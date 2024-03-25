https://ria.ru/20240325/voyna-1935740765.html
Израиль заявил, что у него нет морального права останавливать войну в Газе
Израиль заявил, что у него нет морального права останавливать войну в Газе - РИА Новости, 25.03.2024
Израиль заявил, что у него нет морального права останавливать войну в Газе
У Израиля нет "морального права" прекращать боевые действия в секторе Газа, пока там удерживаются заложники, заявил в понедельник министр обороны Израиля Йоав... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T19:13
2024-03-25T19:13
2024-03-25T19:29
израиль
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оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мар - РИА Новости. У Израиля нет "морального права" прекращать боевые действия в секторе Газа, пока там удерживаются заложники, заявил в понедельник министр обороны Израиля Йоав Галант после принятие СБ ООН резолюции, требующей немедленного прекращения огня в палестинском анклаве на месяц Рамадан."У нас нет морального права останавливать войну, пока в секторе Газа удерживаются заложники. Отсутствие решительной победы в секторе Газа может приблизить нас к войне на севере", - заявил Галант, находясь на лужайке перед Белым домом.Министр добавил, что прибыл с визитом в Вашингтон с целью укрепления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и расширения возможностей еврейского государства."На моей первой встрече, которая состоится с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном, я подчеркну важность уничтожения ХАМАС и возвращения заложников домой. Мы будем действовать против ХАМАСа везде – в том числе и там, где мы еще не были", - подчеркнул Галант, намекая, по всей видимости, на планы по наземной операции в Рафахе.Ранее в понедельник СБ ООН впервые с 7 октября принял резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа на месяц Рамадан, которое бы привело к длительному устойчивому перемирию. Четырнадцать стран голосовали "за", США воздержались. Текст резолюции не увязывает прекращение огня с освобождением похищенных, что является камнем преткновения для Израиля.Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху уже заявила, что США отошли от своей последовательной позиции по войне в секторе Газа, добавив, что наносит ущерб военным усилиям Израиля и перспективам вернуть заложников. В канцелярии добавили, что в свете изменения позиции США Нетаньяху принял решение не направлять в Вашингтон высокопоставленную делегацию, которая должна была обсудить планируемую операции в Рафахе на юге сектора Газа по ликвидации оставшихся батальонов палестинского радикального движения ХАМАС.
https://ria.ru/20240325/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, в мире, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, биньямин нетаньяху, джейк салливан, хамас
Израиль, В мире, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, Биньямин Нетаньяху, Джейк Салливан, ХАМАС
Израиль заявил, что у него нет морального права останавливать войну в Газе
Минобороны Израиля: у страны нет морального права останавливать войну в Газе
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мар - РИА Новости. У Израиля нет "морального права" прекращать боевые действия в секторе Газа, пока там удерживаются заложники, заявил в понедельник министр обороны Израиля Йоав Галант после принятие СБ ООН резолюции, требующей немедленного прекращения огня в палестинском анклаве на месяц Рамадан.
"У нас нет морального права останавливать войну, пока в секторе Газа удерживаются заложники. Отсутствие решительной победы в секторе Газа может приблизить нас к войне на севере", - заявил Галант, находясь на лужайке перед Белым домом.
Министр добавил, что прибыл с визитом в Вашингтон с целью укрепления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и расширения возможностей еврейского государства.
"На моей первой встрече, которая состоится с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном
, я подчеркну важность уничтожения ХАМАС
и возвращения заложников домой. Мы будем действовать против ХАМАСа везде – в том числе и там, где мы еще не были", - подчеркнул Галант, намекая, по всей видимости, на планы по наземной операции в Рафахе
.
Ранее в понедельник СБ ООН впервые с 7 октября принял резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа на месяц Рамадан, которое бы привело к длительному устойчивому перемирию. Четырнадцать стран голосовали "за", США воздержались. Текст резолюции не увязывает прекращение огня с освобождением похищенных, что является камнем преткновения для Израиля.
Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху
уже заявила, что США отошли от своей последовательной позиции по войне в секторе Газа, добавив, что наносит ущерб военным усилиям Израиля и перспективам вернуть заложников. В канцелярии добавили, что в свете изменения позиции США Нетаньяху принял решение не направлять в Вашингтон высокопоставленную делегацию, которая должна была обсудить планируемую операции в Рафахе на юге сектора Газа по ликвидации оставшихся батальонов палестинского радикального движения ХАМАС.