https://ria.ru/20240325/vrachi-1935614027.html

Новгородские врачи удалили у женщины огромную опухоль яичника

Новгородские врачи удалили у женщины огромную опухоль яичника - РИА Новости, 25.03.2024

Новгородские врачи удалили у женщины огромную опухоль яичника

Врачи Новгородского онкодиспансера удалили у женщины опухоль яичника диаметром 43 сантиметра и объемом 40 литров, которая занимала всю брюшную полость, сообщает РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T11:49

2024-03-25T11:49

2024-03-25T12:28

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Врачи Новгородского онкодиспансера удалили у женщины опухоль яичника диаметром 43 сантиметра и объемом 40 литров, которая занимала всю брюшную полость, сообщает пресс-служба минздрава региона. Уточняется, что женщина наблюдалась у врача длительное время, ей неоднократно предлагалось хирургическое лечение, но она отказывалась из-за страха перед онкологией. Когда опухоль уже стала занимать весь малый таз и брюшную полость, только тогда пациентка согласилась на операцию, которая была успешно проведена. "Онкогинекологи прооперировали молодую женщину с гигантской опухолью правого яичника. Диаметр опухоли – 45 см, а объем составил 40 литров", - говорится в сообщении. Отмечается, что послеоперационный период после удаления доброкачественной опухоли яичника прошел без осложнений. "Любую опухоль, доброкачественная она или злокачественная, лучше удалить сразу, не ждать, когда она достигнет больших размеров и приведет к осложнениям для организма. Не стоит бояться обращаться к врачам-онкологам. Сегодня рак - это не приговор, на ранних стадиях он хорошо поддается лечению", - приводит пресс-служба слова хирурга онкодиспансера Екатерины Егоровой.

https://ria.ru/20240304/vrachi-1931086601.html

https://ria.ru/20231030/operatsiya-1906148950.html

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, новгородская область