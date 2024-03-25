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Украинцам призывного возраста запретили приближаться к границе с Молдавией - РИА Новости, 25.03.2024
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17:00 25.03.2024 (обновлено: 18:42 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935703384.html
Украинцам призывного возраста запретили приближаться к границе с Молдавией
Украинцам призывного возраста запретили приближаться к границе с Молдавией - РИА Новости, 25.03.2024
Украинцам призывного возраста запретили приближаться к границе с Молдавией
Власти Украины ввели ограничения на въезд и нахождение в приграничной местности в Винницкой области - теперь неместным гражданам призывного возраста запрещено... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T17:00
2024-03-25T18:42
в мире
украина
молдавия
днестр
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Власти Украины ввели ограничения на въезд и нахождение в приграничной местности в Винницкой области - теперь неместным гражданам призывного возраста запрещено находиться в пределах четырех территориальных общин у границы с Молдавией, в том числе на берегу Днестра, сообщает Могилев-Подольский пограничный отряд госпогранслужбы Украины. В зону ответственности данного погранотряда входит почти 200-километровый участок на границе с Молдавией, в том числе около 50 километров границы с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой. На Украине ежедневно фиксируют попытки мужчин призывного возраста незаконно пересечь границу, чтобы избежать мобилизации в военное время. По данным национальной погранслужбы, с февраля 2022 года в стране разоблачено более 360 организованных групп, которые помогали желающим нелегально покинуть страну. С того же времени было зафиксировано более 20 случаев гибели граждан Украины в пограничной реке Тиса при попытке бежать в Румынию. "С целью проведения мероприятий по национальной безопасности... и усиления контроля за соблюдением пограничного режима, режима государственной границы и предотвращения и противодействия правонарушениям… в пределах ответственности пограничного отряда введены дополнительные режимные ограничения", - говорится в сообщении, опубликованном на странице погранотряда в соцсети Facebook*.Отмечается, что мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещается въезд в приграничную местность в пределах четырех территориальных общин. Исключение сделано лишь для проживающих или работающих в этой местности, а также для тех, кто здесь учится или едет к пограничным пунктам или от них. "(Запрещается – ред.) пребывание и передвижение в вышеупомянутой полосе местности лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет включительно без наличия военного билета или удостоверения офицера запаса, а также без документов, подтверждающих право на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу во время мобилизации", - говорится в публикации. Кроме того, в зоне ответственности отряда запрещено находиться на берегу реки Днестр, за которой начинается Молдавия. Данное указание касается прилегающих к границе населенных пунктов и относится к вечернему и ночному времени. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935604975.html
https://ria.ru/20240318/ukraina-1934073712.html
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украина
молдавия
днестр
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в мире, украина, молдавия, днестр, владимир зеленский
В мире, Украина, Молдавия, Днестр, Владимир Зеленский
Украинцам призывного возраста запретили приближаться к границе с Молдавией

В Винницкой области мужчинам до 60 лет запретили приближаться к границе

© Фото : Державна прикордонна служба УкраїниУкраинские пограничники на контрольно-пропускном пункте
Украинские пограничники на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Фото : Державна прикордонна служба України
Украинские пограничники на контрольно-пропускном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Власти Украины ввели ограничения на въезд и нахождение в приграничной местности в Винницкой области - теперь неместным гражданам призывного возраста запрещено находиться в пределах четырех территориальных общин у границы с Молдавией, в том числе на берегу Днестра, сообщает Могилев-Подольский пограничный отряд госпогранслужбы Украины.
В зону ответственности данного погранотряда входит почти 200-километровый участок на границе с Молдавией, в том числе около 50 километров границы с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой.
Киев - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
На Украине уклонисты перестали выходить из дома, пишут СМИ
Вчера, 11:10
На Украине ежедневно фиксируют попытки мужчин призывного возраста незаконно пересечь границу, чтобы избежать мобилизации в военное время. По данным национальной погранслужбы, с февраля 2022 года в стране разоблачено более 360 организованных групп, которые помогали желающим нелегально покинуть страну. С того же времени было зафиксировано более 20 случаев гибели граждан Украины в пограничной реке Тиса при попытке бежать в Румынию.
«
"С целью проведения мероприятий по национальной безопасности... и усиления контроля за соблюдением пограничного режима, режима государственной границы и предотвращения и противодействия правонарушениям… в пределах ответственности пограничного отряда введены дополнительные режимные ограничения", - говорится в сообщении, опубликованном на странице погранотряда в соцсети Facebook*.
Автомобиль на пограничном пункте пропуска на Украине - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Украинец проехал 750 километров на велосипеде, чтобы сбежать от призыва
18 марта, 17:48
Отмечается, что мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещается въезд в приграничную местность в пределах четырех территориальных общин. Исключение сделано лишь для проживающих или работающих в этой местности, а также для тех, кто здесь учится или едет к пограничным пунктам или от них. "(Запрещается – ред.) пребывание и передвижение в вышеупомянутой полосе местности лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет включительно без наличия военного билета или удостоверения офицера запаса, а также без документов, подтверждающих право на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу во время мобилизации", - говорится в публикации. Кроме того, в зоне ответственности отряда запрещено находиться на берегу реки Днестр, за которой начинается Молдавия. Данное указание касается прилегающих к границе населенных пунктов и относится к вечернему и ночному времени.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Миротворец на блок посту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
В Кишиневе заявили о росте случаев миграции через границу ПМР с Украиной
15 марта, 19:13
 
В миреУкраинаМолдавияДнестрВладимир Зеленский
 
 
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