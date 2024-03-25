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Постпред при ВТО объяснил, почему России невыгоден выход из организации - РИА Новости, 25.03.2024
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04:06 25.03.2024 (обновлено: 08:45 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/vto-1935564523.html
Постпред при ВТО объяснил, почему России невыгоден выход из организации
Постпред при ВТО объяснил, почему России невыгоден выход из организации - РИА Новости, 25.03.2024
Постпред при ВТО объяснил, почему России невыгоден выход из организации
Москва ничего не выиграет от выхода из Всемирной торговой организации, тем более что практически вся внешняя торговля страны основана на правилах ВТО, заявил в... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T04:06
2024-03-25T08:45
россия
петр толстой
владимир путин
экономика
всемирная торговая организация (вто)
евразийский экономический союз
госдума рф
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ЖЕНЕВА, 25 мар — РИА Новости, Юрий Апрелефф. Москва ничего не выиграет от выхода из Всемирной торговой организации, тем более что практически вся внешняя торговля страны основана на правилах ВТО, заявил в интервью РИА Новости новый постоянный представитель России при организации Николай Платонов.&quot;Если в контексте возможного выхода из ВТО оценивать непосредственно торговые аспекты, то следует признать, что минусов от этого шага было бы значительно больше, чем плюсов. Оставаясь в ВТО, Россия может доводить свою точку зрения до других участников и способствовать принятию тех решений, которые отвечают нашим интересам&quot;, — сказал он.Выход из ВТО, пояснил постпред, приведет не только к отказу от более благоприятных условий доступа на рынки многих торговых партнеров России, но и к утрате возможности влиять на формирование многосторонних правил торговли.Платонов добавил, что правила ВТО напрямую либо через преференциальные соглашения регулируют практически всю внешнюю торговлю России, при этом далеко не со всеми партнерами у Москвы или у ЕАЭС имеются соглашения о свободной торговле. В результате выход из организации приведет к тому, что большинство стран престанут быть связанными общими унифицированными правилами по отношению к российским экспортерам, отметил постпред.&quot;Покинуть организацию до лучших времен и сэкономить на взносах легко, а вот вернуться обратно на тех же условиях, на которых нам удалось присоединиться к ВТО, будет практически невозможно&quot;, — подчеркнул он.В качестве примера Платонов напомнил, что по сравнению с 2012 годом, когда Россия стала членом ВТО, экспорт ее сельскохозяйственной продукции вырос на 156,7%, а текстильной — на 126,7%. Это произошло благодаря недискриминационному режиму, гарантированному правилами ВТО."Выход из ВТО мог бы привести к исчезновению правовой определенности и предсказуемости в торговле с данными странами. Это способно негативно сказаться на развитии и наращивании отечественного экспорта, поскольку в условиях нынешней жесткой конкуренции даже лояльные к нам контрагенты смогут абсолютно законно ограничивать доступ российской продукции на свои рынки", — сказал постпред.Этот шаг затронет и ту часть производственного сектора, для которой важен доступ к иностранному сырью и технологиям, подчеркнул он."Поэтому, надеюсь, что негативного сценария развития событий удастся избежать", — заключил Платонов.В августе прошлого года комитет Госдумы по экономической политике отрицательно оценил проект КПРФ о выходе России из ВТО. Ранее вице-спикер нижней палаты Петр Толстой (ЕР) выразил мнение, что формальное членство страны во Всемирной торговой организации после 24 февраля 2022 года сохраняется по причине "нерасторопности некоторых чиновников". В феврале 2023 года вице-спикер отмечал, что выход России из ВТО обсуждается, но есть разные взгляды, с точки зрения правительства это будет невыгодно для Москвы, повлияет на пошлины и инвестиции.В мае 2022 года президент Владимир Путин поручил правительству оценить принятые странами-членами ВТО меры по ограничению торговли с Россией на предмет их соответствия правилам и принципам организации и представить предложения по обжалованию таких мер. Кроме того, президент поручил актуализировать стратегию участия Москвы в этой организации.Россия официально стала 156-й страной-членом Всемирной торговой организации с 22 августа 2012 года, когда вступил в силу протокол о ее присоединении к ВТО, подведший черту под 18-летним переговорным процессом.
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россия, петр толстой, владимир путин, экономика, всемирная торговая организация (вто), евразийский экономический союз, госдума рф
Россия, Петр Толстой, Владимир Путин, Экономика, Всемирная торговая организация (ВТО), Евразийский экономический союз, Госдума РФ
Постпред при ВТО объяснил, почему России невыгоден выход из организации

