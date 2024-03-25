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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 25.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Взрыв прогремел в Днепропетровске на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщил телеканал "Мы — Украина". РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T22:58

2024-03-25T22:58

2024-03-25T23:38

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Взрыв прогремел в Днепропетровске на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщил телеканал "Мы — Украина". "В Днепре (Днепропетровске. — Прим. ред.) раздался взрыв. Об этом сообщает корреспондент "Мы — Украина". В городе объявлена воздушная тревога", — говорится в публикации в Telegram-канале.Воздушную тревогу ранее объявили по всей Украине, спустя некоторое время ее отменили. Местные СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Полтавской области. Позже власти сообщили о повреждении инфраструктуры в Одессе. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.

https://ria.ru/20240325/borrel-1935775428.html

https://ria.ru/20240325/ukraina-1935664843.html

днепропетровск

украина

одесса

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в мире, днепропетровск, дмитрий песков, украина, одесса, вооруженные силы украины