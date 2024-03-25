https://ria.ru/20240325/ukraina-1935703384.html
Украинцам призывного возраста запретили приближаться к границе с Молдавией
Украинцам призывного возраста запретили приближаться к границе с Молдавией - РИА Новости, 25.03.2024
Украинцам призывного возраста запретили приближаться к границе с Молдавией
Власти Украины ввели ограничения на въезд и нахождение в приграничной местности в Винницкой области - теперь неместным гражданам призывного возраста запрещено... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T17:00
2024-03-25T17:00
2024-03-25T18:42
в мире
украина
молдавия
днестр
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153541/03/1535410313_0:71:800:521_1920x0_80_0_0_3e059271e673347a25f71dd07bfc7eed.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Власти Украины ввели ограничения на въезд и нахождение в приграничной местности в Винницкой области - теперь неместным гражданам призывного возраста запрещено находиться в пределах четырех территориальных общин у границы с Молдавией, в том числе на берегу Днестра, сообщает Могилев-Подольский пограничный отряд госпогранслужбы Украины. В зону ответственности данного погранотряда входит почти 200-километровый участок на границе с Молдавией, в том числе около 50 километров границы с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой. На Украине ежедневно фиксируют попытки мужчин призывного возраста незаконно пересечь границу, чтобы избежать мобилизации в военное время. По данным национальной погранслужбы, с февраля 2022 года в стране разоблачено более 360 организованных групп, которые помогали желающим нелегально покинуть страну. С того же времени было зафиксировано более 20 случаев гибели граждан Украины в пограничной реке Тиса при попытке бежать в Румынию. "С целью проведения мероприятий по национальной безопасности... и усиления контроля за соблюдением пограничного режима, режима государственной границы и предотвращения и противодействия правонарушениям… в пределах ответственности пограничного отряда введены дополнительные режимные ограничения", - говорится в сообщении, опубликованном на странице погранотряда в соцсети Facebook*.Отмечается, что мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещается въезд в приграничную местность в пределах четырех территориальных общин. Исключение сделано лишь для проживающих или работающих в этой местности, а также для тех, кто здесь учится или едет к пограничным пунктам или от них. "(Запрещается – ред.) пребывание и передвижение в вышеупомянутой полосе местности лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет включительно без наличия военного билета или удостоверения офицера запаса, а также без документов, подтверждающих право на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу во время мобилизации", - говорится в публикации. Кроме того, в зоне ответственности отряда запрещено находиться на берегу реки Днестр, за которой начинается Молдавия. Данное указание касается прилегающих к границе населенных пунктов и относится к вечернему и ночному времени. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935604975.html
https://ria.ru/20240318/ukraina-1934073712.html
https://ria.ru/20240315/migratsiya-1933341831.html
украина
молдавия
днестр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153541/03/1535410313_47:0:755:531_1920x0_80_0_0_2508462f65c81e95d3e4e70c4b6da030.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, молдавия, днестр, владимир зеленский
В мире, Украина, Молдавия, Днестр, Владимир Зеленский
Украинцам призывного возраста запретили приближаться к границе с Молдавией
В Винницкой области мужчинам до 60 лет запретили приближаться к границе
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Власти Украины ввели ограничения на въезд и нахождение в приграничной местности в Винницкой области - теперь неместным гражданам призывного возраста запрещено находиться в пределах четырех территориальных общин у границы с Молдавией, в том числе на берегу Днестра, сообщает Могилев-Подольский пограничный отряд госпогранслужбы Украины.
В зону ответственности данного погранотряда входит почти 200-километровый участок на границе с Молдавией, в том числе около 50 километров границы с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой
.
На Украине ежедневно фиксируют попытки мужчин призывного возраста незаконно пересечь границу, чтобы избежать мобилизации в военное время. По данным национальной погранслужбы, с февраля 2022 года в стране разоблачено более 360 организованных групп, которые помогали желающим нелегально покинуть страну. С того же времени было зафиксировано более 20 случаев гибели граждан Украины в пограничной реке Тиса при попытке бежать в Румынию
.
«
"С целью проведения мероприятий по национальной безопасности... и усиления контроля за соблюдением пограничного режима, режима государственной границы и предотвращения и противодействия правонарушениям… в пределах ответственности пограничного отряда введены дополнительные режимные ограничения", - говорится в сообщении, опубликованном на странице погранотряда в соцсети Facebook*.
Отмечается, что мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещается въезд в приграничную местность в пределах четырех территориальных общин. Исключение сделано лишь для проживающих или работающих в этой местности, а также для тех, кто здесь учится или едет к пограничным пунктам или от них. "(Запрещается – ред.) пребывание и передвижение в вышеупомянутой полосе местности лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет включительно без наличия военного билета или удостоверения офицера запаса, а также без документов, подтверждающих право на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу во время мобилизации", - говорится в публикации. Кроме того, в зоне ответственности отряда запрещено находиться на берегу реки Днестр, за которой начинается Молдавия. Данное указание касается прилегающих к границе населенных пунктов и относится к вечернему и ночному времени.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская