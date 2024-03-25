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Вопрос об аресте пятого обвиняемого в теракте обсудят в закрытом режиме - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
18:08 25.03.2024 (обновлено: 18:14 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/vopros-1935720298.html
Вопрос об аресте пятого обвиняемого в теракте обсудят в закрытом режиме
Вопрос об аресте пятого обвиняемого в теракте обсудят в закрытом режиме - РИА Новости, 25.03.2024
Вопрос об аресте пятого обвиняемого в теракте обсудят в закрытом режиме
Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте пятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Диловара Исломова, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T18:08
2024-03-25T18:14
теракт в "крокус сити холле"
крокус
происшествия
москва
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте пятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Диловара Исломова, сообщили РИА Новости в суде.Суд принял такое решение по ходатайству следователя, который беспокоился о безопасности участников процесса."Заседание пройдет в закрытом режиме", - сказали в суде.В суд поступили материалы в отношении Исломова Аминчона Исроиловича, Исломова Диловара Исроиловича и Исломова Исроила Ибрагимовича. Двум предъявлено официальное обвинение, третий остается в статусе подозреваемого. Ранее суд арестовал еще четырех обвиняемых - непосредственных исполнителей бойни.
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крокус, происшествия, москва
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, Происшествия, Москва
Вопрос об аресте пятого обвиняемого в теракте обсудят в закрытом режиме

Арест пятого обвиняемого в теракте в "Крокусе" обсудят в закрытом режиме

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыДиловар Исломов в суде
Диловар Исломов в суде - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте пятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Диловара Исломова, сообщили РИА Новости в суде.
Суд принял такое решение по ходатайству следователя, который беспокоился о безопасности участников процесса.
«
"Заседание пройдет в закрытом режиме", - сказали в суде.
В суд поступили материалы в отношении Исломова Аминчона Исроиловича, Исломова Диловара Исроиловича и Исломова Исроила Ибрагимовича. Двум предъявлено официальное обвинение, третий остается в статусе подозреваемого. Ранее суд арестовал еще четырех обвиняемых - непосредственных исполнителей бойни.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"КрокусПроисшествияМосква
 
 
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