https://ria.ru/20240325/vladelets-1935735191.html

Источник раскрыл подробности о владельце авто, на котором уехали террористы

Источник раскрыл подробности о владельце авто, на котором уехали террористы - РИА Новости, 25.03.2024

Источник раскрыл подробности о владельце авто, на котором уехали террористы

Арестованный по делу о теракте в "Крокусе" Диловар Исломов владел автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T18:52

2024-03-25T18:52

2024-03-25T19:03

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

авто

тверская область

россия

крокус

брянская область

осаго

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Арестованный по делу о теракте в "Крокусе" Диловар Исломов владел автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По его информации, Исломов Диловар Исроилович 1999 года рождения владел тем самым автомобилем Renault Symbol с госномерами Т 668 УМ 69-го региона (Тверская область), который был зафиксирован камерами на месте теракта и на котором затем террористы были задержаны в Брянской области по пути к украинской границе. Диловар Исломов продал эту машину в феврале, при этом страховой полис ОСАГО на эту машину так и остался на Исломова и не был переоформлен, следует из документов. Сам Диловар проживал по адресу в Тверском регионе. Басманный суд Москвы в ночь на понедельник арестовал Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. В понедельник в этот же суд поступило ходатайство следствия об аресте ещё трёх фигурантов дела: родственников Диловара, Исроила и Аминчона Исломовых. Позже их арестовали до 22 мая. Диловар Исломов заявил в суде, что он по профессии таксист и имеет гражданство РФ. При этом, по словам арестованного накануне террориста Далерджона Мирзоева, автомобиль, на котором террористы приехали к "Крокусу" и затем пытались скрыться на границе с Украиной, они купили у родственников некоего Абдулло, поскольку "хотели работать такси".

https://ria.ru/20240324/figuranty-1935539043.html

https://ria.ru/20240323/putin-1935126467.html

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происшествия, авто, тверская область, россия, крокус, брянская область, осаго