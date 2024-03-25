https://ria.ru/20240325/vpp-1935583095.html
"Хабаровские авиалинии" назвали причину прекращения полетов в Чегдомын
"Хабаровские авиалинии" назвали причину прекращения полетов в Чегдомын - РИА Новости, 25.03.2024
"Хабаровские авиалинии" назвали причину прекращения полетов в Чегдомын
Авиакомпания "Хабаровские авиалинии" с понедельника прекратила полеты из Хабаровска в поселок Чегдомын на севере региона в зимнем сезоне 2023-2024 годов раньше... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T09:32
2024-03-25T09:32
2024-03-25T09:33
хабаровск
верхнебуреинский район
михаил дегтярев
дальневосточная железная дорога
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ХАБАРОВСК, 25 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Хабаровские авиалинии" с понедельника прекратила полеты из Хабаровска в поселок Чегдомын на севере региона в зимнем сезоне 2023-2024 годов раньше намеченного срока из-за размокания грунтовой взлетно-посадочной полосы (ВПП), говорится в заявлении перевозчика. "Хабаровские авиалинии" с сегодняшнего дня прекратили полеты из краевого центра в Чегдомын и обратно в зимнем сезоне 2023-2024, который заканчивается 30 марта. Рейсы приостановлены из-за более раннего потепления в этом году и размокания грунтовой взлетно-посадочной полосы в административном центре Верхнебуреинского района", - говорится в сообщении авиакомпании. В январе губернатор региона Михаил Дегтярев сообщал, что в этом году планируется провести реконструкцию полосы - увеличить ее и сделать всесезонной. Почти 30 лет жители северной территории края были лишены возможности весной, летом и осенью пользоваться воздушным сообщением. Как сообщает "Хабавиа", сейчас в аэропорту используется грунтовая полоса. Из-за особенностей суглинистой почвы в этом районе полеты выполняются только зимой. Работы уже ведутся, отметила авиакомпания. Глава региона сообщал также, что окончить работы по проекту государственно-частного партнерства планируется в ноябре. Их стоимость - 215 миллионов рублей. В административном центре Верхнебуреинского района - рабочем поселке Чегдомын - проживает порядка 12 тысяч человек. Населенный пункт находится в 630 километрах северо-западнее Хабаровска и в 300 километрах к западу от Комсомольска-на-Амуре. Рабочий поселок с лета 2014 года включен в список моногородов России с наиболее сложным социально-экономическим положением. Имеется железнодорожная станция Дальневосточной железной дороги (сооружена при прокладке Байкало-Амурской магистрали). Есть железнодорожное сообщение с Хабаровском. Железнодорожное сообщение с Комсомольском-на-Амуре, Тындой - только от близлежащей станции Новый Ургал.
https://ria.ru/20240321/aviakompaniya-1934671729.html
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хабаровск, верхнебуреинский район, михаил дегтярев, дальневосточная железная дорога, комсомольск-на-амуре, общество
Хабаровск, Верхнебуреинский район, Михаил Дегтярев, Дальневосточная железная дорога, Комсомольск-на-Амуре, Общество
"Хабаровские авиалинии" назвали причину прекращения полетов в Чегдомын
"Хабаровские авиалинии" прекратили полеты в Чегдомын из-за размокания ВПП
ХАБАРОВСК, 25 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Хабаровские авиалинии" с понедельника прекратила полеты из Хабаровска в поселок Чегдомын на севере региона в зимнем сезоне 2023-2024 годов раньше намеченного срока из-за размокания грунтовой взлетно-посадочной полосы (ВПП), говорится в заявлении перевозчика.
«
"Хабаровские авиалинии" с сегодняшнего дня прекратили полеты из краевого центра в Чегдомын и обратно в зимнем сезоне 2023-2024, который заканчивается 30 марта. Рейсы приостановлены из-за более раннего потепления в этом году и размокания грунтовой взлетно-посадочной полосы в административном центре Верхнебуреинского района", - говорится в сообщении авиакомпании.
В январе губернатор региона Михаил Дегтярев сообщал, что в этом году планируется провести реконструкцию полосы - увеличить ее и сделать всесезонной. Почти 30 лет жители северной территории края были лишены возможности весной, летом и осенью пользоваться воздушным сообщением.
Как сообщает "Хабавиа", сейчас в аэропорту используется грунтовая полоса. Из-за особенностей суглинистой почвы в этом районе полеты выполняются только зимой. Работы уже ведутся, отметила авиакомпания. Глава региона сообщал также, что окончить работы по проекту государственно-частного партнерства планируется в ноябре. Их стоимость - 215 миллионов рублей.
В административном центре Верхнебуреинского района - рабочем поселке Чегдомын - проживает порядка 12 тысяч человек. Населенный пункт находится в 630 километрах северо-западнее Хабаровска и в 300 километрах к западу от Комсомольска-на-Амуре. Рабочий поселок с лета 2014 года включен в список моногородов России с наиболее сложным социально-экономическим положением. Имеется железнодорожная станция Дальневосточной железной дороги (сооружена при прокладке Байкало-Амурской магистрали). Есть железнодорожное сообщение с Хабаровском. Железнодорожное сообщение с Комсомольском-на-Амуре, Тындой - только от близлежащей станции Новый Ургал.