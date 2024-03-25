https://ria.ru/20240325/vpp-1935583095.html

"Хабаровские авиалинии" назвали причину прекращения полетов в Чегдомын

"Хабаровские авиалинии" назвали причину прекращения полетов в Чегдомын - РИА Новости, 25.03.2024

"Хабаровские авиалинии" назвали причину прекращения полетов в Чегдомын

Авиакомпания "Хабаровские авиалинии" с понедельника прекратила полеты из Хабаровска в поселок Чегдомын на севере региона в зимнем сезоне 2023-2024 годов раньше... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T09:32

2024-03-25T09:32

2024-03-25T09:33

хабаровск

верхнебуреинский район

михаил дегтярев

дальневосточная железная дорога

комсомольск-на-амуре

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150885/04/1508850492_0:96:1022:670_1920x0_80_0_0_fe8b86c331d046ef3e48fa9b34cde5fc.jpg

ХАБАРОВСК, 25 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Хабаровские авиалинии" с понедельника прекратила полеты из Хабаровска в поселок Чегдомын на севере региона в зимнем сезоне 2023-2024 годов раньше намеченного срока из-за размокания грунтовой взлетно-посадочной полосы (ВПП), говорится в заявлении перевозчика. "Хабаровские авиалинии" с сегодняшнего дня прекратили полеты из краевого центра в Чегдомын и обратно в зимнем сезоне 2023-2024, который заканчивается 30 марта. Рейсы приостановлены из-за более раннего потепления в этом году и размокания грунтовой взлетно-посадочной полосы в административном центре Верхнебуреинского района", - говорится в сообщении авиакомпании. В январе губернатор региона Михаил Дегтярев сообщал, что в этом году планируется провести реконструкцию полосы - увеличить ее и сделать всесезонной. Почти 30 лет жители северной территории края были лишены возможности весной, летом и осенью пользоваться воздушным сообщением. Как сообщает "Хабавиа", сейчас в аэропорту используется грунтовая полоса. Из-за особенностей суглинистой почвы в этом районе полеты выполняются только зимой. Работы уже ведутся, отметила авиакомпания. Глава региона сообщал также, что окончить работы по проекту государственно-частного партнерства планируется в ноябре. Их стоимость - 215 миллионов рублей. В административном центре Верхнебуреинского района - рабочем поселке Чегдомын - проживает порядка 12 тысяч человек. Населенный пункт находится в 630 километрах северо-западнее Хабаровска и в 300 километрах к западу от Комсомольска-на-Амуре. Рабочий поселок с лета 2014 года включен в список моногородов России с наиболее сложным социально-экономическим положением. Имеется железнодорожная станция Дальневосточной железной дороги (сооружена при прокладке Байкало-Амурской магистрали). Есть железнодорожное сообщение с Хабаровском. Железнодорожное сообщение с Комсомольском-на-Амуре, Тындой - только от близлежащей станции Новый Ургал.

https://ria.ru/20240321/aviakompaniya-1934671729.html

https://ria.ru/20240215/okhotsk-1927504451.html

хабаровск

верхнебуреинский район

комсомольск-на-амуре

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хабаровск, верхнебуреинский район, михаил дегтярев, дальневосточная железная дорога, комсомольск-на-амуре, общество