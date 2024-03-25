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В Москве изменили правила входа на территорию ВДНХ - РИА Новости, 25.03.2024
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В Москве изменили правила входа на территорию ВДНХ
В Москве изменили правила входа на территорию ВДНХ - РИА Новости, 25.03.2024
В Москве изменили правила входа на территорию ВДНХ
Зайти на территорию ВДНХ в Москве в понедельник можно только через арку главного входа при наличии паспорта в связи с усиленными мерами безопасности, сообщается РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T09:07
2024-03-25T09:07
общество
москва
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Зайти на территорию ВДНХ в Москве в понедельник можно только через арку главного входа при наличии паспорта в связи с усиленными мерами безопасности, сообщается в Telegram-канале Московского океанариума на ВДНХ. "В связи с усиленными мерами безопасности, на территории ВДНХ сегодня, 25 марта, действуют некоторые ограничения. Вход на территорию осуществляется только через арку главного входа при наличии паспорта. Передвижение на электросамокатах и электровелосипедах запрещено", - говорится в сообщении. Отмечается, что бесплатные маршрутные такси Москвариума от метро ВДНХ ходить не будут.
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общество, москва
Общество, Москва
В Москве изменили правила входа на территорию ВДНХ

В Москве попасть на территорию ВДНХ можно только при наличии паспорта

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкАрка главного входа ВДНХ
Арка главного входа ВДНХ - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Арка главного входа ВДНХ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Зайти на территорию ВДНХ в Москве в понедельник можно только через арку главного входа при наличии паспорта в связи с усиленными мерами безопасности, сообщается в Telegram-канале Московского океанариума на ВДНХ.
«
"В связи с усиленными мерами безопасности, на территории ВДНХ сегодня, 25 марта, действуют некоторые ограничения. Вход на территорию осуществляется только через арку главного входа при наличии паспорта. Передвижение на электросамокатах и электровелосипедах запрещено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бесплатные маршрутные такси Москвариума от метро ВДНХ ходить не будут.
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