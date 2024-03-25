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Голикова рассказала о волонтерах на стихийных мемориалах и в центре помощи - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:16 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/volontery-1935772344.html
Голикова рассказала о волонтерах на стихийных мемориалах и в центре помощи
Голикова рассказала о волонтерах на стихийных мемориалах и в центре помощи - РИА Новости, 25.03.2024
Голикова рассказала о волонтерах на стихийных мемориалах и в центре помощи
Более 11,3 тысячи волонтеров работают на стихийных мемориалах в регионах России и в центре помощи возле здания "Крокус сити холла" после теракта, сообщила... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T22:16
2024-03-25T22:16
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
татьяна голикова
владимир путин
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Более 11,3 тысячи волонтеров работают на стихийных мемориалах в регионах России и в центре помощи возле здания "Крокус сити холла" после теракта, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "В местах организации стихийных мемориалов и в центре помощи помощь оказывают 11 371 волонтер", - сказала Голикова во время совещания по обсуждению мер, принимаемых после теракта. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта 182 человека получили ранения и травмы. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html
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украина
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россия, украина, татьяна голикова, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Голикова рассказала о волонтерах на стихийных мемориалах и в центре помощи

Голикова: 11,3 тыс волонтеров работают в центре помощи и на стихийных мемориалах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПамятная акция активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" у здания "Крокус сити холл"
Памятная акция активистов Молодой Гвардии Единой России и Волонтерской Роты у здания Крокус сити холл - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Памятная акция активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" у здания "Крокус сити холл"
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Более 11,3 тысячи волонтеров работают на стихийных мемориалах в регионах России и в центре помощи возле здания "Крокус сити холла" после теракта, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В местах организации стихийных мемориалов и в центре помощи помощь оказывают 11 371 волонтер", - сказала Голикова во время совещания по обсуждению мер, принимаемых после теракта.
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Теракт в концертном зале Крокус Сити Холл
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта 182 человека получили ранения и травмы. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Заказчики, первые выводы. Путин провел совещание после теракта в "Крокусе"
Вчера, 21:34
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаТатьяна ГоликоваВладимир ПутинМаргарита СимоньянСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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