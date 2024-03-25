https://ria.ru/20240325/verbovka-1935632768.html
В Кремле призвали россиян быть начеку из-за угрозы вербовок в соцсетях
В Кремле призвали россиян быть начеку из-за угрозы вербовок в соцсетях - РИА Новости, 25.03.2024
В Кремле призвали россиян быть начеку из-за угрозы вербовок в соцсетях
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал граждан России быть начеку, а СМИ информировать россиян о возможных провокациях и угрозы завербовать в... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T12:47
2024-03-25T12:47
2024-03-25T12:47
теракт в "крокус сити холле"
россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал граждан России быть начеку, а СМИ информировать россиян о возможных провокациях и угрозы завербовать в соцсетях для совершения терактов. "Конечно, здесь очень многое зависит от средств массовой информации, именно от средств массовой информации, которые знают, я не говорю о Telegram-каналах, тем более обезличенных. Я говорю о тех средствах массовой информации, от кого граждане получают серьезную информацию, которой они доверяют, и здесь нужно информировать граждан о таких провокационных действиях, правоохранители здесь делают свою работу, граждане должны быть мобилизованными, должны быть начеку, должны знать об угрозе таких провокаций", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, безопасность
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
В Кремле призвали россиян быть начеку из-за угрозы вербовок в соцсетях
Песков предупредил об угрозах и попытках вербовать в соцсетях на теракты
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал граждан России быть начеку, а СМИ информировать россиян о возможных провокациях и угрозы завербовать в соцсетях для совершения терактов.
"Конечно, здесь очень многое зависит от средств массовой информации, именно от средств массовой информации, которые знают, я не говорю о Telegram-каналах, тем более обезличенных. Я говорю о тех средствах массовой информации, от кого граждане получают серьезную информацию, которой они доверяют, и здесь нужно информировать граждан о таких провокационных действиях, правоохранители здесь делают свою работу, граждане должны быть мобилизованными, должны быть начеку, должны знать об угрозе таких провокаций", - сказал Песков.