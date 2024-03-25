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На Новочеркасской ГРЭС загорелась трансформаторная подстанция - РИА Новости, 25.03.2024
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04:46 25.03.2024 (обновлено: 14:54 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/vozgoranie-1935565247.html
На Новочеркасской ГРЭС загорелась трансформаторная подстанция
На Новочеркасской ГРЭС загорелась трансформаторная подстанция - РИА Новости, 25.03.2024
На Новочеркасской ГРЭС загорелась трансформаторная подстанция
На трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС ночью произошло возгорание, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T04:46
2024-03-25T14:54
происшествия
ростовская область
василий голубев
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. На трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС ночью произошло возгорание, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram.&quot;Сегодня ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами работников станции. Пострадавших нет&quot;, — написал он.Причины возгорания, по словам Голубева, устанавливаются. Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 киловольт — Тихорецкая и Ростовская. Энергоснабжение потребителей удалось восстановить.Из эксплуатации временно вывели два энергоблока ГРЭС.
https://ria.ru/20240313/bespilotnik-1932764822.html
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происшествия, ростовская область, василий голубев
Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев
На Новочеркасской ГРЭС загорелась трансформаторная подстанция

Губернатор Голубев: на Новочеркасской ГРЭС потушили пожар, пострадавших нет

© ПАО "ОГК-2"Новочеркасская ГРЭС
Новочеркасская ГРЭС
© ПАО "ОГК-2"
Новочеркасская ГРЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. На трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС ночью произошло возгорание, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram.
«

"Сегодня ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами работников станции. Пострадавших нет", — написал он.

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Причины возгорания, по словам Голубева, устанавливаются.
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Из эксплуатации временно вывели два энергоблока ГРЭС.
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