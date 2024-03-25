https://ria.ru/20240325/zampredsedateli-1935736999.html
В Адыгее назначены два новых зампредседателя республиканского кабмина
В Адыгее назначены два новых зампредседателя республиканского кабмина - РИА Новости, 25.03.2024
В Адыгее назначены два новых зампредседателя республиканского кабмина
Госсовет-Хасэ Адыгеи согласовал назначение двух новых заместителей председателя регионального кабинета министров, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T18:58
2024-03-25T18:58
2024-03-25T18:58
республика адыгея
мурат кумпилов
майкоп
республика адыгея
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МАЙКОП, 25 мар — РИА Новости. Госсовет-Хасэ Адыгеи согласовал назначение двух новых заместителей председателя регионального кабинета министров, сообщает пресс-служба республиканского правительства. В понедельник в Майкопе прошло XXXIV заседание Госсовет-Хасэ Адыгеи. "Парламентарии дали согласие главе республики на назначение министра финансов Адыгеи Виктора Орлова и министра цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий региона Заурбека Шу на должности заместителей председателя кабмина республики", - говорится в сообщении. Орлов и Шу продолжат возглавлять свои ведомства, а параллельно будут исполнять обязанности в руководстве кабмина. Уточняется, что до этого момента у главы кабмина был один заместитель, теперь замов будет трое. Глава республики Мурат Кумпилов выразил уверенность в том, что расширение полномочий действующим министрам придаст дополнительный импульс социальному блоку работы и информатизации отраслей. "Мурат Кумпилов отметил, что у новых вице-председателей кабмина есть необходимые компетенции и профессиональный опыт. Адыгея по-прежнему находится в числе регионов с высоким качеством управления региональными финансами и высоким уровнем открытости бюджетных данных. Вместе с тем перед регионом стоят масштабные задачи по созданию цифровых платформ в ключевых отраслях в рамках объявленного президентом страны нового нацпроекта “Экономика данных”", - добавляется в пресс-релизе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурат кумпилов, майкоп, республика адыгея
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Майкоп, Республика Адыгея
МАЙКОП, 25 мар — РИА Новости. Госсовет-Хасэ Адыгеи согласовал назначение двух новых заместителей председателя регионального кабинета министров, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В понедельник в Майкопе
прошло XXXIV заседание Госсовет-Хасэ Адыгеи.
"Парламентарии дали согласие главе республики на назначение министра финансов Адыгеи Виктора Орлова и министра цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий региона Заурбека Шу на должности заместителей председателя кабмина республики", - говорится в сообщении.
Орлов и Шу продолжат возглавлять свои ведомства, а параллельно будут исполнять обязанности в руководстве кабмина. Уточняется, что до этого момента у главы кабмина был один заместитель, теперь замов будет трое.
Глава республики Мурат Кумпилов
выразил уверенность в том, что расширение полномочий действующим министрам придаст дополнительный импульс социальному блоку работы и информатизации отраслей.
"Мурат Кумпилов отметил, что у новых вице-председателей кабмина есть необходимые компетенции и профессиональный опыт. Адыгея по-прежнему находится в числе регионов с высоким качеством управления региональными финансами и высоким уровнем открытости бюджетных данных. Вместе с тем перед регионом стоят масштабные задачи по созданию цифровых платформ в ключевых отраслях в рамках объявленного президентом страны нового нацпроекта “Экономика данных”", - добавляется в пресс-релизе.