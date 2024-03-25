Путин сообщил, что на Украине создают новый "Гитлерюгенд"
Путин сообщил, что на Украине создают новый "Гитлерюгенд"
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Новый "гитлерюгенд" создается на Украине, заявил президент России Владимир Путин.
В ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус Сити Холле", президент заявил, что цель подобных терактов - посеять панику в российском обществе, и в то же время показать своему собственному народу, что "для киевского режима еще не все потеряно".
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"Нужно только исполнять приказы своих западных кураторов, воевать до последнего украинца, исполнять команду из Вашингтона, принимать новый закон о мобилизации, создавать что-то вроде гитлерюгенда в новом его, конечно, издании", - сообщил президент.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.