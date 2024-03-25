https://ria.ru/20240325/vto-1935565115.html
Постпред при ВТО рассказал, с кем Россия сотрудничает больше всего
Постпред при ВТО рассказал, с кем Россия сотрудничает больше всего - РИА Новости, 25.03.2024
Постпред при ВТО рассказал, с кем Россия сотрудничает больше всего
Во Всемирной торговой организации все громче звучат голоса стран, которые не относятся к западному лагерю, организация больше не обслуживает западные интересы в РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T04:34
2024-03-25T04:34
2024-03-25T04:34
россия
владимир путин
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ЖЕНЕВА, 25 мар – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Во Всемирной торговой организации все громче звучат голоса стран, которые не относятся к западному лагерю, организация больше не обслуживает западные интересы в ущерб чаяниям других членов, заявил в интервью РИА Новости новый постоянный представитель России при ВТО Николай Платонов."Что касается "западного влияния на ВТО", то в последние годы как раз-таки имеет место другая тенденция – в организации все громче звучат голоса стран, не относящихся к западному лагерю. Пока, правда, не всегда такое звучание объединено в единый голос, но уже стало очевидным, и результаты МК-13 (министерской конференции - ред.) это наглядно подтверждают, что времена, когда ВТО не чуралась обслуживать "западные интересы" в ущерб чаяниям других членов, остались в прошлом", - сказал он.Платонов добавил, что во многом именно с такими государствами Россия в нынешних условиях наращивает торгово-экономическое сотрудничество, активно используя инструментарий ВТО и гарантируемые ее правилами благоприятные условия по доступу на их рынки. Постпред России также заявил, что полностью разделяет оценку постпреда Китая при ВТО относительно уровня двустороннего взаимодействия РФ и КНР в организации.В феврале постоянный представитель КНР при ВТО в Женеве Ли Чэнган заявил РИА Новости, что отношения и сотрудничество между российской и китайской делегациями в организации находятся на высоком уровне.Первого марта президент России Владимир Путин назначил постоянным представителем России при Всемирной торговой организации Николая Платонова, освободив от этой должности Дмитрия Лякишева.
https://ria.ru/20240325/vto-1935564523.html
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россия, владимир путин
Постпред при ВТО рассказал, с кем Россия сотрудничает больше всего
Дипломат Платонов: в ВТО все чаще звучат голоса стран, не относящихся к Западу
ЖЕНЕВА, 25 мар – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Во Всемирной торговой организации все громче звучат голоса стран, которые не относятся к западному лагерю, организация больше не обслуживает западные интересы в ущерб чаяниям других членов, заявил в интервью РИА Новости новый постоянный представитель России при ВТО Николай Платонов.
«
"Что касается "западного влияния на ВТО", то в последние годы как раз-таки имеет место другая тенденция – в организации все громче звучат голоса стран, не относящихся к западному лагерю. Пока, правда, не всегда такое звучание объединено в единый голос, но уже стало очевидным, и результаты МК-13 (министерской конференции - ред.) это наглядно подтверждают, что времена, когда ВТО не чуралась обслуживать "западные интересы" в ущерб чаяниям других членов, остались в прошлом", - сказал он.
Платонов добавил, что во многом именно с такими государствами Россия в нынешних условиях наращивает торгово-экономическое сотрудничество, активно используя инструментарий ВТО и гарантируемые ее правилами благоприятные условия по доступу на их рынки. Постпред России также заявил, что полностью разделяет оценку постпреда Китая при ВТО относительно уровня двустороннего взаимодействия РФ и КНР в организации.
В феврале постоянный представитель КНР при ВТО в Женеве Ли Чэнган заявил РИА Новости, что отношения и сотрудничество между российской и китайской делегациями в организации находятся на высоком уровне.
Первого марта президент России Владимир Путин
назначил постоянным представителем России при Всемирной торговой организации Николая Платонова, освободив от этой должности Дмитрия Лякишева.