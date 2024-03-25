Постпред при ВТО оценил шансы на реформирование системы разрешения споров
Дипломат Платонов: шансы на полную реформу системы разрешения споров ВТО малы
Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 25 мар – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Шансы на полное реформирование системы разрешения споров Всемирной торговой организации в 2024 году невелики, несмотря на некоторый прогресс в достижении этой цели, заявил в интервью РИА Новости новый постоянный представитель России при ВТО Николай Платонов.
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"Шансы на полное реформирование в текущем году системы разрешения споров ВТО невелики. Несмотря на некоторый прогресс, достигнутый за последнее время, несогласованными остаются существенные вопросы переговорной повестки, в том числе возобновление функционирования апелляционной инстанции. Для подвижек на этом, как, впрочем, и на других направлениях, от всех членов ВТО потребуется готовность договариваться, а с этим в настоящий момент возникают сложности, в том числе связанные с внутриполитическими циклами в ряде крупных членов организации. Поэтому не думаю, что в нынешнем году удастся найти решение по наиболее принципиальному вопросу – судьбе апелляционного органа", - сказал он.
Платонов добавил, что такая ситуация не означает, что переговорщики в Женеве прервут свою работу до возникновения "политической определенности", наоборот, они продолжают искать развязки, которые позволили бы модернизировать и восстановить полноценную работу системы разрешения споров.
Первого марта президент России Владимир Путин назначил постоянным представителем при ВТО Николая Платонова, освободив от этой должности Дмитрия Лякишева.
В начале марта члены Всемирной торговой организации по итогам министерской конференции в Абу-Даби подтвердили намерение договориться о реформе системы разрешения споров организации в течение текущего года.
Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-й министерской конференции члены ВТО договорились восстановить работу системы.