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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 25.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:58 25.03.2024 (обновлено: 23:38 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/vzryv-1935777118.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 25.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрыв прогремел в Днепропетровске на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщил телеканал "Мы — Украина". РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T22:58
2024-03-25T23:38
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
дмитрий песков
украина
одесса
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Взрыв прогремел в Днепропетровске на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщил телеканал "Мы — Украина". &quot;В Днепре (Днепропетровске. — Прим. ред.) раздался взрыв. Об этом сообщает корреспондент &quot;Мы — Украина&quot;. В городе объявлена воздушная тревога&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.Воздушную тревогу ранее объявили по всей Украине, спустя некоторое время ее отменили. Местные СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Полтавской области. Позже власти сообщили о повреждении инфраструктуры в Одессе. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.
https://ria.ru/20240325/borrel-1935775428.html
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в мире, днепропетровск, дмитрий песков, украина, одесса, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Дмитрий Песков, Украина, Одесса, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

"Мы — Украина": в Днепропетровске раздался взрыв, объявлена воздушная тревога

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Взрыв прогремел в Днепропетровске на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщил телеканал "Мы — Украина".
«

"В Днепре (Днепропетровске. — Прим. ред.) раздался взрыв. Об этом сообщает корреспондент "Мы — Украина". В городе объявлена воздушная тревога", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
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Вчера, 22:42
Воздушную тревогу ранее объявили по всей Украине, спустя некоторое время ее отменили. Местные СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Полтавской области. Позже власти сообщили о повреждении инфраструктуры в Одессе.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскДмитрий ПесковУкраинаОдессаВооруженные силы Украины
 
 
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