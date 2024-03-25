https://ria.ru/20240325/verbovka-1935632768.html

В Кремле призвали россиян быть начеку из-за угрозы вербовок в соцсетях

В Кремле призвали россиян быть начеку из-за угрозы вербовок в соцсетях - РИА Новости, 25.03.2024

В Кремле призвали россиян быть начеку из-за угрозы вербовок в соцсетях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал граждан России быть начеку, а СМИ информировать россиян о возможных провокациях и угрозы завербовать в... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T12:47

2024-03-25T12:47

2024-03-25T12:47

теракт в "крокус сити холле"

россия

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал граждан России быть начеку, а СМИ информировать россиян о возможных провокациях и угрозы завербовать в соцсетях для совершения терактов. "Конечно, здесь очень многое зависит от средств массовой информации, именно от средств массовой информации, которые знают, я не говорю о Telegram-каналах, тем более обезличенных. Я говорю о тех средствах массовой информации, от кого граждане получают серьезную информацию, которой они доверяют, и здесь нужно информировать граждан о таких провокационных действиях, правоохранители здесь делают свою работу, граждане должны быть мобилизованными, должны быть начеку, должны знать об угрозе таких провокаций", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

россия

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Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, безопасность