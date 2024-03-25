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ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с дрона на Широкую Балку - РИА Новости, 25.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:44 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/vsu-1935700659.html
ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с дрона на Широкую Балку
ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с дрона на Широкую Балку - РИА Новости, 25.03.2024
ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с дрона на Широкую Балку
Украинские войска в 16.15 сбросили взрывоопасные предметы с беспилотного летательного аппарата на поселок Широкая Балка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T16:44
2024-03-25T16:44
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска в 16.15 сбросили взрывоопасные предметы с беспилотного летательного аппарата на поселок Широкая Балка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 16.15 - населенный пункт Широкая Балка: сбросы взрывоопасных предметов с БпЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, с 12.25 до 16.20 ВСУ подвергали обстрелу Кировский район Донецка и Горловку, выпустив по ним в общей сложности 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Широкая Балка располагается приблизительно в двух километрах к западу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20240325/gorlovka-1935007076.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с дрона на Широкую Балку

Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы с дрона на Широкую Балку в ДНР

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска в 16.15 сбросили взрывоопасные предметы с беспилотного летательного аппарата на поселок Широкая Балка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 16.15 - населенный пункт Широкая Балка: сбросы взрывоопасных предметов с БпЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Здание в Горловке, разрушенное в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
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Кроме того, с 12.25 до 16.20 ВСУ подвергали обстрелу Кировский район Донецка и Горловку, выпустив по ним в общей сложности 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Широкая Балка располагается приблизительно в двух километрах к западу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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