Постпред при ВТО Платонов: Россия ничего не выиграет от выхода из организации

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 25 мар — РИА Новости, Юрий Апрелефф. Москва ничего не выиграет от выхода из Всемирной торговой организации, тем более что практически вся внешняя торговля страны основана на правилах ВТО, заявил в интервью РИА Новости новый постоянный представитель России при организации Николай Платонов.
«

"Если в контексте возможного выхода из ВТО оценивать непосредственно торговые аспекты, то следует признать, что минусов от этого шага было бы значительно больше, чем плюсов. Оставаясь в ВТО, Россия может доводить свою точку зрения до других участников и способствовать принятию тех решений, которые отвечают нашим интересам", — сказал он.

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Выход из ВТО, пояснил постпред, приведет не только к отказу от более благоприятных условий доступа на рынки многих торговых партнеров России, но и к утрате возможности влиять на формирование многосторонних правил торговли.
Платонов добавил, что правила ВТО напрямую либо через преференциальные соглашения регулируют практически всю внешнюю торговлю России, при этом далеко не со всеми партнерами у Москвы или у ЕАЭС имеются соглашения о свободной торговле. В результате выход из организации приведет к тому, что большинство стран престанут быть связанными общими унифицированными правилами по отношению к российским экспортерам, отметил постпред.
«

"Покинуть организацию до лучших времен и сэкономить на взносах легко, а вот вернуться обратно на тех же условиях, на которых нам удалось присоединиться к ВТО, будет практически невозможно", — подчеркнул он.

В качестве примера Платонов напомнил, что по сравнению с 2012 годом, когда Россия стала членом ВТО, экспорт ее сельскохозяйственной продукции вырос на 156,7%, а текстильной — на 126,7%. Это произошло благодаря недискриминационному режиму, гарантированному правилами ВТО.
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"Выход из ВТО мог бы привести к исчезновению правовой определенности и предсказуемости в торговле с данными странами. Это способно негативно сказаться на развитии и наращивании отечественного экспорта, поскольку в условиях нынешней жесткой конкуренции даже лояльные к нам контрагенты смогут абсолютно законно ограничивать доступ российской продукции на свои рынки", — сказал постпред.
Этот шаг затронет и ту часть производственного сектора, для которой важен доступ к иностранному сырью и технологиям, подчеркнул он.
"Поэтому, надеюсь, что негативного сценария развития событий удастся избежать", — заключил Платонов.
В августе прошлого года комитет Госдумы по экономической политике отрицательно оценил проект КПРФ о выходе России из ВТО. Ранее вице-спикер нижней палаты Петр Толстой (ЕР) выразил мнение, что формальное членство страны во Всемирной торговой организации после 24 февраля 2022 года сохраняется по причине "нерасторопности некоторых чиновников". В феврале 2023 года вице-спикер отмечал, что выход России из ВТО обсуждается, но есть разные взгляды, с точки зрения правительства это будет невыгодно для Москвы, повлияет на пошлины и инвестиции.
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Россия официально стала 156-й страной-членом Всемирной торговой организации с 22 августа 2012 года, когда вступил в силу протокол о ее присоединении к ВТО, подведший черту под 18-летним переговорным процессом.
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