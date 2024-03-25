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Новгородские врачи удалили у женщины огромную опухоль яичника - РИА Новости, 25.03.2024
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11:49 25.03.2024 (обновлено: 12:28 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/vrachi-1935614027.html
Новгородские врачи удалили у женщины огромную опухоль яичника
Новгородские врачи удалили у женщины огромную опухоль яичника - РИА Новости, 25.03.2024
Новгородские врачи удалили у женщины огромную опухоль яичника
Врачи Новгородского онкодиспансера удалили у женщины опухоль яичника диаметром 43 сантиметра и объемом 40 литров, которая занимала всю брюшную полость, сообщает РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T11:49
2024-03-25T12:28
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Врачи Новгородского онкодиспансера удалили у женщины опухоль яичника диаметром 43 сантиметра и объемом 40 литров, которая занимала всю брюшную полость, сообщает пресс-служба минздрава региона. Уточняется, что женщина наблюдалась у врача длительное время, ей неоднократно предлагалось хирургическое лечение, но она отказывалась из-за страха перед онкологией. Когда опухоль уже стала занимать весь малый таз и брюшную полость, только тогда пациентка согласилась на операцию, которая была успешно проведена. "Онкогинекологи прооперировали молодую женщину с гигантской опухолью правого яичника. Диаметр опухоли – 45 см, а объем составил 40 литров", - говорится в сообщении. Отмечается, что послеоперационный период после удаления доброкачественной опухоли яичника прошел без осложнений. "Любую опухоль, доброкачественная она или злокачественная, лучше удалить сразу, не ждать, когда она достигнет больших размеров и приведет к осложнениям для организма. Не стоит бояться обращаться к врачам-онкологам. Сегодня рак - это не приговор, на ранних стадиях он хорошо поддается лечению", - приводит пресс-служба слова хирурга онкодиспансера Екатерины Егоровой.
https://ria.ru/20240304/vrachi-1931086601.html
https://ria.ru/20231030/operatsiya-1906148950.html
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общество, новгородская область
Хорошие новости, Общество, Новгородская область
Новгородские врачи удалили у женщины огромную опухоль яичника

Новгородские врачи удалили у женщины опухоль, занимавшую всю брюшную полость

© Минздрав Новгородской областиЗдание Новгородского онкодиспансера
Здание Новгородского онкодиспансера
© Минздрав Новгородской области
Здание Новгородского онкодиспансера
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Врачи Новгородского онкодиспансера удалили у женщины опухоль яичника диаметром 43 сантиметра и объемом 40 литров, которая занимала всю брюшную полость, сообщает пресс-служба минздрава региона.
Уточняется, что женщина наблюдалась у врача длительное время, ей неоднократно предлагалось хирургическое лечение, но она отказывалась из-за страха перед онкологией.
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Когда опухоль уже стала занимать весь малый таз и брюшную полость, только тогда пациентка согласилась на операцию, которая была успешно проведена.
"Онкогинекологи прооперировали молодую женщину с гигантской опухолью правого яичника. Диаметр опухоли – 45 см, а объем составил 40 литров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что послеоперационный период после удаления доброкачественной опухоли яичника прошел без осложнений.
"Любую опухоль, доброкачественная она или злокачественная, лучше удалить сразу, не ждать, когда она достигнет больших размеров и приведет к осложнениям для организма. Не стоит бояться обращаться к врачам-онкологам. Сегодня рак - это не приговор, на ранних стадиях он хорошо поддается лечению", - приводит пресс-служба слова хирурга онкодиспансера Екатерины Егоровой.
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