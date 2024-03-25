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Постпред при ВТО оценил шансы на реформирование системы разрешения споров - РИА Новости, 25.03.2024
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07:12 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/vto-1935571063.html
Постпред при ВТО оценил шансы на реформирование системы разрешения споров
Постпред при ВТО оценил шансы на реформирование системы разрешения споров - РИА Новости, 25.03.2024
Постпред при ВТО оценил шансы на реформирование системы разрешения споров
Шансы на полное реформирование системы разрешения споров Всемирной торговой организации в 2024 году невелики, несмотря на некоторый прогресс в достижении этой... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T07:12
2024-03-25T07:12
россия
женева (город)
абу-даби
владимир путин
всемирная торговая организация (вто)
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ЖЕНЕВА, 25 мар – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Шансы на полное реформирование системы разрешения споров Всемирной торговой организации в 2024 году невелики, несмотря на некоторый прогресс в достижении этой цели, заявил в интервью РИА Новости новый постоянный представитель России при ВТО Николай Платонов. "Шансы на полное реформирование в текущем году системы разрешения споров ВТО невелики. Несмотря на некоторый прогресс, достигнутый за последнее время, несогласованными остаются существенные вопросы переговорной повестки, в том числе возобновление функционирования апелляционной инстанции. Для подвижек на этом, как, впрочем, и на других направлениях, от всех членов ВТО потребуется готовность договариваться, а с этим в настоящий момент возникают сложности, в том числе связанные с внутриполитическими циклами в ряде крупных членов организации. Поэтому не думаю, что в нынешнем году удастся найти решение по наиболее принципиальному вопросу – судьбе апелляционного органа", - сказал он. Платонов добавил, что такая ситуация не означает, что переговорщики в Женеве прервут свою работу до возникновения "политической определенности", наоборот, они продолжают искать развязки, которые позволили бы модернизировать и восстановить полноценную работу системы разрешения споров. Первого марта президент России Владимир Путин назначил постоянным представителем при ВТО Николая Платонова, освободив от этой должности Дмитрия Лякишева. В начале марта члены Всемирной торговой организации по итогам министерской конференции в Абу-Даби подтвердили намерение договориться о реформе системы разрешения споров организации в течение текущего года. Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-й министерской конференции члены ВТО договорились восстановить работу системы.
https://ria.ru/20240325/torgovlya-1935566047.html
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россия, женева (город), абу-даби, владимир путин, всемирная торговая организация (вто)
Россия, Женева (город), Абу-Даби, Владимир Путин, Всемирная торговая организация (ВТО)
Постпред при ВТО оценил шансы на реформирование системы разрешения споров

Дипломат Платонов: шансы на полную реформу системы разрешения споров ВТО малы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 25 мар – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Шансы на полное реформирование системы разрешения споров Всемирной торговой организации в 2024 году невелики, несмотря на некоторый прогресс в достижении этой цели, заявил в интервью РИА Новости новый постоянный представитель России при ВТО Николай Платонов.
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"Шансы на полное реформирование в текущем году системы разрешения споров ВТО невелики. Несмотря на некоторый прогресс, достигнутый за последнее время, несогласованными остаются существенные вопросы переговорной повестки, в том числе возобновление функционирования апелляционной инстанции. Для подвижек на этом, как, впрочем, и на других направлениях, от всех членов ВТО потребуется готовность договариваться, а с этим в настоящий момент возникают сложности, в том числе связанные с внутриполитическими циклами в ряде крупных членов организации. Поэтому не думаю, что в нынешнем году удастся найти решение по наиболее принципиальному вопросу – судьбе апелляционного органа", - сказал он.
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Платонов добавил, что такая ситуация не означает, что переговорщики в Женеве прервут свою работу до возникновения "политической определенности", наоборот, они продолжают искать развязки, которые позволили бы модернизировать и восстановить полноценную работу системы разрешения споров.
Первого марта президент России Владимир Путин назначил постоянным представителем при ВТО Николая Платонова, освободив от этой должности Дмитрия Лякишева.
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Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-й министерской конференции члены ВТО договорились восстановить работу системы.
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РоссияЖенева (город)Абу-ДабиВладимир ПутинВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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