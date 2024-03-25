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В Белгороде установят более 250 дополнительных модульных укрытий - РИА Новости, 25.03.2024
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10:37 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/ukrytie-1935598262.html
В Белгороде установят более 250 дополнительных модульных укрытий
В Белгороде установят более 250 дополнительных модульных укрытий - РИА Новости, 25.03.2024
В Белгороде установят более 250 дополнительных модульных укрытий
Более 250 дополнительных модульных укрытий установят в Белгороде и Белгородском районе на наиболее обстреливаемых территориях, сообщили в городской... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T10:37
2024-03-25T10:37
белгород
белгородский район
общество
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БЕЛГОРОД, 25 мар – РИА Новости. Более 250 дополнительных модульных укрытий установят в Белгороде и Белгородском районе на наиболее обстреливаемых территориях, сообщили в городской администрации в социальной сети. "В Белгороде и Белгородском районе на наиболее обстреливаемых территориях установят более 250 укрытий. Работу проведут в ближайшее время", - говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале. Уточняется, что укрытия будут устанавливаться на объектах здравоохранения, а также на территории вокзалов. На производство защитных конструкций для школ и детских садов будут выделены средства из областного бюджета. По данным мэрии, за счёт муниципальных средств установят 50 укрытий. "Сто дополнительных конструкций находятся в работе. Помощь оказал комбинат "КМАруда", - добавили в городской администрации. В январе текущего года власти установили рядом с остановками железобетонные конструкции, предназначенные для укрытия людей во время обстрелов. Конструкция с крышей и входным проемом представляет собой пять бетонных плит, скрепленных между собой. Внутри коробки есть дополнительное бетонное заграждение, которое защищает от осколков через входной проем. Внешние стены покрашены в белый цвет и на них нанесена красным цветом надпись "Укрытие", внутри проведены провода для освещения.
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белгород, белгородский район, общество
Белгород, Белгородский район, Общество
В Белгороде установят более 250 дополнительных модульных укрытий

Мэрия: в Белгороде установят более 250 дополнительных модульных укрытий

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие для защиты людей при обстрелах на одной из улиц в Белгороде, поврежденное в результате обстрела ВСУ
Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах на одной из улиц в Белгороде, поврежденное в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах на одной из улиц в Белгороде, поврежденное в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 мар – РИА Новости. Более 250 дополнительных модульных укрытий установят в Белгороде и Белгородском районе на наиболее обстреливаемых территориях, сообщили в городской администрации в социальной сети.
«
"В Белгороде и Белгородском районе на наиболее обстреливаемых территориях установят более 250 укрытий. Работу проведут в ближайшее время", - говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.
Уточняется, что укрытия будут устанавливаться на объектах здравоохранения, а также на территории вокзалов. На производство защитных конструкций для школ и детских садов будут выделены средства из областного бюджета. По данным мэрии, за счёт муниципальных средств установят 50 укрытий.
"Сто дополнительных конструкций находятся в работе. Помощь оказал комбинат "КМАруда", - добавили в городской администрации.
В январе текущего года власти установили рядом с остановками железобетонные конструкции, предназначенные для укрытия людей во время обстрелов. Конструкция с крышей и входным проемом представляет собой пять бетонных плит, скрепленных между собой. Внутри коробки есть дополнительное бетонное заграждение, которое защищает от осколков через входной проем. Внешние стены покрашены в белый цвет и на них нанесена красным цветом надпись "Укрытие", внутри проведены провода для освещения.
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