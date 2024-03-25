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Постпред России назвал причины блокирования вступления Белоруссии в ВТО - РИА Новости, 25.03.2024
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08:07 25.03.2024 (обновлено: 08:10 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/vto-1935574177.html
Постпред России назвал причины блокирования вступления Белоруссии в ВТО
Постпред России назвал причины блокирования вступления Белоруссии в ВТО - РИА Новости, 25.03.2024
Постпред России назвал причины блокирования вступления Белоруссии в ВТО
Процесс вступления Белоруссии во Всемирную торговую организацию блокируется исключительно по политическим мотивам, такая политизация частично объясняет... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T08:07
2024-03-25T08:10
россия
белоруссия
всемирная торговая организация (вто)
в мире
владимир путин
минск
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ЖЕНЕВА, 25 мар – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Процесс вступления Белоруссии во Всемирную торговую организацию блокируется исключительно по политическим мотивам, такая политизация частично объясняет чрезвычайно длительную процедуру, заявил в интервью РИА Новости новый постоянный представитель России при ВТО Николай Платонов."В очереди на вступление сейчас находятся 21 страна и одна таможенная территория. В их числе и наши ближайшие соседи – Азербайджан, Белоруссия, Туркменистан и Узбекистан. Ситуация с длительностью процедуры присоединения к ВТО частично объясняется и склонностью некоторых крупных членов организации предъявлять к кандидатам завышенные и нередко политически мотивированные требования. А процесс присоединения Белоруссии сейчас просто заблокирован по исключительно политическим мотивам. Это абсолютно несправедливо, поскольку ВТО всегда позиционировала себя как торговая организация, максимально удаленная от политики", - сказал он.Платонов выразил сожаление, что поведение некоторых крупных участников ВТО становится в последнее время "все более политически ангажированным", что еще больше осложняет возможности достижения прогресса на разных переговорных треках. На сегодняшний день средняя продолжительность процесса присоединения к ВТО новых членов составляет порядка 20 лет."Путь к оптимизации процесса присоединения лежит, в моем понимании, в прекращении практики "выжимания" из кандидатов обязательств по максимальной либерализации режима торговли и обязательств, в принципе выходящих за рамки сфер регулирования соглашений ВТО", - добавил постпред России.По его словам, Россия придает важное значение решению этой проблемы, в том числе при подготовке итоговых документов министерских конференций ВТО, "настаивая на формулировках, которые нацелены на содействие присоединяющимся странам".В феврале директор департамента внешнеэкономической деятельности МИД Белоруссии Юрий Горелик заявил, что процесс вступления в ВТО используют для оказания политического давления на присоединяющиеся государства, и призвал усовершенствовать процедуру, отказавшись от дискриминационного подхода. Он призвал все присоединяющиеся к ВТО государства выступать единым фронтом по проблемным вопросам процесса вхождения в организацию.Минск подал заявку о присоединении к ВТО в 1993 году. С 2015 года переговорный процесс активизировался, и у властей республики даже было ожидание, что Минск может присоединиться к организации в 2020 году. В конце марта 2022 года ВТО сообщила, что останавливает рассмотрение заявки Минска, поскольку республика не подходит для членства.Первого марта президент России Владимир Путин назначил постоянным представителем при ВТО Николая Платонова, освободив от этой должности Дмитрия Лякишева.
https://ria.ru/20240325/vto-1935564523.html
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белоруссия
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россия, белоруссия, всемирная торговая организация (вто), в мире, владимир путин, минск
Россия, Белоруссия, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире, Владимир Путин, Минск
Постпред России назвал причины блокирования вступления Белоруссии в ВТО

Постпред России: вступление Белоруссии в ВТО заблокировали из-за политики

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 25 мар – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Процесс вступления Белоруссии во Всемирную торговую организацию блокируется исключительно по политическим мотивам, такая политизация частично объясняет чрезвычайно длительную процедуру, заявил в интервью РИА Новости новый постоянный представитель России при ВТО Николай Платонов.
"В очереди на вступление сейчас находятся 21 страна и одна таможенная территория. В их числе и наши ближайшие соседи – Азербайджан, Белоруссия, Туркменистан и Узбекистан. Ситуация с длительностью процедуры присоединения к ВТО частично объясняется и склонностью некоторых крупных членов организации предъявлять к кандидатам завышенные и нередко политически мотивированные требования. А процесс присоединения Белоруссии сейчас просто заблокирован по исключительно политическим мотивам. Это абсолютно несправедливо, поскольку ВТО всегда позиционировала себя как торговая организация, максимально удаленная от политики", - сказал он.
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Постпред при ВТО объяснил, почему России невыгоден выход из организации
Вчера, 04:06
Платонов выразил сожаление, что поведение некоторых крупных участников ВТО становится в последнее время "все более политически ангажированным", что еще больше осложняет возможности достижения прогресса на разных переговорных треках. На сегодняшний день средняя продолжительность процесса присоединения к ВТО новых членов составляет порядка 20 лет.
«
"Путь к оптимизации процесса присоединения лежит, в моем понимании, в прекращении практики "выжимания" из кандидатов обязательств по максимальной либерализации режима торговли и обязательств, в принципе выходящих за рамки сфер регулирования соглашений ВТО", - добавил постпред России.
По его словам, Россия придает важное значение решению этой проблемы, в том числе при подготовке итоговых документов министерских конференций ВТО, "настаивая на формулировках, которые нацелены на содействие присоединяющимся странам".
В феврале директор департамента внешнеэкономической деятельности МИД Белоруссии Юрий Горелик заявил, что процесс вступления в ВТО используют для оказания политического давления на присоединяющиеся государства, и призвал усовершенствовать процедуру, отказавшись от дискриминационного подхода. Он призвал все присоединяющиеся к ВТО государства выступать единым фронтом по проблемным вопросам процесса вхождения в организацию.
Минск подал заявку о присоединении к ВТО в 1993 году. С 2015 года переговорный процесс активизировался, и у властей республики даже было ожидание, что Минск может присоединиться к организации в 2020 году. В конце марта 2022 года ВТО сообщила, что останавливает рассмотрение заявки Минска, поскольку республика не подходит для членства.
Первого марта президент России Владимир Путин назначил постоянным представителем при ВТО Николая Платонова, освободив от этой должности Дмитрия Лякишева.
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РоссияБелоруссияВсемирная торговая организация (ВТО)В миреВладимир ПутинМинск
 
 
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