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Выплаты после теракта получили уже 60 человек, заявил Собянин - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:00 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/vyplaty-1935769688.html
Выплаты после теракта получили уже 60 человек, заявил Собянин
Выплаты после теракта получили уже 60 человек, заявил Собянин - РИА Новости, 25.03.2024
Выплаты после теракта получили уже 60 человек, заявил Собянин
Москва начала единовременные выплаты пострадавшим и семьям погибших после теракта в "Крокус Сити Холл", 60 человек их уже получили, заявил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T22:00
2024-03-25T22:00
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
сергей собянин
владимир путин
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Москва начала единовременные выплаты пострадавшим и семьям погибших после теракта в "Крокус Сити Холл", 60 человек их уже получили, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Мы по согласованию с коллегами из Московской области, из правительства установили следующий порядок: Москва выплачивает единовременное пособие как москвичам, так и жителям всех других регионов, Московская область выплачивает жителям Московской области. Уже приступили к реальным выплатам, шестьдесят человек получили эти пособия, единовременные выплаты. По мере поступления заявлений мы сразу же решаем эти вопросы", - сказал Собянин в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус Сити Холл". Ранее Собянин подписал распоряжение, согласно которому семьям погибших в теракте в "Крокус сити холл" власти Москвы выплатят по 3 миллиона рублей на каждого погибшего, пострадавшим, получающим медпомощь в стационарах, - по 1 миллиону рублей, пострадавшим и получившим амбулаторную медпомощь - 500 тысяч рублей. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935768706.html
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россия, украина, сергей собянин, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Сергей Собянин, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Выплаты после теракта получили уже 60 человек, заявил Собянин

Собянин: Москва начала выплаты после теракта, 60 человек их уже получили

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСергей Собянин
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Москва начала единовременные выплаты пострадавшим и семьям погибших после теракта в "Крокус Сити Холл", 60 человек их уже получили, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«
"Мы по согласованию с коллегами из Московской области, из правительства установили следующий порядок: Москва выплачивает единовременное пособие как москвичам, так и жителям всех других регионов, Московская область выплачивает жителям Московской области. Уже приступили к реальным выплатам, шестьдесят человек получили эти пособия, единовременные выплаты. По мере поступления заявлений мы сразу же решаем эти вопросы", - сказал Собянин в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус Сити Холл".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Власти вернутся к обсуждению всех деталей по теракту, заявил Путин
Вчера, 21:57
Ранее Собянин подписал распоряжение, согласно которому семьям погибших в теракте в "Крокус сити холл" власти Москвы выплатят по 3 миллиона рублей на каждого погибшего, пострадавшим, получающим медпомощь в стационарах, - по 1 миллиону рублей, пострадавшим и получившим амбулаторную медпомощь - 500 тысяч рублей.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Люди у стихийного мемориала возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Почти миллиард рублей собрали семьям погибших и пострадавших при теракте
Вчера, 21:49
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
На месте задержания подозреваемых в нападении на Крокус в Брянской области
Путин поблагодарил силовиков за задержание террористов
Вчера, 21:38
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаСергей СобянинВладимир ПутинМаргарита СимоньянСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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