растет, и разрабатываются планы беспошлинных блоков, новых платежных систем и торговых маршрутов в обход подконтрольных Западу территорий. Для Америки и ее союзников это грозит обернуться кошмаром", — предупреждает автор.
Кроме того, процветающая "антизападная ось" позволит странам обходить санкции, выигрывать войны и привлекать на свою сторону других игроков, пишет издание.
Как ранее указывал президент Владимир Путин, агрессивные проявления неоколониализма наблюдаются сегодня в поведении коллективного Запада, в их попытках оказывать экономическое давление на другие страны, лишить их суверенитета и навязать чужие ценности.
Глава государства отметил, что подобная политика стала одним из главных дестабилизирующих факторов в международных отношениях и барьером на пути развития всего человечества. По его словам, Россия готова объединить усилия в борьбе за подлинную свободу и справедливость, прогресс для всех стран и народов, за формирование демократического многополярного мира.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Разрушенное здание в результате обстрелов в Косово - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Постыдная война Запада
24 марта, 08:00
 
В миреРоссияСШАКитайИранВладимир ПутинБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала