https://ria.ru/20240325/vozgoranie-1935565247.html

На Новочеркасской ГРЭС загорелась трансформаторная подстанция

На Новочеркасской ГРЭС загорелась трансформаторная подстанция - РИА Новости, 25.03.2024

На Новочеркасской ГРЭС загорелась трансформаторная подстанция

На трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС ночью произошло возгорание, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T04:46

2024-03-25T04:46

2024-03-25T14:54

происшествия

ростовская область

василий голубев

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. На трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС ночью произошло возгорание, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram."Сегодня ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами работников станции. Пострадавших нет", — написал он.Причины возгорания, по словам Голубева, устанавливаются. Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 киловольт — Тихорецкая и Ростовская. Энергоснабжение потребителей удалось восстановить.Из эксплуатации временно вывели два энергоблока ГРЭС.

https://ria.ru/20240313/bespilotnik-1932764822.html

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ростовская область

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происшествия, ростовская область, василий голубев