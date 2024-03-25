https://ria.ru/20240325/vsu-1935780523.html
Источник резкой боли. В США рассказали о неожиданном ударе России по ВСУ
Источник резкой боли. В США рассказали о неожиданном ударе России по ВСУ - РИА Новости, 25.03.2024
Источник резкой боли. В США рассказали о неожиданном ударе России по ВСУ
Планирующие авиабомбы ВКС России показали очень хорошие результаты в боях с ВСУ, сообщил американский канал Defense TV. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T23:28
2024-03-25T23:28
2024-03-25T23:28
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Планирующие авиабомбы ВКС России показали очень хорошие результаты в боях с ВСУ, сообщил американский канал Defense TV."Планирующие авиабомбы стали источником боли для Украины. Об этом свидетельствуют и недавние удары под Купянском. <…> Они стали особенно пугающими для ВСУ", — говорится в сообщении.Отмечается, что такие боеприпасы, применяемые российской авиацией в зоне специальной операции, показали превосходные результаты. Дальность их полета может достигать семидесяти километров, что делает это оружие еще опаснее для противника, уточняется в ролике.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
https://ria.ru/20240325/frantsiya-1935769068.html
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в мире, россия, украина, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины
Источник резкой боли. В США рассказали о неожиданном ударе России по ВСУ
Defense TV: планирующие бомбы ВКС РФ показали впечатляющие результаты на Украине