https://ria.ru/20240325/vsu-1935700659.html

ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с дрона на Широкую Балку

ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с дрона на Широкую Балку - РИА Новости, 25.03.2024

ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с дрона на Широкую Балку

Украинские войска в 16.15 сбросили взрывоопасные предметы с беспилотного летательного аппарата на поселок Широкая Балка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T16:44

2024-03-25T16:44

2024-03-25T16:44

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска в 16.15 сбросили взрывоопасные предметы с беспилотного летательного аппарата на поселок Широкая Балка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 16.15 - населенный пункт Широкая Балка: сбросы взрывоопасных предметов с БпЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, с 12.25 до 16.20 ВСУ подвергали обстрелу Кировский район Донецка и Горловку, выпустив по ним в общей сложности 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Широкая Балка располагается приблизительно в двух километрах к западу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20240325/gorlovka-1935007076.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины