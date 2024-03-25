https://ria.ru/20240325/vybory-1935777846.html

Додон рассказал, как Санду пытается фальсифицировать выборы в Молдавии

Додон рассказал, как Санду пытается фальсифицировать выборы в Молдавии - РИА Новости, 25.03.2024

Додон рассказал, как Санду пытается фальсифицировать выборы в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду использует хитрости в виде референдума и голосования по почте для диаспоры, чтобы фальсифицировать выборы президента и получить... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T23:03

2024-03-25T23:03

2024-03-25T23:03

в мире

молдавия

брюссель

украина

игорь додон

майя санду

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853943479_284:119:2981:1636_1920x0_80_0_0_dbc0a02f4904b450ef02cd2228238fb1.jpg

КИШИНЕВ, 25 мар - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду использует хитрости в виде референдума и голосования по почте для диаспоры, чтобы фальсифицировать выборы президента и получить мандат второй раз, считает бывший глава страны, лидер Соцпартии Игорь Додон. "У Санду нет шансов на победу в этих президентских выборах, в ближайшие время ее рейтинг будет только падать и она это знает, Санду точно проиграет выборы внутри страны. Поэтому она хочет сфальсифицировать выборы двумя хитростями - референдумом и голосованием по почте. Санду хочет за счет государства провести избирательную кампанию на базе референдума", - заявил Додон в интервью порталу Unimedia. По его словам, и референдум, и инициатива о голосовании по почте являются антиконституционными, поэтому оппозиция намерена опротестовать это в КС. Додон отметил, что против идеи проведения референдума о вступлении в ЕС выступило в том числе и руководство Брюсселя, которое считает подобный шаг преждевременным. Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента этой осенью. Парламент Молдавии одобрил в первом чтении законопроект, который позволит гражданам страны, живущим в США и Канаде, участвовать в голосовании по почте. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240325/moldaviya-1935756411.html

https://ria.ru/20240325/ukraina-1935703384.html

молдавия

брюссель

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, брюссель, украина, игорь додон, майя санду, евросоюз