https://ria.ru/20240325/vsu-1935603625.html

Глава командования подготовки сухопутных войск ВСУ подтвердил отставку

Глава командования подготовки сухопутных войск ВСУ подтвердил отставку - РИА Новости, 25.03.2024

Глава командования подготовки сухопутных войск ВСУ подтвердил отставку

Украинский генерал Виктор Николюк подтвердил, что уходит в отставку с должности главы командования подготовкой командования сухопутных войск, при этом он... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T11:04

2024-03-25T11:04

2024-03-25T11:28

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украинский генерал Виктор Николюк подтвердил, что уходит в отставку с должности главы командования подготовкой командования сухопутных войск, при этом он заявил, что возглавит одно из соединений украинских войск и одно из направлений.Накануне украинский телеканал ТСН сообщил, что Николюк уходит в отставку с должности командующего подготовкой командования сухопутных войск."Слагаю с себя полномочия командующего командования подготовки сухопутных войск ВСУ", - написал Николюк на своей странице в соцсети, добавив, что возглавит "одно из соединений и одно из направлений фронта".Министерство внутренних дел России в сентябре 2023 года объявило в розыск украинских генералов Михаила Драпатого и Виктора Николюка. СК России им были предъявлены обвинения в причастности к обстрелам населенных пунктов ДНР и ЛНР в 2017-2019 годах. В тот период обвиняемые командовали операцией объединенных сил Украины, под их руководством, по данным следствия, украинские войска произвели более 70 обстрелов населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик, из-за чего погибли и получили ранения 154 человека.Владимир Зеленский 4 марта анонсировал ряд новых кадровых назначений в силах обороны Украины, при этом не указав, о каких именно перестановках идет речь.Ранее Зеленский на фоне сдачи главкомом ВСУ Александром Сырским города Авдеевки в ДНР и села Крынки в Херсонской области заявил, что в украинских войсках проводится аудит. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в начале февраля сообщил о проведении аудита действий ВСУ за 2022 и 2023 годы. По его словам, в ходе "контрнаступления" украинских войск в прошлом году были допущены "тактические ошибки".

https://ria.ru/20240317/ukraina-1933593190.html

https://ria.ru/20240317/otstavki-1933696773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы украины, в мире, украина