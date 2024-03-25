Обернется кошмаром. На Западе забили тревогу из-за маневра России
Economist: альянс России, Китая и Ирана грозит обернуться кошмаром для Запада
© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Альянс России, Китая и Ирана грозит обернуться кошмаром для США и их союзников, пишет издание The Economist.
Как говорится в статье, санкционное давление Запада привело к тому, что три страны сплотились перед лицом общего врага, поддержав идею многополярного мира, "где владычествовать Америке будет уже не суждено".
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"Все три страны состоят в одних и тех же международных клубах вроде того же БРИКС. Двусторонняя торговля между ними растет, и разрабатываются планы беспошлинных блоков, новых платежных систем и торговых маршрутов в обход подконтрольных Западу территорий. Для Америки и ее союзников это грозит обернуться кошмаром", — предупреждает автор.
Кроме того, процветающая "антизападная ось" позволит странам обходить санкции, выигрывать войны и привлекать на свою сторону других игроков, пишет издание.
Как ранее указывал президент Владимир Путин, агрессивные проявления неоколониализма наблюдаются сегодня в поведении коллективного Запада, в их попытках оказывать экономическое давление на другие страны, лишить их суверенитета и навязать чужие ценности.
Глава государства отметил, что подобная политика стала одним из главных дестабилизирующих факторов в международных отношениях и барьером на пути развития всего человечества. По его словам, Россия готова объединить усилия в борьбе за подлинную свободу и справедливость, прогресс для всех стран и народов, за формирование демократического многополярного мира.
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