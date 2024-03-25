Рейтинг@Mail.ru
Глава командования подготовки сухопутных войск ВСУ подтвердил отставку - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:04 25.03.2024 (обновлено: 11:28 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/vsu-1935603625.html
Глава командования подготовки сухопутных войск ВСУ подтвердил отставку
Глава командования подготовки сухопутных войск ВСУ подтвердил отставку - РИА Новости, 25.03.2024
Глава командования подготовки сухопутных войск ВСУ подтвердил отставку
Украинский генерал Виктор Николюк подтвердил, что уходит в отставку с должности главы командования подготовкой командования сухопутных войск, при этом он... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T11:04
2024-03-25T11:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украинский генерал Виктор Николюк подтвердил, что уходит в отставку с должности главы командования подготовкой командования сухопутных войск, при этом он заявил, что возглавит одно из соединений украинских войск и одно из направлений.Накануне украинский телеканал ТСН сообщил, что Николюк уходит в отставку с должности командующего подготовкой командования сухопутных войск."Слагаю с себя полномочия командующего командования подготовки сухопутных войск ВСУ", - написал Николюк на своей странице в соцсети, добавив, что возглавит "одно из соединений и одно из направлений фронта".Министерство внутренних дел России в сентябре 2023 года объявило в розыск украинских генералов Михаила Драпатого и Виктора Николюка. СК России им были предъявлены обвинения в причастности к обстрелам населенных пунктов ДНР и ЛНР в 2017-2019 годах. В тот период обвиняемые командовали операцией объединенных сил Украины, под их руководством, по данным следствия, украинские войска произвели более 70 обстрелов населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик, из-за чего погибли и получили ранения 154 человека.Владимир Зеленский 4 марта анонсировал ряд новых кадровых назначений в силах обороны Украины, при этом не указав, о каких именно перестановках идет речь.Ранее Зеленский на фоне сдачи главкомом ВСУ Александром Сырским города Авдеевки в ДНР и села Крынки в Херсонской области заявил, что в украинских войсках проводится аудит. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в начале февраля сообщил о проведении аудита действий ВСУ за 2022 и 2023 годы. По его словам, в ходе "контрнаступления" украинских войск в прошлом году были допущены "тактические ошибки".
https://ria.ru/20240317/ukraina-1933593190.html
https://ria.ru/20240317/otstavki-1933696773.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_3c64c6be6006686aa6b89968ea50a2bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
Глава командования подготовки сухопутных войск ВСУ подтвердил отставку

Генерал Николюк подтвердил уход с поста главы подготовки сухопутных войск ВСУ

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украинский генерал Виктор Николюк подтвердил, что уходит в отставку с должности главы командования подготовкой командования сухопутных войск, при этом он заявил, что возглавит одно из соединений украинских войск и одно из направлений.
Накануне украинский телеканал ТСН сообщил, что Николюк уходит в отставку с должности командующего подготовкой командования сухопутных войск.
Спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ Таврия Дмитрий Лиховой - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Спикер группировки ВСУ впал в уныние и ушел в отставку
17 марта, 06:42
"Слагаю с себя полномочия командующего командования подготовки сухопутных войск ВСУ", - написал Николюк на своей странице в соцсети, добавив, что возглавит "одно из соединений и одно из направлений фронта".
Министерство внутренних дел России в сентябре 2023 года объявило в розыск украинских генералов Михаила Драпатого и Виктора Николюка. СК России им были предъявлены обвинения в причастности к обстрелам населенных пунктов ДНР и ЛНР в 2017-2019 годах. В тот период обвиняемые командовали операцией объединенных сил Украины, под их руководством, по данным следствия, украинские войска произвели более 70 обстрелов населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик, из-за чего погибли и получили ранения 154 человека.
Владимир Зеленский 4 марта анонсировал ряд новых кадровых назначений в силах обороны Украины, при этом не указав, о каких именно перестановках идет речь.
Ранее Зеленский на фоне сдачи главкомом ВСУ Александром Сырским города Авдеевки в ДНР и села Крынки в Херсонской области заявил, что в украинских войсках проводится аудит. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в начале февраля сообщил о проведении аудита действий ВСУ за 2022 и 2023 годы. По его словам, в ходе "контрнаступления" украинских войск в прошлом году были допущены "тактические ошибки".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
СМИ раскрыли, с чем связаны отставки представителей ВСУ
17 марта, 14:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала