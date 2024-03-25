Источник раскрыл подробности о владельце авто, на котором уехали террористы
Арестованный по делу о теракте Исломов владел авто, на котором уехали террористы
© /РИА новостиТеррористы из "Крокуса", предположительно, скрылись на белом Renault
© /РИА новости
Террористы из "Крокуса", предположительно, скрылись на белом Renault
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Арестованный по делу о теракте в "Крокусе" Диловар Исломов владел автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
По его информации, Исломов Диловар Исроилович 1999 года рождения владел тем самым автомобилем Renault Symbol с госномерами Т 668 УМ 69-го региона (Тверская область), который был зафиксирован камерами на месте теракта и на котором затем террористы были задержаны в Брянской области по пути к украинской границе.
Диловар Исломов продал эту машину в феврале, при этом страховой полис ОСАГО на эту машину так и остался на Исломова и не был переоформлен, следует из документов. Сам Диловар проживал по адресу в Тверском регионе.
Басманный суд Москвы в ночь на понедельник арестовал Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
В понедельник в этот же суд поступило ходатайство следствия об аресте ещё трёх фигурантов дела: родственников Диловара, Исроила и Аминчона Исломовых. Позже их арестовали до 22 мая.
Диловар Исломов заявил в суде, что он по профессии таксист и имеет гражданство РФ.
При этом, по словам арестованного накануне террориста Далерджона Мирзоева, автомобиль, на котором террористы приехали к "Крокусу" и затем пытались скрыться на границе с Украиной, они купили у родственников некоего Абдулло, поскольку "хотели работать такси".
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