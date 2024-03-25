https://ria.ru/20240325/vertolety-1935565778.html

Экипажи вертолетов поразили замаскированную технику ВСУ

Экипажи вертолетов поразили замаскированную технику ВСУ - РИА Новости, 25.03.2024

Экипажи вертолетов поразили замаскированную технику ВСУ

Экипажи армейской авиации ВКС РФ успешно выполнили боевую задачу на купянском направлении, поразив замаскированную технику ВСУ и инженерные сооружения... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T05:05

2024-03-25T05:05

2024-03-25T05:05

специальная военная операция на украине

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безопасность

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

ми-35м

ми-8 амтш

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Экипажи армейской авиации ВКС РФ успешно выполнили боевую задачу на купянском направлении, поразив замаскированную технику ВСУ и инженерные сооружения авиаракетами С-8, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России. "Экипажи ударной группы армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) поразили замаскированную технику и инженерные сооружения противника на купянском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, пуски которых были выполнены с кабрирования, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета", - говорится в сообщении. В состав ударной группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, вертолеты сопровождались специалистами поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки. Армейская авиация в ходе СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.

https://ria.ru/20240319/vertolet-1934141738.html

https://ria.ru/20240321/spetsoperatsiya-1934676678.html

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воздушно-космические силы россии, россия, безопасность, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-35м, ми-8 амтш