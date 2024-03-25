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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 25.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрыв прогремел в Днепропетровске на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщил телеканал "Мы — Украина". РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T22:58
2024-03-25T22:58
2024-03-25T23:38
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Взрыв прогремел в Днепропетровске на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщил телеканал "Мы — Украина". "В Днепре (Днепропетровске. — Прим. ред.) раздался взрыв. Об этом сообщает корреспондент "Мы — Украина". В городе объявлена воздушная тревога", — говорится в публикации в Telegram-канале.Воздушную тревогу ранее объявили по всей Украине, спустя некоторое время ее отменили. Местные СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Полтавской области. Позже власти сообщили о повреждении инфраструктуры в Одессе. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Дмитрий Песков, Украина, Одесса, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
"Мы — Украина": в Днепропетровске раздался взрыв, объявлена воздушная тревога