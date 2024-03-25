ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с дрона на Широкую Балку
Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы с дрона на Широкую Балку в ДНР
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска в 16.15 сбросили взрывоопасные предметы с беспилотного летательного аппарата на поселок Широкая Балка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 16.15 - населенный пункт Широкая Балка: сбросы взрывоопасных предметов с БпЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, с 12.25 до 16.20 ВСУ подвергали обстрелу Кировский район Донецка и Горловку, выпустив по ним в общей сложности 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Широкая Балка располагается приблизительно в двух километрах к западу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18