Голикова рассказала о волонтерах на стихийных мемориалах и в центре помощи
Голикова: 11,3 тыс волонтеров работают в центре помощи и на стихийных мемориалах
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПамятная акция активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" у здания "Крокус сити холл"
Памятная акция активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" у здания "Крокус сити холл"
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Более 11,3 тысячи волонтеров работают на стихийных мемориалах в регионах России и в центре помощи возле здания "Крокус сити холла" после теракта, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В местах организации стихийных мемориалов и в центре помощи помощь оказывают 11 371 волонтер", - сказала Голикова во время совещания по обсуждению мер, принимаемых после теракта.
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта 182 человека получили ранения и травмы. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.