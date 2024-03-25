Глава командования подготовки сухопутных войск ВСУ подтвердил отставку
Генерал Николюк подтвердил уход с поста главы подготовки сухопутных войск ВСУ
© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украинский генерал Виктор Николюк подтвердил, что уходит в отставку с должности главы командования подготовкой командования сухопутных войск, при этом он заявил, что возглавит одно из соединений украинских войск и одно из направлений.
Накануне украинский телеканал ТСН сообщил, что Николюк уходит в отставку с должности командующего подготовкой командования сухопутных войск.
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"Слагаю с себя полномочия командующего командования подготовки сухопутных войск ВСУ", - написал Николюк на своей странице в соцсети, добавив, что возглавит "одно из соединений и одно из направлений фронта".
Министерство внутренних дел России в сентябре 2023 года объявило в розыск украинских генералов Михаила Драпатого и Виктора Николюка. СК России им были предъявлены обвинения в причастности к обстрелам населенных пунктов ДНР и ЛНР в 2017-2019 годах. В тот период обвиняемые командовали операцией объединенных сил Украины, под их руководством, по данным следствия, украинские войска произвели более 70 обстрелов населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик, из-за чего погибли и получили ранения 154 человека.
Владимир Зеленский 4 марта анонсировал ряд новых кадровых назначений в силах обороны Украины, при этом не указав, о каких именно перестановках идет речь.
Ранее Зеленский на фоне сдачи главкомом ВСУ Александром Сырским города Авдеевки в ДНР и села Крынки в Херсонской области заявил, что в украинских войсках проводится аудит. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в начале февраля сообщил о проведении аудита действий ВСУ за 2022 и 2023 годы. По его словам, в ходе "контрнаступления" украинских войск в прошлом году были допущены "тактические ошибки".
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