Додон рассказал, как Санду пытается фальсифицировать выборы в Молдавии
Додон: Санду использует хитрости, чтобы фальсифицировать выборы главы Молдавии
© AP Photo / Yoan Valat/PoolПрезидент Молдавии Майя Санду
© AP Photo / Yoan Valat/Pool
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 мар - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду использует хитрости в виде референдума и голосования по почте для диаспоры, чтобы фальсифицировать выборы президента и получить мандат второй раз, считает бывший глава страны, лидер Соцпартии Игорь Додон.
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"У Санду нет шансов на победу в этих президентских выборах, в ближайшие время ее рейтинг будет только падать и она это знает, Санду точно проиграет выборы внутри страны. Поэтому она хочет сфальсифицировать выборы двумя хитростями - референдумом и голосованием по почте. Санду хочет за счет государства провести избирательную кампанию на базе референдума", - заявил Додон в интервью порталу Unimedia.
По его словам, и референдум, и инициатива о голосовании по почте являются антиконституционными, поэтому оппозиция намерена опротестовать это в КС. Додон отметил, что против идеи проведения референдума о вступлении в ЕС выступило в том числе и руководство Брюсселя, которое считает подобный шаг преждевременным.
Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента этой осенью. Парламент Молдавии одобрил в первом чтении законопроект, который позволит гражданам страны, живущим в США и Канаде, участвовать в голосовании по почте.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.