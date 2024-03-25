https://ria.ru/20240325/zampredsedateli-1935736999.html

В Адыгее назначены два новых зампредседателя республиканского кабмина

В Адыгее назначены два новых зампредседателя республиканского кабмина - РИА Новости, 25.03.2024

В Адыгее назначены два новых зампредседателя республиканского кабмина

Госсовет-Хасэ Адыгеи согласовал назначение двух новых заместителей председателя регионального кабинета министров, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T18:58

2024-03-25T18:58

2024-03-25T18:58

республика адыгея

мурат кумпилов

майкоп

республика адыгея

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МАЙКОП, 25 мар — РИА Новости. Госсовет-Хасэ Адыгеи согласовал назначение двух новых заместителей председателя регионального кабинета министров, сообщает пресс-служба республиканского правительства. В понедельник в Майкопе прошло XXXIV заседание Госсовет-Хасэ Адыгеи. "Парламентарии дали согласие главе республики на назначение министра финансов Адыгеи Виктора Орлова и министра цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий региона Заурбека Шу на должности заместителей председателя кабмина республики", - говорится в сообщении. Орлов и Шу продолжат возглавлять свои ведомства, а параллельно будут исполнять обязанности в руководстве кабмина. Уточняется, что до этого момента у главы кабмина был один заместитель, теперь замов будет трое. Глава республики Мурат Кумпилов выразил уверенность в том, что расширение полномочий действующим министрам придаст дополнительный импульс социальному блоку работы и информатизации отраслей. "Мурат Кумпилов отметил, что у новых вице-председателей кабмина есть необходимые компетенции и профессиональный опыт. Адыгея по-прежнему находится в числе регионов с высоким качеством управления региональными финансами и высоким уровнем открытости бюджетных данных. Вместе с тем перед регионом стоят масштабные задачи по созданию цифровых платформ в ключевых отраслях в рамках объявленного президентом страны нового нацпроекта “Экономика данных”", - добавляется в пресс-релизе.

https://ria.ru/20240301/proekty-1930416492.html

майкоп

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурат кумпилов, майкоп, республика адыгея