https://ria.ru/20240325/voprosy-1935588145.html

Опрос показал отношение россиян к вопросам работодателей о личной жизни

Опрос показал отношение россиян к вопросам работодателей о личной жизни - РИА Новости, 25.03.2024

Опрос показал отношение россиян к вопросам работодателей о личной жизни

Четверть россиян согласны с мнением, что работодатели не должны интересоваться жизнью сотрудников вне работы, каждый второй россиянин считает, что работодатель... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T10:10

2024-03-25T10:10

2024-03-25T10:10

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россия

вциом

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Четверть россиян согласны с мнением, что работодатели не должны интересоваться жизнью сотрудников вне работы, каждый второй россиянин считает, что работодатель может интересоваться жизнью и семьей сотрудников, только если они сами о ней рассказывают и просят какого-либо участия или поддержки, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно данным центра, каждый пятый выразил мнение, что работодатель всегда должен знать, как живут его сотрудники, какие у них ситуации в семье, 50% опрошенных считают, что работодатель может интересоваться жизнью и семьей сотрудников, только если они сами о ней рассказывают и просят какого-либо участия или поддержки, а вот четверть, напротив, убеждена, что жизнь вне работы и семейная ситуация - это личное пространство сотрудников, работодатели не должны ими интересоваться. Мужчин больше, чем женщин, среди тех, кто считает, что работодатель должен знать, как живут его сотрудники, 22% против 19%. При этом, их также больше среди тех, кто уверен, что работодатели не должны интересоваться жизнью сотрудников вне работы, 26% против 24%. Кроме того, среди не достигших 25-летнего возраста 64% считают, что работодатель не должен целенаправленно проявлять интерес к их личной жизни, только если они сами о ней рассказывают и просят какого-либо участия или поддержки. Лишь 6% из этой возрастной категории согласны с мнением, что работодатель всегда должен знать о ситуации сотрудника в семье. При этом, чем старше опрошенные, тем больше среди них тех, кто поддерживает эту точку зрения. Результаты всероссийского телефонного опроса "ВЦИОМ-Спутник" о том, как россияне оценивают участие работодателей в поддержке института семьи, который был проведен 25 февраля 2024 года, представлен в авторском обзоре советника генерального директора ВЦИОМ Елены Михайловой. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20240322/stavka-1934962552.html

https://ria.ru/20240322/vtsiom-1934864534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, вциом