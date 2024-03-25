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В Бангладеш заявили об острой проблеме нехватки пресной воды
В Бангладеш заявили об острой проблеме нехватки пресной воды - РИА Новости, 25.03.2024
В Бангладеш заявили об острой проблеме нехватки пресной воды
Бангладеш сталкивается с риском нехватки пресной воды как одна из стран, наиболее пострадавших от неблагоприятных последствий изменения климата, передаёт... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T16:00
2024-03-25T16:00
2024-03-25T16:00
в мире
бангладеш
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Бангладеш сталкивается с риском нехватки пресной воды как одна из стран, наиболее пострадавших от неблагоприятных последствий изменения климата, передаёт издание Dhaka Tribune. "Глобальная температура повышается, как и уровень моря. Биоразнообразие и сельскохозяйственные угодья страдают из-за засоления, а источники пресной воды в Бангладеш сокращаются. Одной из задач для нас является поддержание надлежащего снабжения пресной водой в будущем", — заявил министр развития сельских районов и кооперативов Бангладеш Тазул Ислам. Говоря о потенциальном кризисе пресной воды, министр предупредил, что уровень грунтовых вод в стране продолжает углубляться из-за интенсивного потребления. Министр также подчеркнул, что для решения этой проблемы, правительство приняло меры по сбору дождевой воды и правильному использованию поверхностных вод. Кроме того, министр отметил, что загрязненную воду из промышленных объектов и канализационных сетей следует тщательно очищать, потому что они не только загрязняют окружающую среду, но и пресную воду. Спрос на воду во всем мире увеличился за последнее столетие и, как ожидается, со временем будет расти еще больше. Растущий спрос на воду, загрязнение, ограниченные запасы, неадекватная инфраструктура и отсутствие должной осведомленности и управления привели к глобальной нехватке воды во многих регионах. По данным UN Water, только 59% людей имеют доступ к безопасной воде в Бангладеш.
https://ria.ru/20230226/opresnenie-1854363910.html
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в мире, бангладеш
В Бангладеш заявили об острой проблеме нехватки пресной воды
Министр развития сельских районов заявил о проблеме нехватки пресной воды
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
Бангладеш сталкивается с риском нехватки пресной воды как одна из стран, наиболее пострадавших от неблагоприятных последствий изменения климата, передаёт издание Dhaka Tribune
.
«
"Глобальная температура повышается, как и уровень моря. Биоразнообразие и сельскохозяйственные угодья страдают из-за засоления, а источники пресной воды в Бангладеш сокращаются. Одной из задач для нас является поддержание надлежащего снабжения пресной водой в будущем", — заявил министр развития сельских районов и кооперативов Бангладеш Тазул Ислам.
Говоря о потенциальном кризисе пресной воды, министр предупредил, что уровень грунтовых вод в стране продолжает углубляться из-за интенсивного потребления. Министр также подчеркнул, что для решения этой проблемы, правительство приняло меры по сбору дождевой воды и правильному использованию поверхностных вод.
Кроме того, министр отметил, что загрязненную воду из промышленных объектов и канализационных сетей следует тщательно очищать, потому что они не только загрязняют окружающую среду, но и пресную воду.
Спрос на воду во всем мире увеличился за последнее столетие и, как ожидается, со временем будет расти еще больше. Растущий спрос на воду, загрязнение, ограниченные запасы, неадекватная инфраструктура и отсутствие должной осведомленности и управления привели к глобальной нехватке воды во многих регионах. По данным UN Water, только 59% людей имеют доступ к безопасной воде в Бангладеш.