https://ria.ru/20240325/ukrytie-1935598262.html

В Белгороде установят более 250 дополнительных модульных укрытий

В Белгороде установят более 250 дополнительных модульных укрытий - РИА Новости, 25.03.2024

В Белгороде установят более 250 дополнительных модульных укрытий

Более 250 дополнительных модульных укрытий установят в Белгороде и Белгородском районе на наиболее обстреливаемых территориях, сообщили в городской... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T10:37

2024-03-25T10:37

2024-03-25T10:37

белгород

белгородский район

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934527668_0:160:3099:1903_1920x0_80_0_0_0827f3af56c08537bee2fb2beaa44191.jpg

БЕЛГОРОД, 25 мар – РИА Новости. Более 250 дополнительных модульных укрытий установят в Белгороде и Белгородском районе на наиболее обстреливаемых территориях, сообщили в городской администрации в социальной сети. "В Белгороде и Белгородском районе на наиболее обстреливаемых территориях установят более 250 укрытий. Работу проведут в ближайшее время", - говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале. Уточняется, что укрытия будут устанавливаться на объектах здравоохранения, а также на территории вокзалов. На производство защитных конструкций для школ и детских садов будут выделены средства из областного бюджета. По данным мэрии, за счёт муниципальных средств установят 50 укрытий. "Сто дополнительных конструкций находятся в работе. Помощь оказал комбинат "КМАруда", - добавили в городской администрации. В январе текущего года власти установили рядом с остановками железобетонные конструкции, предназначенные для укрытия людей во время обстрелов. Конструкция с крышей и входным проемом представляет собой пять бетонных плит, скрепленных между собой. Внутри коробки есть дополнительное бетонное заграждение, которое защищает от осколков через входной проем. Внешние стены покрашены в белый цвет и на них нанесена красным цветом надпись "Укрытие", внутри проведены провода для освещения.

https://ria.ru/20240325/belgorod-1935597190.html

белгород

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, белгородский район, общество