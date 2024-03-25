https://ria.ru/20240325/ukraina-1935748035.html

"Все поняли". На Западе сделали неожиданное заявление об украинцах

"Все поняли". На Западе сделали неожиданное заявление об украинцах - РИА Новости, 25.03.2024

"Все поняли". На Западе сделали неожиданное заявление об украинцах

Украинцы теряют уверенность в том, что ВСУ могут взять под контроль утраченные территории, пишет газета Wall Street Journal. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T19:57

2024-03-25T19:57

2024-03-25T19:57

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украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

киев

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украинцы теряют уверенность в том, что ВСУ могут взять под контроль утраченные территории, пишет газета Wall Street Journal."Провал крупного украинского контрнаступления в прошлом году, когда Киев потерял десятки тысяч военнослужащих, ослабил уверенность украинцев в том, что они сумеют освободить потерянные территории, поскольку видят, как истощается их живая сила", — говорится в публикации.По информации издания, наряду с дефицитом боеприпасов нехватка солдат в украинской армии — это самая большая проблема на сегодняшний день. Так, прошлым летом президент страны Владимир Зеленский уволил всех начальников областных военкоматов после серии коррупционных скандалов, однако сотни тысяч мужчин так и не явились на регистрацию в рамках призыва.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране введена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, киев