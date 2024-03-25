https://ria.ru/20240325/volontery-1935772344.html

Голикова рассказала о волонтерах на стихийных мемориалах и в центре помощи

Голикова рассказала о волонтерах на стихийных мемориалах и в центре помощи - РИА Новости, 25.03.2024

Голикова рассказала о волонтерах на стихийных мемориалах и в центре помощи

Более 11,3 тысячи волонтеров работают на стихийных мемориалах в регионах России и в центре помощи возле здания "Крокус сити холла" после теракта, сообщила... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T22:16

2024-03-25T22:16

2024-03-25T22:16

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

татьяна голикова

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Более 11,3 тысячи волонтеров работают на стихийных мемориалах в регионах России и в центре помощи возле здания "Крокус сити холла" после теракта, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "В местах организации стихийных мемориалов и в центре помощи помощь оказывают 11 371 волонтер", - сказала Голикова во время совещания по обсуждению мер, принимаемых после теракта. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта 182 человека получили ранения и травмы. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, татьяна голикова, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)