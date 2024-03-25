https://ria.ru/20240325/vdnkh-1935579614.html

В Москве изменили правила входа на территорию ВДНХ

В Москве изменили правила входа на территорию ВДНХ - РИА Новости, 25.03.2024

В Москве изменили правила входа на территорию ВДНХ

Зайти на территорию ВДНХ в Москве в понедельник можно только через арку главного входа при наличии паспорта в связи с усиленными мерами безопасности, сообщается РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T09:07

2024-03-25T09:07

2024-03-25T09:07

общество

москва

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Зайти на территорию ВДНХ в Москве в понедельник можно только через арку главного входа при наличии паспорта в связи с усиленными мерами безопасности, сообщается в Telegram-канале Московского океанариума на ВДНХ. "В связи с усиленными мерами безопасности, на территории ВДНХ сегодня, 25 марта, действуют некоторые ограничения. Вход на территорию осуществляется только через арку главного входа при наличии паспорта. Передвижение на электросамокатах и электровелосипедах запрещено", - говорится в сообщении. Отмечается, что бесплатные маршрутные такси Москвариума от метро ВДНХ ходить не будут.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

москва

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2024

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общество, москва