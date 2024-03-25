https://ria.ru/20240325/vopros-1935720298.html

Вопрос об аресте пятого обвиняемого в теракте обсудят в закрытом режиме

Вопрос об аресте пятого обвиняемого в теракте обсудят в закрытом режиме - РИА Новости, 25.03.2024

Вопрос об аресте пятого обвиняемого в теракте обсудят в закрытом режиме

Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте пятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Диловара Исломова, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T18:08

2024-03-25T18:08

2024-03-25T18:14

теракт в "крокус сити холле"

крокус

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935718495_176:0:1103:522_1920x0_80_0_0_0e98f4484397a4073a6152f562b5fb13.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте пятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Диловара Исломова, сообщили РИА Новости в суде.Суд принял такое решение по ходатайству следователя, который беспокоился о безопасности участников процесса."Заседание пройдет в закрытом режиме", - сказали в суде.В суд поступили материалы в отношении Исломова Аминчона Исроиловича, Исломова Диловара Исроиловича и Исломова Исроила Ибрагимовича. Двум предъявлено официальное обвинение, третий остается в статусе подозреваемого. Ранее суд арестовал еще четырех обвиняемых - непосредственных исполнителей бойни.

https://ria.ru/20240324/figuranty-1935539043.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крокус, происшествия, москва